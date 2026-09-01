Europa-Premiere in Hannover: Farizon zeigt Homtruck erstmals vor internationalem Publikum.

Mit dem Farizon Homtruck feiert der Nutzfahrzeughersteller auf der IAA Transportation 2026 in Hannover eine Europa-Premiere.
Farizon präsentiert auf der IAA Transportation den Homtruck sowie die
vollelektrischen Transporter V7E und SV. Der V7E ist im Finale zum International
Van of the Year 2027. Persönliche Interviews mit dem Farizon-Management am 15.
September.
Hannover/Köln, 01. September 2026. Farizon kommt mit einer Europa-Premiere zur
IAA Transportation 2026 nach Hannover: Auf dem Freigelände P55 zeigt der
Nutzfahrzeughersteller den Homtruck erstmals einem internationalen Publikum.
Gemeinsam mit den vollelektrischen Transportern Farizon V7E und Farizon SV gibt
Farizon damit einen Einblick in sein Portfolio für die unterschiedlichen Anforderungen
des europäischen Nutzfahrzeugmarktes, von urbaner Zustellung und Last-Mile-Logistik
bis zum schweren Güterverkehr.
Der Homtruck bildet dabei einen besonderen Schwerpunkt des Messeauftritts. Das für
den europäischen Einsatz spezifizierte schwere Nutzfahrzeug steht für Farizons ElektroStrategie und soll zeigen, wie sich neue Antriebstechnologien, intelligente
Fahrzeugarchitekturen und die Anforderungen anspruchsvoller Logistikanwendungen
miteinander verbinden lassen. In Hannover ist das Fahrzeug erstmals außerhalb seines
bisherigen Marktumfelds vor einem internationalen Fachpublikum zu sehen.
Mit dem Farizon V7E und dem Farizon SV präsentiert Farizon zudem seine beiden
vollelektrischen Transportermodelle für Europa. Der kompaktere V7E ist vor allem für
urbane Lieferverkehre und Last-Mile-Anwendungen konzipiert. Der größere SV verbindet
eine flexible Fahrzeugarchitektur mit unterschiedlichen Einsatz- und
Konfigurationsmöglichkeiten und erreichte im Euro-NCAP-Sicherheitsprogramm für
Nutzfahrzeuge die Fünf-Sterne-Bewertung.
Für den V7E könnte Hannover darüber hinaus zum Schauplatz einer besonderen
Auszeichnung werden: Das Fahrzeug gehört zu den sechs Finalisten für den
International Van of the Year 2027 (IVOTY 2027). Bereits im vergangenen Jahr hatte
der Farizon SV beim IVOTY 2026 den zweiten Platz erreicht. Der Gewinner des
diesjährigen Wettbewerbs wird am Abend des Pressetages, 14. September, im Rahmen
der „Night of the Stars“-Gala bekannt gegeben.
Termine für Medien auf der IAA Transportation
o 14. September 2026 – Pressetag / Night of the Stars: Bekanntgabe und
Preisverleihung „International Van of the Year 2027“. Der Farizon V7E ist einer
von sechs Finalisten.
o 16. September 2026, 10:00-12:30 Uhr – IAA China Day mit Farizon CEO Mike
Fan, Convention Center, Saal 1A. Der gemeinsam von VDA und CCPIT Auto
organisierte Branchendialog bringt Vertreter der chinesischen und deutschen
Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie zusammen. Die Rede von Farizon CEO
Mike Fan ist für 11:25 Uhr geplant.
Individuelle Interviews mit dem Farizon-Management am 15. September
Am Dienstag, 15. September, bietet Farizon ausgewählten Fachjournalisten die
Möglichkeit zu individuellen Gesprächen mit Mitgliedern des internationalen
Managements.
Für Interviews steht insbesondere zur Verfügung:
o Mr. Song, Vice President and CBO, Geely Farizon New Energy Commercial
Vehicle Group
Der Gesprächspartner steht für Interviews in englischer Sprache zur Verfügung. Darüber
hinaus wird Mike Fan, CEO of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle
Group, an diesem Tag vor Ort sein.
Mögliche Gesprächsthemen sind unter anderem Farizons internationale und europäische
Wachstumsstrategie, die Entwicklung des europäischen Nutzfahrzeugmarktes, die
Transformation hin zu New Energy Commercial Vehicles sowie das Produktportfolio von
Farizon – vom V7E und SV bis zum Homtruck, der in Hannover erstmals einem
internationalen Publikum präsentiert wird.
Da nur eine begrenzte Zahl individueller Interviewtermine vorgesehen ist, bitten wir
interessierte Journalistinnen und Journalisten um frühzeitige Terminabstimmung für den
15. September.
Auf dem Farizon-Stand P55 sind zu sehen:
Farizon Homtruck
Internationale Premiere – erstmals vor internationalem Publikum. Schweres Nutzfahrzeug
für anspruchsvolle Logistikanwendungen und Teil von Farizons Multi-Energy-Strategie.
Farizon V7E
Vollelektrischer Transporter für urbane Lieferverkehre und Last-Mile-Anwendungen.
Finalist beim International Van of the Year 2027.
Farizon SV
Vollelektrischer Transporter mit flexibler Fahrzeugarchitektur für unterschiedliche
gewerbliche Einsatzszenarien und Fünf-Sterne-Bewertung im Euro-NCAPSicherheitsprogramm für Nutzfahrzeuge.
Journalisten, die einen individuellen Interviewtermin mit dem Farizon-Management
vereinbaren möchten, können sich bereits im Vorfeld der Messe an das Farizon-Presseteam wenden. Bitte nennen Sie uns nach Möglichkeit Ihren gewünschten Termin sowie die Themen, die für Ihr Gespräch besonders interessant sind.
IAA TRANSPORTATION 2026
15.-20. September 2026
Pressetag: 14. September 2026
Messegelände Hannover
Farizon: Freigelände P55
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
infokontor
Olaf Fidora
Bodinusstr. 1
50735 Cologne
Deutschland
fon ..: 0221 7520235
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email : redaktion@infokontor.de
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