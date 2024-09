Ein Aromaverschluss ist die perfekte Lösung für Metalldosen für Gewürze, Tee und vieles mehr. Kleinserien mit Innen- oder Aufreißdeckel direkt vom Hersteller.

Nachhaltige Metalldosen mit Aromaverschluss: Die perfekte Lösung für Tee, Gewürze und mehr

In einer Welt, in der Frische und Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielen, bieten Metalldosen mit Aromaverschluss eine optimale Lösung für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und anderen Köstlichkeiten. Besonders bei Produkten wie Matcha-Tee, Gewürzen, Nüssen und Kaffee sind die speziellen Dosen ein unverzichtbarer Helfer, um das volle Aroma zu bewahren und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Der Dosenshop bietet eine große Auswahl an Doppeldeckeldosen, die aus hochwertigem Weißblech gefertigt sind und über einen innovativen Aromaverschluss verfügen. Dieser sorgt dafür, dass der Inhalt der Dosen lange frisch bleibt und sein volles Aroma behält. Ob mit praktischem Aufreißdeckel oder einem separaten Innendeckel – die Metalldosen sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich und erfüllen die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Kunden.

Große Auswahl an Doppeldeckeldosen

Individuelle Kleinserien ab 2.000 Stück

Für Unternehmen und Händler, die Wert auf individuelle Gestaltung legen, bietet der der Hersteller für Blechdose, die ab einer Bestellmenge von 2.000 Stück bedruckt werden können. Diese individuell gestaltbaren Dosen sind nicht nur funktional, sondern auch ein attraktives Werbemittel, das die Marke des Unternehmens im besten Licht präsentiert.

Ein besonderes Highlight sind die Metalldosen mit Aromaverschluss, die sofort ab Lager verfügbar sind. Dank der schnellen Lieferzeiten können Kunden die Dosen in unterschiedlichen Ausführungen, selbst in kleinen Stückzahlen, direkt vom Hersteller beziehen. Dies macht die Dosen nicht nur zu einem flexiblen, sondern auch zu einem kosteneffizienten Verpackungsmaterial.

Neben der Funktionalität und dem Schutz des Aromas spielt auch die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Die verwendeten Materialien wie Weißblech sind zu nahezu 100 Prozent recyclebar, was die Metalldosen zu einer umweltfreundlichen Verpackungsoption macht. Durch die lange Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Dosen wird zudem Abfall vermieden und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Interessierte Kunden sind eingeladen, ihre Anfragen direkt an den Dosenprofi zu senden und sich von der Qualität und Vielseitigkeit der angebotenen Metalldosen zu überzeugen. Die Verbindung aus Frische, Nachhaltigkeit und individuellem Design macht diese Dosen zu einer herausragenden Wahl für die Aufbewahrung und Präsentation von Tee, Gewürzen, Kaffee und vielen anderen Produkten.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADV PAX Lutec GmbH

Herr da Agency

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

fon ..: +49(0)7123/38007-0

fax ..: +49(0)7123/38007-50

web ..: https://www.adv-dosenshop.com/

email : info@adv-pax.de

