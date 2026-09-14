Farizon feiert IAA-Premiere: Vom Elektrotransporter bis zum schweren Homtruck

Zum Pressetag der IAA Transportation präsentiert Farizon auf dem Freigelände P55 drei vollelektrische Nutzfahrzeuge für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Farizon präsentiert sich erstmals auf der IAA Transportation in Hannover. Im Mittelpunkt stehen die Europa-Premiere des vollelektrischen Homtrucks sowie der V7E und der Farizon SV. Zugleich nutzt die Nutzfahrzeugmarke der Geely Holding ihren ersten IAA-Auftritt, um ihre Ambitionen für Europa zu konkretisieren – vom Fahrzeugportfolio bis zum Aufbau von Vertrieb, Service und After-Sales.

Hannover, 14. September 2026 – Zum Pressetag der IAA Transportation präsentiert Farizon auf dem Freigelände P55 drei vollelektrische Nutzfahrzeuge für unterschiedliche Einsatzbereiche: den schweren Homtruck sowie die Transporter V7E und SV. Für Farizon ist es der erste Auftritt auf der Messe und nach der Deutschlandpremiere von SV und V7E im Frühjahr der nächste Schritt beim Aufbau seiner Präsenz im deutschen und europäischen Nutzfahrzeugmarkt.

Dabei geht es um mehr als die Präsentation neuer Fahrzeuge. Farizon nutzt die IAA, um mit Flottenbetreibern, Logistikunternehmen, Branchenpartnern und Medien über die Anforderungen an den Übergang zu emissionsärmeren Transportlösungen ins Gespräch zu kommen.

Im Mittelpunkt stehen drei Faktoren: Fahrzeuge für konkrete Einsatzprofile, für Europa entwickelte und angepasste Technologien sowie der Aufbau lokaler Strukturen für Vertrieb, Service und After-Sales. Farizon verbindet dafür die Entwicklungs- und Industriekapazitäten der Geely Holding mit lokalen Markt- und Vertriebspartnern. Ein konkreter Baustein ist das europäische Ersatzteillager im baden-württembergischen Gaggenau, das seit April 2026 in Betrieb ist und Händler bei Ersatzteilversorgung, Distribution und After-Sales unterstützt.

„Europa und insbesondere Deutschland gehören zu den anspruchsvollsten Nutzfahrzeugmärkten der Welt. Entscheidend sind hier nicht allein Reichweite und Technologie, sondern Sicherheit, Betriebskosten und ein verlässlicher Service. Deshalb wollen wir nicht nur Fahrzeuge zeigen, sondern Schritt für Schritt die Strukturen aufbauen, die unsere Kunden langfristig benötigen“, sagt Cook Xue, General Manager of Geely Farizon Auto International.

Europa-Premiere für den Farizon Homtruck

Mit dem vollelektrischen Homtruck zeigt Farizon in Hannover erstmals in Europa einen schweren Lkw für anspruchsvolle Logistikanwendungen und den Fernverkehr. Mit der Premiere ist noch kein europäischer Marktstart verbunden. Finale Marktspezifikationen, Homologationsumfang und einen möglichen Zeitpunkt für die europäische Markteinführung will Farizon zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Der vollelektrische Farizon V7E ist insbesondere auf urbane und regionale Einsatzprofile ausgerichtet und verbindet kompakte Abmessungen mit gewerblich nutzbarem Laderaum. In Hannover steht er zudem im internationalen Rampenlicht: Der V7E gehört zu den sechs Finalisten für den International Van of the Year 2027 (IVOTY). Die Entscheidung fällt am Abend des Pressetages bei der „Night of the Stars“.

Als drittes Fahrzeug präsentiert Farizon den Farizon SV. Der vollelektrische Transporter basiert auf einer speziell für elektrische Nutzfahrzeuge entwickelten Architektur und ist auf unterschiedliche gewerbliche Einsatz- und Aufbauanforderungen ausgelegt. Zu den konstruktiven Besonderheiten gehören ein niedriger Ladeboden und die „Hidden B-Pillar“-Konstruktion, die eine besonders breite seitliche Ladeöffnung ermöglicht. Im Euro-NCAP-Sicherheitsprogramm für Nutzfahrzeuge erreichte der Farizon SV die Bewertung „Platinum“.

Während der Messe wird Farizon erste Informationen zum ModelYear27 SV, einer neuen Variante des Elektro-Transporters, vorstellen.

Farizon auf der IAA – Termine für Medien

14. September – Pressetag und „Night of the Stars“

Am Abend wird im Rahmen der „Night of the Stars“ der International Van of the Year 2027 bekannt gegeben. Der Farizon V7E gehört zu den sechs Finalisten.

15. September, 13:30-15:30 Uhr – Farizon Afternoon Tea

Farizon lädt ausgewählte Medienvertreter und Branchenkontakte zum Afternoon Tea in Raum 3B des Convention Centers der Deutschen Messe ein. Das Treffen bietet Gelegenheit zu Gesprächen mit Vertretern des internationalen Farizon-Managements. Im Mittelpunkt stehen die Europa- und Deutschlandstrategie, die Transformation von Nutzfahrzeugflotten sowie die Einsatzmöglichkeiten von V7E, SV und Homtruck.

16. September – IAA China Day mit Farizon CEO Mike Fan

Beim gemeinsam vom Verband der Automobilindustrie (VDA) und CCPIT Auto organisierten IAA China Day steht der Dialog zwischen der chinesischen und deutschen Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie im Mittelpunkt. Farizon CEO Mike Fan beteiligt sich an dem Branchendialog und spricht um 11:25 über die Verbindung globaler technologischer und industrieller Erfahrung mit den Anforderungen des europäischen Nutzfahrzeugmarktes.

IAA Transportation 2026

15.-20. September 2026

Pressetag: 14. September 2026

Messegelände Hannover

Farizon: Freigelände P55

Individuelle Interviewtermine mit dem internationalen Farizon-Management können über den Pressekontakt vereinbart werden.

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Über Farizon

Farizon Auto ist die Nutzfahrzeugmarke der Zhejiang Geely Holding Group. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und entwickelt elektrifizierte Nutzfahrzeuge für gewerbliche Anwendungen, darunter Transporter, leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie Busse. Farizon ist Teil der New-Energy-Commercial-Vehicle-Strategie von Geely und baut seine internationale Präsenz schrittweise aus. In Deutschland wurde die Marke im April 2026 mit dem Farizon SV und dem Farizon V7E vorgestellt.

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