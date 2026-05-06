In der jüngsten Ausgabe seines RügenInsider-Blogs präsentiert der Ferienvermittler „Ostseeappartements Rügen“ das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund.

„Faszination Meere und Ozeane: Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund“ … so titelt der Beitrag, den der Ferienvermittler „Ostseeappartements Rügen“ (OAR) in der jüngsten Ausgabe seines _RügenInsider_-Blogs veröffentlicht hat.

Den Leser erwartet neben allen wichtigen Informationen für den Besuch eine umfangreiche Bildergalerie, die einen beeindruckenden Vorgeschmack auf das gibt, was im Zuge des jahrelangen Umbaus und der Modernisierung des hinter historischen Klostermauern gelegenen Museums in der Stralsunder Altstadt entstanden ist. Die komplett barrierefrei ausgebaute Ausstellungsfläche des Meeresmuseums umfasst 7.500 Quadratmeter und widmet sich dem Facettenreichtum des Lebens im und mit dem Meer. Wichtigste Ausstellungsthemen sind der Ursprung und die Vielfalt des Lebens im Meer, die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Meer sowie Strategien für nachhaltige Fischerei.

Natürlich kann der Besucher im Meeresmuseum auch „abtauchen“. Insgesamt 31 tropische Aquarien – von der Karibik über den Pazifik bis zum Indischen Ozean – sind zu bestaunen. 1,4 Millionen Liter Wasser fließen durch die Aquarienkreisläufe vor und hinter den Kulissen. Das größte der Aquarien hat ein Fassungsvermögen von 800.000 Litern Wasser – einfach gigantisch.

Wem das noch nicht reicht, der kann mit einem vergünstigten Kombiticket auch gleich noch einen Abstecher ins OZEANEUM machen. Europas „Museum des Jahres 2010“ thematisiert schwerpunktmäßig die nördlichen Meere. Publikumshighlights sind neben den 50 Aquarien vor allem die „Welt der Wale“ mit 1:1 Modellen und die Dachterrasse mit Humboldt-Pinguinen.

In ihrem _RügenInsider_-Blog greifen die Macher von OAR regelmäßig interessante Themen rund um den Urlaub auf Deutschlands größter und schönster Insel auf. Neben speziellen Infos zur Elektromobilität auf der Insel, zum Angeln oder zum Urlaub mit Hund gibt es jede Menge Buch-, Museums- und Shoppingtipps, eine Themenreihe über Fossilien am Strand und natürlich Veranstaltungshighlights aus der Region.

www.ostseeappartements-ruegen.de/blog

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Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

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