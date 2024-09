Eventkünstler verwandeln Firmenfeier in ein Fest der Sinne

Zwei kreative Eventkünstler verzauberten bei der diesjährigen Firmenfeier das Publikum mit einem abwechslungsreichen Showprogramm, das Seifenblasenkunst, Sandmalerei und Origami miteinander verband.

GROSSHANDELSFIRMA SETZT AUF EVENT KÜNSTLER

Frankfurt. Die Betriebsfeier der Handelsfirma erreichte ihren Höhepunkt, als Eventkünstler Blub mit einer einzigartigen Seifenblasenshow die Bühne betrat. Mit einer beeindruckenden Mischung aus Rauch und Licht verwandelte er seine Seifenblasen in ein sich drehendes Kunstwerk, das das Publikum in Staunen versetzte. Die Gäste belohnten diese einmalige Performance der Event-Künstler mit lautem Applaus, während Blub und seine Partnerin Sabrina Fackelli die Firmenfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis machten. Die Veranstaltung war von der Firma Müller Großhandel zur Ehrung ihrer langjährigen Mitarbeiter organisiert worden, und die Atmosphäre im elegant geschmückten Saal gewann deutlich an Energie, als die beiden Event Künstler ihre Show starteten und das Publikum begeisterten.

SEIFENBLASEN BRACHTEN MAGIE AUF DEN FIRMENEVENT

Eventkünstler Blub zog das Publikum mit seiner Seifenblasenkunst und seiner humorvollen Darbietung in seinen Bann. In seinem markanten lilafarbenen Anzug und mit einer auffälligen Frisur präsentierte er eine Show, die weit mehr als gewöhnliche Zaubertricks bot. Blub jonglierte auf kreative Weise mit Seifenblasen, ließ sie wie kleine Bälle über seine Arme rollen und füllte sie nach Belieben mit Rauch. Diese außergewöhnliche Seifenblasenshow, die beim Firmenevent auf große Begeisterung stieß, ist Blubs Markenzeichen. Auf https://www.blubshow.de/event-kuenstler gibt es weitere Details zu den Event-Künstlern, einschließlich Videos und Referenzen.

EVENT KÜNSTLER BRINGEN SCHWUNG IN DIE FIRMENFEIER

Während Blub das Publikum mit seiner magischen Seifenblasenshow verzauberte, moderierte Sabrina Fackelli charmant durch das Gala-Showprogramm der Betriebsfeier. Die zunächst zurückhaltende Stimmung schlug rasch um, als sie das Mikrofon übernahm und das Publikum mit ihrem Witz und Charme fesselte. Ihre Darbietung wurde immer wieder von kräftigem Applaus unterbrochen. Im Verlauf des Abends folgte eine weitere Überraschung, als Sabrina, die schon im Foyer mit ihrem außergewöhnlichen Papierkleid aufgefallen war, mit einer Origami-Performance erneut die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich zog. Die Kunstwerke, die sie während der Firmenfeier gestaltete, beeindruckten die Anwesenden. Bilder von den Eventkünstlern und ihren Auftritten sind auf https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-events-buchen zu finden. Doch Sabrina hatte noch mehr für die Firmenfeier vorbereitet.

SANDMALEREI ALS BESONDERER SHOWACT BEI DER FIRMENFEIER

Als Sabrina schließlich die Rolle der Sandmalerin übernahm, waren die Zuschauer nicht mehr zu bremsen. Ihre Sandmalerei-Performance ließ die Zuschauer fasziniert zusehen, wie sie auf einer beleuchteten Platte immer wieder neue Bilder und Geschichten mit Sand entstehen ließ. Mit einem tosenden Applaus wurde sie von der Bühne verabschiedet, um Platz für die dann folgende Showband zu machen. Die besondere Stimmung, die die beiden Event-Künstler bei der Firmenfeier hinterließen, war auch nach ihrem Auftritt noch deutlich spürbar. Dieses Showprogramm setzte Maßstäbe, und es wird schwierig sein, es im kommenden Jahr zu übertreffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Event Künstler für Firmenfeier Sabrina und Blub

Frau Sabrina Fackelli

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

Deutschland

fon ..: 06251-585252

fax ..: 06251-585253

web ..: http://www.blubshow.de

email : mails@blubshow.de

Eventkünstler für Firmenfeier

Egal für welchen Anlass Sie eine Firmenfeier organisieren, ob Jubiläum oder Kundenevent oder als Dank an Ihre Mitarbeiter – mit diesen beiden Eventkünstlern läuft die Firmenfeier rund! Verzaubern Sie Ihre Gäste mit einer Varieté Atmosphäre und lassen Sie sich von Seifenblasenkünstler Blub in eine märchenhafte Traumwelt entführen. Oder folgen Sie den gefühlvollen Bildergeschichten von Sandmalerei Künstlerin Sabrina, die Ihnen auch gerne das Logo in Sand malt. Die Eventkünstler werden für einen bleibenden Eindruck auf Ihrer Firmenfeier sorgen und den wichtigen Anlass unterstreichen. Buchen Sie die beiden erfahrenen Eventkünstler für Ihre nächste Firmenfeier und heben Sie sich von der Konkurrenz ab.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Die Presse-Frau, Berichte vor Ort

Frau Monika Zabel Künstler Direktkontakt-

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

fon ..: 0172-6724332

web ..: http://www.blubshow.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.