Spitzoffice eröffnet ersten Standort für Geschäftsadressen und Virtual Offices in Piding

Geschäftsadresse und Virtual Office für unterschiedliche Unternehmensmodelle

Eine professionelle Geschäftsanschrift, zuverlässig bearbeitete Post und ein digitaler Briefkasten für den ortsunabhängigen Zugriff: Mit seinem ersten Standort in Piding bietet Spitzoffice Unternehmen, Selbstständigen und Gründer:innen eine flexible Alternative zum eigenen Büro.

Hinter dem neuen Angebot steht Benjamin Braun, der selbst mehrere Anbieter für Geschäftsadressen ausprobierte und dabei wiederholt enttäuscht wurde. Mit Spitzoffice entwickelte er deshalb einen Service, bei dem persönliche Betreuung und ein verlässlicher Umgang mit der Geschäftspost im Mittelpunkt stehen. Weitere Standorte in Berlin, Hamburg und München sind bereits geplant.

Eine Geschäftsadresse muss vor allem zuverlässig sein

Nicht jedes Unternehmen benötigt eigene Büroräume. Viele Selbstständige arbeiten von zu Hause, Unternehmen führen ihre Teams dezentral, und Gründer:innen möchten ihre laufenden Kosten gerade in der Anfangsphase möglichst gering halten. Andere Unternehmer:innen leben im Ausland, benötigen für ihre geschäftlichen Aktivitäten jedoch einen professionellen Standort in Deutschland.

Eine Geschäftsadresse oder ein Virtual Office bietet in diesen Fällen eine flexible Lösung: Unternehmen erhalten eine feste Anschrift für ihre geschäftliche Kommunikation – ganz ohne eigenes Büro. Je nach Angebot kann die Adresse unter anderem auf der Website, im Impressum, gegenüber Kund:innen und Geschäftspartner:innen sowie als ladungsfähige Geschäftsanschrift und sogar für den Handelsregistereintrag genutzt werden.

Entscheidend ist jedoch, dass die Post an diesem Standort zuverlässig angenommen, zugeordnet und bearbeitet wird. Gerade bei behördlichen Schreiben, Vertragsunterlagen oder anderen vertraulichen Dokumenten können Verzögerungen und Fehler erhebliche Folgen haben – wie der Gründer Benjamin Braun selbst erleben musste.

Die Idee entstand aus eigenen schlechten Erfahrungen

Der Gedanke zu Spitzoffice entwickelte sich aus einer Situation, die Benjamin Braun selbst als Unternehmer erlebte. Nachdem er mit seiner Familie von Berlin in den Raum Salzburg gezogen war, benötigte er weiterhin eine verlässliche Geschäftsadresse für sein Unternehmen in Berlin, das die Familie über viele Jahre hinweg aufgebaut hatte.

Dafür testete er mehrere bestehende Angebote. Doch die Erfahrungen entsprachen nicht dem Service, den er erwartet hatte: Postsendungen kamen nicht oder verspätet an, vereinbarte Weiterleitungsrhythmen wurden nicht eingehalten und teilweise wurden sogar vertrauliche Schreiben fremder Unternehmen falsch zugestellt.

Für einen Unternehmer, der sich auf wichtige Geschäftspost verlassen muss, waren solche Fehler nicht nur ärgerlich, sondern ein ernst zu nehmendes Risiko. Schließlich entstand daraus ein ebenso einfacher wie konsequenter Gedanke: Wenn sich kein Anbieter finden lässt, der den gewünschten Service zuverlässig umsetzt, muss ein solcher Service eben selbst aufgebaut werden. So entstand Spitzoffice mit dem ersten Standort in Piding im Berchtesgadener Land.

Geschäftsadresse und Virtual Office für unterschiedliche Unternehmensmodelle

Die Gründe für die Nutzung einer externen Geschäftsadresse sind vielfältig. Einzelunternehmer:innen und Freiberufler:innen möchten häufig vermeiden, ihre private Wohnanschrift öffentlich im Internet angeben zu müssen. Gründer:innen benötigen einen professionellen Standort, möchten sich jedoch noch nicht langfristig an eigene Gewerberäume binden. Und für digitale Unternehmen, Remote-Teams oder Unternehmer:innen mit häufig wechselnden Aufenthaltsorten kann ein Virtual Office eine praktische Lösung sein.

Spitzoffice bietet deshalb verschiedene Modelle, die sich an den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens orientieren. Die Geschäftsadresse kann beispielsweise für die geschäftliche Korrespondenz und die Außendarstellung genutzt werden. Das Virtual Office geht über die reine Bereitstellung einer Adresse hinaus und bietet die Möglichkeit, den eigenen Firmensitz bei Spitzoffice anzumelden. Die Adresse kann dann entsprechend im Impressum, in der Gewerbeanmeldung oder für den Eintrag ins Handelsregister genutzt werden. In beiden Fällen können Selbstständige und Unternehmer:innen auch den digitalen Briefkasten sowie den Telefonservice von Spitzoffice nutzen.

Der digitale Briefkasten macht Geschäftspost ortsunabhängig verfügbar

Ein zentraler Bestandteil des Spitzoffice-Angebots ist der digitale Briefkasten: Eingehende Sendungen werden am Standort entgegengenommen und dem jeweiligen Unternehmen zugeordnet. Abhängig vom vereinbarten Service werden die Briefe anschließend geöffnet und digitalisiert, sodass die Inhalte sofort ortsunabhängig eingesehen werden können – ohne Verzögerungen. Die Originale werden einmal in der Woche per Post weitergeleitet.

Das Angebot ist eine direkte Konsequenz aus den Erfahrungen, die der Gründer selbst machen musste. „Auf wichtige Schreiben, zum Beispiel vom Finanzamt, kann man einfach nicht mehrere Tage lang warten“, so Benjamin Braun dazu. „Darauf brauche ich sofort Zugriff.“ Auf Wunsch können sogar Pakete und Einschreiben entgegengenommen werden.

Mit Telefonservice lokal und professionell auftreten

Zur Geschäftsadresse und zum Virtual Office bietet Spitzoffice auch einen professionellen Telefonservice: Unternehmen erhalten auf Wunsch eine lokale Telefonnummer, über die sie für Kund:innen und Geschäftspartner:innen erreichbar sind. Eingehende Gespräche können direkt an eine gewünschte Nummer weitergeleitet oder persönlich im Namen des Unternehmens entgegengenommen werden. Dabei nehmen die Mitarbeitenden die zuvor vereinbarten Informationen und Rückrufdaten auf und leiten sie zuverlässig weiter.

So können auch Selbstständige, kleine Unternehmen und ortsunabhängig arbeitende Teams nach außen professionell und persönlich auftreten, ohne ein dauerhaft besetztes Sekretariat unterhalten zu müssen. Die lokale Telefonnummer schafft zugleich eine regionale Präsenz am gewählten Spitzoffice-Standort.

Erster Spitzoffice-Standort in Piding – weitere in Planung

Der erste Spitzoffice-Standort befindet sich in Piding im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land. Die Gemeinde liegt nahe Bad Reichenhall und unmittelbar an der Grenze zu Österreich. Auch Salzburg ist in kurzer Zeit erreichbar. Die Lage ist besonders für Unternehmer:innen interessant, die im österreichischen Grenzraum leben oder arbeiten und gleichzeitig einen Unternehmensstandort in Deutschland benötigen. Der Service ist aber für alle Unternehmen, unabhängig von ihrem jetzigen Standort, zugänglich.

Anders als ein anonymer Postweiterleitungsdienst wird der Standort persönlich betreut. Für Benjamin Braun ist dieser direkte Bezug ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts: Kund:innen sollen wissen, wer ihre Post entgegennimmt und an wen sie sich bei Fragen wenden können. Im Spitzoffice sitzen echte Menschen, die für Kund:innen erreichbar sind.

Piding bildet den Anfang eines größeren Standortnetzes. In naher Zukunft sollen weitere Spitzoffice-Standorte in Berlin, Hamburg und München folgen. Damit können Unternehmen künftig zwischen verschiedenen regionalen Präsenzen wählen und eine Geschäftsadresse passend zu ihrem Tätigkeitsgebiet, ihrer Zielgruppe oder ihrer gewünschten Außenwirkung nutzen. Trotz des geplanten Wachstums soll die persönliche Betreuung ein fester Bestandteil des Angebots bleiben.

Interessierte können sich persönlich beraten lassen und gemeinsam mit dem Spitzoffice-Team klären, welche Form der Geschäftsadresse, des Virtual Office oder der Postbearbeitung zu ihrem Unternehmen passt. Weitere Informationen sind unter https://www.spitzoffice.com/ erhältlich.

Kontakt:

Spitzoffice

c/o Salanje GmbH

Salzstraße 13

D-83451 Piding

T: 08651 / 999 90 90

https://spitzoffice.com/kontakt/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Spitzoffice c/o Salanje GmbH

Frau Presse Team

Salzstraße 13

83451 Piding

Deutschland

fon ..: 08651 / 999 90 90

web ..: https://spitzoffice.com/

email : office@spitzoffice.com

Spitzoffice bietet Geschäftsadressen und virtuelle Büros für Unternehmen, Selbstständige und Gründer. Zum Angebot gehören die persönliche Postannahme, ein digitaler Briefkasten, die Postweiterleitung sowie ergänzende Telefonservices. Gegründet von Benjamin Braun, setzt Spitzoffice auf verlässliche Abläufe und persönliche Betreuung vor Ort. Der erste Standort befindet sich in Piding im Berchtesgadener Land nahe Salzburg. Weitere Standorte in Berlin, Hamburg und München sind geplant.

Pressekontakt:

Spitzoffice c/o Salanje GmbH

Frau Presse Team

Salzstraße 13

83451 Piding

fon ..: 08651 / 999 90 90

web ..: https://spitzoffice.com/

email : office@spitzoffice.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.