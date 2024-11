Preis beim Speaker-Slam. 240 Sekunden-Rede zum Thema „Das Leben darf leicht sein“ von Ulrike Mönkemöller.

Kurz und überzeugend ein Bild in den Köpfen der Zuhörer erschaffen, wie menschliche Metamorphose möglich wird.

Als eine von 150 Teilnehmern und Teilnehmerinnen gewann Ulrike Mönkemöller am 7.November 2024 beim 20. internationalen Speaker-Slam, der in Mastershausen auf zwei Bühnen ausgetragen wurde, einen begehrten Preis.

Der Speaker-Slam wurde weltweit live übertragen und von Fachleuten wie Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Seeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Redner Marcel Heß, Expertenportal Josua Laufer und Germanys Next Speaker Star Katja Kaden begleitet.

Mit ihrem Thema „Das Leben darf leicht sein“ überzeugte Ulrike Mönkemöller in nur 240 Sekunden das Publikum. Ist es doch in heutigen, unruhigen Zeiten und ungewisser Zukunft wichtiger denn je, mit einer Leichtigkeit an die schwierigen Themen heranzugehen.

Überzeugend erschuf sie ein Bild vor dem inneren Auge der Zuhörer, wie ein Metamorphose-Prozess in diese Leichtigkeit führt. Anschaulich wurde dies durch die Beschreibung des Metamorphose-Prozesses der Raupe.

In ihrem KOKON, dem Raum für ganzheitliche Gesundheit und Metamorphose in Leinfelden-Echterdingen, begleitet sie in Präsenz und online durch diesen Wandlungsprozess.

Dabei wendet Ulrike Mönkemöller 3 kraftvolle Werkzeuge an. Das sind Achtsamkeitstraining, Systemische Aufstellungen und die Energietechniken der Inkatradition.

So begleitet sie mit den Erfahrungen ihrer 30-jährigen Praxistätigkeit durch den Metamorphose-Prozess. Dabei werden alte traumatische Erfahrungen erlöst.

Über ihre eigene Transformationsreise berichtet Ulrike Mönkemöller in ihrem Buch „Transformation mit der Inkatradition-Für ein neues Miteinander von Frau und Mann“.

Gleichzeitig finden interessierte Leserinnen und Leser in dem Buch Übungen, mit denen sie ihre eigene Verwandlung in die Leichtigkeit sofort beginnen können.

Ihr zweites Buch ist im Entstehen, mit dem Titel „Raus aus der Traumafalle-Rein ins leichte Leben.“

