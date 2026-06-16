Eventartikel aus/für Deutschland

Armkontrollbänder und Eventprodukte von RB ROLAND BAYER

Veranstaltungsartikel in vielfältiger Auswahl. Viele Standardartikel können ab einem Werktag geliefert werden. Eventprodukte von A – Z. Direkter Hersteller – und Produktionsverkauf vom deutschen Spezialversandhändler. Seit über 28 Jahren werden Artikel von RB ROLAND BAYER bei Veranstaltungen und Events aller Art eingesetzt. Hierzu zählen zum Beispiel : Galen, Jubiläen, Sporthighlights , Kongresse,Messen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Kulturveranstaltungen, Tourneen, Public Viewings, Rockfestivals, Konzerte, Bundesligen, Feste, Oktoberfeste, Ausstellungen, VIP Bereiche, Kreuzfahrten , Geburtstage, Hochzeiten, Gastro , Motorsportveranstaltungen, maritime Sportwettbewerbe, Organisationen, Concerts, Wettkämpfe, Seefeste, Volksfeste, Marathons, Triathlone, Gewerbepräsentationen, Zuschauerevents und vieles mehr. Besonders spezialisiert ist RB ROLAND BAYER im Bereich Armkontrollbänder ( alle gängigen Möglichkeiten verfügbar aus Tyvek, Vinyl, Stoff/Textil und Silikon) , Wertchips / Bezahlchips , Entwertungszangen und Zubehör . Sonderartikel können auf Anfrage in einem schnellen Zeitfenster produziert werden. Für individuelle Anfertigungen ( Bedruckung, Webung )gilt in der Regel eine Lieferzeit von ca. 8 – 13 Werktage. Individuelle Stückzahlen sind schon in kleinen Mengen möglich. Die Armkontrollbänder sind wasserfest , Hitze und Kälte beständig. Alle Armkontrollbänder sind in vielen Farbvarianten verfügbar. RB ROLAND BAYER ist Partner von Vereinen, Verbänden, Behörden, öffentlichen Einrichtungen, Industrie und Handel. Projektbetreuung kann gestellt werden bei Sonderveranstaltungen und Events. Für den Bereich Eintrittsregelung sind Kontrollbänder (größeneinstellbar, nicht übertragbar – wiederverwendbar) , Kontrollmarken, Ausweissysteme, Kennzeichnungsplaketten, Gravurchips, produzierbar. Die Armkontrollbänder sind mit fortlaufender oder individuell einstellbarer Nummerierung produzierbar .Mit Hilfe der Entwertungszangen können diese Produkte mit verschiedenen Symbolen ( Quadrat, Sechseck, Keil, Bogen, Stern, Dreieck ) bearbeitet und besonders gekennzeichnet werden. Bei der Erstellung von Ausweisen mit Lichtbild ist die Fotostanzzange ein wertvoller “ Helfer „. Fotostanzzangen sind mit verschiedenen Maßen erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RB ROLAND BAYER

Roland Bayer

Rhönstr. 58

63477 Maintal

Deutschland

fon ..: 0610962608

web ..: https://www.r–b.eu

email : info@rbeventservices.com

Event-und Veranstaltungsartikel sind seit über 28 Jahren von RB ROLAND BAYER produzierbar und direkt zu beziehen. Besonders spezialisiert ist das Unternehmen im Bereich Eintrittsregelungen mit individuellen Sicherheitsmerkmalen. RB ROLAND BAYER führte bisher von Großveranstaltungen bis Kleinstveranstaltungen zahlreiche Events und Veranstaltungen durch. Herstellung-Produktion – Vertrieb für eine vielfältige Produktauswahl.

Pressekontakt:

RB ROLAND BAYER – MEDIA

Roland Bayer

Rhönstr. 58

63477 Maintal

fon ..: 0610962608

email : info@rbeventservices.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.