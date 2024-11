Familien gehen ohne Schlaf zu Grunde: Schlafcoach begeistert bei Speaker Slam mit Klartext

Schlafcoach Michèle Zeller berichtet über akuten Schlafmangel und die Folgen für Familien.

Am 07.11.2024 fand der 20. internationale Speaker-Slam in Mastershausen statt. Nach New York, Wien, Miami, Dubai, Hamburg und München fand nun auch in Mastershausen die renommierte Veranstaltung statt. Über 120 Redner aus 18 Nationen waren angetreten und präsentierten ihre Themen.

Die Warteliste zur Teilnahme am Speaker Slam ist sehr lang und die Auswahl der Redner erfolgte durch ein vorheriges Scouting.

Auf 2 Bühnen sind die Teilnehmer mit Ihrem Thema vor einem großen Publikum, vielen Kameras und sogar Live auf Youtube, angetreten. Allein im Live-Stream auf Youtube waren über 100.000 Zuhörer.

Finalistin Michèle Zeller gewinnt den Excellence Award in dem Sie ihr Thema „Schlaf in Familien“ als Schlaf- und Mama-Coach zum Ausdruck brachte.

Vier Minuten waren vorgegeben, in denen Michèle Zeller die Konsequenzen vom akuten Schlafmangel für Familien auf den Punkt brachte.

Als Schlaf- und Mama-Coach hat Michèle Zeller bereits über 100 Familien ermutigt, Schlaf-Herausforderungen nicht für mehrere Jahre „hinzunehmen“. Sie sagt: „Familien dürfen sich ohne schlechtes Gewissen hierzu ihre Hilfe einholen“. Das Ziel eines Schlafcoachings ist, mehr Energie für das eigene Kind zu haben, dessen Gesundheit mit Hilfe von ruhigeren, entspannteren Nächten, positiv beeinflusst wird.

Michèle Zeller betont außerdem, dass es innerhalb der Schlafcoachings kein richtig und kein falsch gibt. Zum Beispiel das sogenannte „Familienbett“ kann sich für viele Familien richtig anfühlen, für andere, meist berufstätige Eltern jedoch nicht.

Neben bedürfnisorientierten Schlafcoachings bietet Michèle Zeller als Mental Trainerin auch Mentale Begleitung für Familien an, denn oft werden Themen wie eine traumatisierte Geburt, eine schwierige Schwangerschaft oder sogar Beziehungs-Probleme auf den Schlaf des Kindes projiziert.

Michèle Zeller’s Ziel ist es, die Partner wieder zurück ins gemeinsame Schlafzimmer zu holen und mit einem erholsamen Schlaf das Familienglück wieder neu entfachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bossmom

Frau Michèle Zeller

Hainer Weg 80

60599 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 017623176414

web ..: http://www.bossmom-coaching.de

email : Michele@bossmom.de

