Expansion mit ikonischer Marke: Grand Metropolitan Hotels übernimmt Voile d’Or Luxury Hotel Collection

Dieser strategische Schritt umfasst die Marken- und IP-Rechte sowie alle Managementverträge, die mit der 100 Jahre alten Luxusmarke verbunden sind. Weitere Destinationen sind bereits geplant.

Voile d’Or Hotels and Resorts betreibt derzeit eine Kollektion exklusiver Luxushotels und Residenzen an sechs ausgesuchten Standorten in London, Paris, New York, Saint Jean Cap Ferrat, St. Barths und Courchevel.

„Voile d’Or wird das Spitzenprodukt unseres Markenportfolios sein und stellt ein echtes Ultraluxusangebot dar, das in Eleganz und Tradition verwurzelt ist“, so Martin R. Smura, Gründer und Chairman von Grand Metropolitan Hotels. „Wir sind stolz darauf, eine Marke dieses Formats in unser Portfolio aufgenommen zu haben und bereiten derzeit aktiv die Expansion auf die Malediven, nach Dubai, Genf und Lissabon vor.“

Die Essenz der Marke Voile d’Or verbindet französische Eleganz, zeitlosen Luxus und eine aussergewöhnliche Geschichte mit einem klaren Fokus auf Exklusivität, Diskretion und unvergessliche Erlebnisse – durch Refugien der Ruhe an einer der schönsten Orte der Welt.

Historisches Erbe: Wiedereröffnung des Hotel La Voile d’Or in Saint Jean Cap Ferrat für 2029 geplant

Die Marke Voile d’Or geht auf das legendäre Hotel La Voile d’Or im südfranzösischen Saint-Jean-Cap-Ferrat an der Côte d’Azur zurück, das im Jahr 1925 erstmals seine Türen öffnete. In prädestinierter Lage an der Côte d’Azur, direkt am Meer mit privatem Zugang zum Ozean, war das Haus über Jahrzehnte Treffpunkt international bekannter Persönlichkeiten. Zu den prominentesten Gästen zählte Sir Winston Churchill, der hier stets mit Champagner und Zigarren verwöhnt wurde. Zu Ehren seiner häufigen Besuche in seinem Lieblingshotel ziert heute seine Statue den Eingangsbereich des Hotels.

Verstärkung des Führungsteams für die Voile d’Or Luxury Hotel Collection mit Branchenexperten

Grand Metropolitan Hotels konnte darüber hinaus Jacques Oudinot als Chief Executive Officer für das neue Portfolio gewinnen. Er bringt exzellente Branchenkompetenz im Luxussegment mit und war unter anderem mehrere Jahre in leitender Position für die Rosewood Hotels & Resorts tätig. „Voile d’Or steht für weit mehr als klassische Gastfreundschaft – es ist die Kunst, unvergessliche Momente zu schaffen“, so Jacques Oudinot. „Es ist uns daher eine Ehre, die nächste Ära dieser aussergewöhnlichen Marke mitgestalten zu dürfen.“

Zudem wurde Edouard Deschepper als Board Director ernannt, der mit seinem Fachwissen im Bereich Corporate Finance zur Weiterentwicklung der Marke beitragen wird.

Der Kauf der exklusiven Hotelselektion unterstreicht darüber hinaus das Engagement von Grand Metropolitan Hotels, seinen Gästen weltweit unvergleichliche Luxuserlebnisse zu bieten. Zum Kaufpreis äussert sich die Hotelgruppe nicht.

Grand Metropolitan Hotels ist einer der führenden Hotelmanagement-Gesellschaften und spezialisiert auf die Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen im Bereich Branding, Hotelmanagement, Franchise und Affiliation, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern sowie Investoren zugeschnitten sind.

Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie Grand Metropolitan Hotels Collection, Castlewood Hotels und Resorts, Swiss Hospitality Collection, African Heritage Hotel Collection, African Hotel Alliance, 7Pines Hotels & Resorts, Brioni Luxury Hotels, Voile D’Or Hotels & Resorts, Martinez Hotels and Resorts sowie TOP INTERNATIONAL Hotels und zahlreiche F&B Brands.

Ein internationales Team aus Hoteliers mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Hospitality-Industrie, vertreten an sechs strategischen Standorten weltweit, bieten Hotelinvestoren und Eigentümern umfassende Unterstützung und Serviceleistungen an. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind dabei für das Unternehmen von zentraler Bedeutung.



