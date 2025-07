Tag der Seenotretter: Ostseeappartements Rügen mit Spenden-Tombola

DGzRS arbeitet freiwillig, unabhängig und spendenfinanziert

Rausfahren, wenn andere reinkommen. Wieviele Menschen ihr Leben den Seenotrettern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger verdanken, lässt sich nur erahnen. Schon seit 1865 gibt es die DGzRS inzwischen, und ihre Arbeit leisten die mutigen Männer und Frauen nach wie vor freiwillig, unabhängig und spendenfinanziert. Ganz bewusst ohne jegliche staatlich-öffentliche Mittel.

Darauf macht der jüngste Blogartikel des Urlaubsvermittlers Ostseeappartements Rügen (OAR) aufmerksam. Anlass ist der diesjährige Tag der Seenotretter am 27. Juli, der an vielen Standorten der DGzRS wieder mit einem abwechslungsreichen Aktionstag für interessierte kleine und große Besucher begangen werden wird. Zum Programm an Nord- und Ostsee >>>

Ostseeappartements Rügen geht einen Schritt weiter und organisiert eine Tombola, deren Erlös zu 100% an die DGzRS fließt. Den glücklichen Gewinnern der für den 02. August geplanten Verlosung winken drei hochwertige Übernachtungsgutscheine aus dem über 380 individuelle Ferienunterkünfte zählenden Portfolio von OAR sowie weitere attraktive Sachpreise.

Wer im Aktionszeitraum vom 20. – 27. Juli nicht auf Rügen ist und sein Glück in einem der beiden Servicebüros in Binz und Sellin versuchen kann, der kann natürlich trotzdem einen finanziellen Beitrag zur Unterstützung der DGzRS leisten. Der passende Direktlink zum Spendenkonto der Seenotretter findet sich im Blogbeitrag.

Hier mehr lesen: www.ostseeappartements-ruegen.de/blog/allgemein/dgzrs-die-seenotretter/

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

