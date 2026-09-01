Europa-Premiere in Hannover: Farizon zeigt Homtruck erstmals vor internationalem Publikum.

Mit dem Farizon Homtruck feiert der Nutzfahrzeughersteller auf der IAA Transportation 2026 in Hannover eine Europa-Premiere.

Farizon präsentiert auf der IAA Transportation den Homtruck sowie die

vollelektrischen Transporter V7E und SV. Der V7E ist im Finale zum International

Van of the Year 2027. Persönliche Interviews mit dem Farizon-Management am 15.

September.

Hannover/Köln, 01. September 2026. Farizon kommt mit einer Europa-Premiere zur

IAA Transportation 2026 nach Hannover: Auf dem Freigelände P55 zeigt der

Nutzfahrzeughersteller den Homtruck erstmals einem internationalen Publikum.

Gemeinsam mit den vollelektrischen Transportern Farizon V7E und Farizon SV gibt

Farizon damit einen Einblick in sein Portfolio für die unterschiedlichen Anforderungen

des europäischen Nutzfahrzeugmarktes, von urbaner Zustellung und Last-Mile-Logistik

bis zum schweren Güterverkehr.

Der Homtruck bildet dabei einen besonderen Schwerpunkt des Messeauftritts. Das für

den europäischen Einsatz spezifizierte schwere Nutzfahrzeug steht für Farizons ElektroStrategie und soll zeigen, wie sich neue Antriebstechnologien, intelligente

Fahrzeugarchitekturen und die Anforderungen anspruchsvoller Logistikanwendungen

miteinander verbinden lassen. In Hannover ist das Fahrzeug erstmals außerhalb seines

bisherigen Marktumfelds vor einem internationalen Fachpublikum zu sehen.

Mit dem Farizon V7E und dem Farizon SV präsentiert Farizon zudem seine beiden

vollelektrischen Transportermodelle für Europa. Der kompaktere V7E ist vor allem für

urbane Lieferverkehre und Last-Mile-Anwendungen konzipiert. Der größere SV verbindet

eine flexible Fahrzeugarchitektur mit unterschiedlichen Einsatz- und

Konfigurationsmöglichkeiten und erreichte im Euro-NCAP-Sicherheitsprogramm für

Nutzfahrzeuge die Fünf-Sterne-Bewertung.

Für den V7E könnte Hannover darüber hinaus zum Schauplatz einer besonderen

Auszeichnung werden: Das Fahrzeug gehört zu den sechs Finalisten für den

International Van of the Year 2027 (IVOTY 2027). Bereits im vergangenen Jahr hatte

der Farizon SV beim IVOTY 2026 den zweiten Platz erreicht. Der Gewinner des

diesjährigen Wettbewerbs wird am Abend des Pressetages, 14. September, im Rahmen

der „Night of the Stars“-Gala bekannt gegeben.

Termine für Medien auf der IAA Transportation

o 14. September 2026 – Pressetag / Night of the Stars: Bekanntgabe und

Preisverleihung „International Van of the Year 2027“. Der Farizon V7E ist einer

von sechs Finalisten.

o 16. September 2026, 10:00-12:30 Uhr – IAA China Day mit Farizon CEO Mike

Fan, Convention Center, Saal 1A. Der gemeinsam von VDA und CCPIT Auto

organisierte Branchendialog bringt Vertreter der chinesischen und deutschen

Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie zusammen. Die Rede von Farizon CEO

Mike Fan ist für 11:25 Uhr geplant.

Individuelle Interviews mit dem Farizon-Management am 15. September

Am Dienstag, 15. September, bietet Farizon ausgewählten Fachjournalisten die

Möglichkeit zu individuellen Gesprächen mit Mitgliedern des internationalen

Managements.

Für Interviews steht insbesondere zur Verfügung:

o Mr. Song, Vice President and CBO, Geely Farizon New Energy Commercial

Vehicle Group

Der Gesprächspartner steht für Interviews in englischer Sprache zur Verfügung. Darüber

hinaus wird Mike Fan, CEO of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle

Group, an diesem Tag vor Ort sein.

Mögliche Gesprächsthemen sind unter anderem Farizons internationale und europäische

Wachstumsstrategie, die Entwicklung des europäischen Nutzfahrzeugmarktes, die

Transformation hin zu New Energy Commercial Vehicles sowie das Produktportfolio von

Farizon – vom V7E und SV bis zum Homtruck, der in Hannover erstmals einem

internationalen Publikum präsentiert wird.

Da nur eine begrenzte Zahl individueller Interviewtermine vorgesehen ist, bitten wir

interessierte Journalistinnen und Journalisten um frühzeitige Terminabstimmung für den

15. September.

Auf dem Farizon-Stand P55 sind zu sehen:

Farizon Homtruck

Internationale Premiere – erstmals vor internationalem Publikum. Schweres Nutzfahrzeug

für anspruchsvolle Logistikanwendungen und Teil von Farizons Multi-Energy-Strategie.

Farizon V7E

Vollelektrischer Transporter für urbane Lieferverkehre und Last-Mile-Anwendungen.

Finalist beim International Van of the Year 2027.

Farizon SV

Vollelektrischer Transporter mit flexibler Fahrzeugarchitektur für unterschiedliche

gewerbliche Einsatzszenarien und Fünf-Sterne-Bewertung im Euro-NCAPSicherheitsprogramm für Nutzfahrzeuge.

Journalisten, die einen individuellen Interviewtermin mit dem Farizon-Management

vereinbaren möchten, können sich bereits im Vorfeld der Messe an das Farizon-Presseteam wenden. Bitte nennen Sie uns nach Möglichkeit Ihren gewünschten Termin sowie die Themen, die für Ihr Gespräch besonders interessant sind.

IAA TRANSPORTATION 2026

15.-20. September 2026

Pressetag: 14. September 2026

Messegelände Hannover

Farizon: Freigelände P55

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Olaf Fidora

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