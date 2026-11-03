Eule, Hirsch und Bärenkind: Tier-Kollektion von Klatt Objects wächst

Die Klatt Objects-Tiere haben sich zu begehrten Sammelstücken entwickelt. Jetzt kann sich die wachsende Fangemeinde über Nachwuchs freuen.

Mal heimisch, mal exotisch, mal frech, mal scheu – aber immer detailgetreu und aus hochwertigem Knochenporzellan liebevoll handgefertigt: Zum Herbst hat der Markengründer Detlef Klatt seine Tier-Kollektion um gleich fünf Seelenschmeichler erweitert. Mit dabei sind ein Bärenkind und ein stolzer Hirsch sowie eine Eule, ein Pinguin und ein Schwan.

Neue Wald- und Hoftiere

Ob Kuh, Schaf, Eber oder Ferkelchen – die Hoftiere spielen für den Markengründer Detlef Klatt eine besondere Rolle, der mit Klatt Objects in den elterlichen Hof eingezogen ist und diesen auf kreative Weise weiterführt. So gesellt sich zur bereits vorhandenen Hofgemeinde nun auch der Widder, der mit seinen großen Hörnern beschützend – und vielleicht auch etwas angriffslustig – die Schafherde ergänzt.

Parallel dazu erhalten die Wald- und Wiesentiere regen Zuwachs. Neu im Programm ist der stolze Rothirsch, der 2026 in Deutschland zum „Tier des Jahres“ ernannt wurde und sich bei Klatt Objects in eleganter, klassischer Haltung zeigt. Daneben tapst ein Braunbärenjunges durchs Unterholz – ein keckes und neugieriges Tierbaby, das die Herzen im Sturm erobert.

Neu im Federkleid

Ebenfalls ab diesem Herbst ergänzt die Eule die bereits große heimische Vogelschar von Amsel bis Zaunkönig. Mit ihrem ruhigen, klugen Blick rundet sie jede winterliche Dekoration harmonisch ab. Potenzial für ein absolutes Liebhaberstück hat auch der kleine Pinguin. Statt in Schwarzweiß präsentiert sich der antarktische Schwimmkünstler bei Klatt Objects im reinweißen Frack – schick, selbstbewusst und gelassen. Für viel Eleganz sorgt auch der neue Schwan, der gerade zu Weihnachten ein erstaunliches Revival erlebt.

Die emotionale Facette des Designs

Mit der figürlichen Tierserie adressiert die Boutiquemarke Klatt Objects bewusst die emotionale Facette des Interior Designs. Die kunsthandwerkliche Verarbeitungskunst sowie das hochwertige, traditionell gewonnene Knochenporzellan sorgen gleichermaßen dafür, dass diese Seelenschmeichler auch in minimalistischen, kontemporären Settings harmonieren und ganz persönliche Akzente setzen. Die Klatt Objects-Tiere messen im Schnitt zwischen fünf und sieben Zentimetern und lassen sich je nach Modell hängen, legen oder stellen.

Die Marke Klatt Objects wird ausschließlich über den Einzelhandel vertrieben. Wunderbare Geschäfte, die Klatt Objects führen, finden Sie im Shop-Finder.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klatt Objects

Herr Detlef Klatt

Hauptstr. 57 70

47551 Bedburg-Hau

Deutschland

fon ..: +49 2824 999 44 74

web ..: https://www.klatt-objects.com

email : info@klatt-objects.com

Die Lifestyle-Marke Klatt Objects steht für ausgewählte und verantwortungsvolle Designkunst. Gründer und Kreativdirektor ist Detlef Klatt. Der Designer vereint über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Floristik, Design, Produktion, Edition und Handel. Seine zeitgemäßen Kollektionen umfassen Wohnaccessoires, Vasen, Gefäße, Schalen, dekorative Objekte und Unikate aus Porzellan, Holz, Muscheln und verschiedenen Naturmaterialien. Das Design stammt aus seiner Feder, die kunsthandwerkliche Produktion erfolgt nach verantwortungsvollen Grundsätzen auf den Philippinen. Ergänzung findet die anspruchsvolle Eigenkollektion durch Gemälde und ausgewählte Objekte internationaler Künstler.

Pressekontakt:

Klatt Objects – Presse

Frau Kerstin Männer

Brüsseler Str. 70

59674 Köln

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