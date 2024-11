Grand Metropolitan Hotels investiert in eines der führenden europäischen Hotel-Affiliation-Unternehmen

Die Hotelgruppe übernimmt die Mehrheit an TOP INTERNATIONAL Hotels. Das Unternehmen unterstützt derzeit über 400 inhabergeführte Hotels in Vertriebs- und Marketingaktivitäten.

Durch den Einstieg bei TOP INTERNATIONAL Hotels erweitern die Grand Metropolitan Hotels ihr Portfolio und bauen auf Synergien, die ihre Partner und Mitgliedshotels auf globalen Märkten konkurrenzfähiger machen. Die Verbindung etablierter Prozesse und innovativer Technologien mit dem Know-how erfahrener Experten wird für den gemeinsamen Erfolg entscheidend sein.

„Im Rahmen der weiterführenden Expansion unseres Unternehmens habe ich einen starken Partner gesucht und gefunden. Zum 1. Januar 2025 veräusserte ich meine Anteile an der Gesellschaft an die in der Schweiz ansässige Grand Metropolitan Hotels“, erläutert Hans R. Müller, der die Firma TOP INTERNATIONAL Hotels im April 1982 in Düsseldorf gründete.

Martin R. Smura, Gründer der Grand Metropolitan Hotels, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir bei diesem seit Jahrzehnten in der Branche etablierten Unternehmen investieren konnten und nun gemeinsam mit dem Team die Marke sowie das Portfolio weiterentwickeln und ausbauen können.“

TOP INTERNATIONAL Hotels gehört heute zu den grössten Hotelkooperationen in Europa. Mit Hilfe eines eigenen Reservierungssystems und unterstützender Partnerschaften wird den Mitgliedshotels ermöglicht, ihren wirtschaftlichen Erfolg kontinuierlich zu steigern. Der Kernmarkt der Hotelkooperation liegt in Deutschland, während sich die Standorte der Mitgliedshotels international von Reykjavik in Island bis Muskat im Oman erstrecken.

Über die Zukunft von TOP INTERNATIONAL Hotels bestätigt Hans R. Müller: „Das Unternehmen wird das bestehende Büro in Düsseldorf, die langjährigen Mitarbeitenden und das erfolgserprobte Konzept von TOP INTERNATIONAL Hotels vollumfänglich erhalten und darauf aufbauen. Marcus J. Klar, COO, wird neuer CEO des Unternehmens und Regine Feierabend wird ihn weiterhin als CFO unterstützen.“ Hans R. Müller übernimmt die Funktion des Chairman of the Board und wird durch Mitglieder des Management Boards der Grand Metropolitan Hotels in dieser Funktion unterstützt.

Das Team der Grand Metropolitan Hotels verfügt über umfassende Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Luxushotels. Das Unternehmen betreibt mit den Geschäftsmodellen Management, Franchise und Affiliation mehr als 300 Hotelbetriebe mit über 20’000 Zimmern in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Darüber hinaus entwickelt und besitzt das Unternehmen eine Vielfalt von Hotel- und Gastronomiemarken. Grand Metropolitan Hotels hat in seinem Portfolio mehrere Restaurants, die mit Michelin-Sternen ausgezeichnet sind. Zudem besitzt die Hotelgruppe eine eigens kuratierte, international anerkannte Weinsammlung.

