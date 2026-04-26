Eine Entwicklung, welche früher nach entfernter Zukunftsmusik klang, ist heute bereits Realität: Unternehmen nutzen KI für Marketinganalysen, automatisierte Kundenkommunikation, Bewerber:innenauswahl.

Nichtsdestotrotz hat genau diese schlagartige Neuerung eine wesentliche Frage aufgeworfen: Wo ist die Grenze des Einflusses der KI auf unser Leben – und wer verfügt über die Kontrollposition? Genau an dieser Stelle setzt der EU AI Act an.

Im Zuge des EU AI Act hat die Europäische Union zum ersten Mal ein umfassendes Regelwerk kreiert, welches die Verwendung von KI verbindlich kontrolliert. Im Kontrast zu der Befürchtung vieler, handelt es sich dabei nicht um eine Ausbremsung der Innovation. Im Gegenteil: Die EU verfolgt das Ziel, Vertrauen in KI zu schaffen, indem klare Leitideen und Maßnahmen formuliert werden. Denn nur wenn Nutzer:innen sicher sein können, dass KI-Systeme fair, transparent und sicher arbeiten, wird sich die Technologie nachhaltig und zukunftsorientiert behaupten.

Die Risiko-Bewertung ist entscheidend:

Im Kern des Gesetzes steht ein vergleichsweise leicht verständlicher, aber in der Praxis sehr wirkungsvoller Ansatz: Die KI wird nach ihrem Risiko bewertet. Im Zentrum dieses Ansatzes steht, dass nicht jede KI-Anwendung gleich streng reguliert wird, sondern die Anforderungen davon abhängen, wie stark sie potenziell in das Leben von Menschen eingreift. Ganz oben auf der Skala sind Anwendungen mit einem sogenannten „unzulässigen Risiko“ situiert. Diese sind in der Europäischen Union vollständig verboten. Dazu zählen etwa Systeme, die gezielt menschliches Verhalten manipulieren oder Menschen anhand ihres Verhaltens beurteilen – ein Konzept, welches unter dem Begriff „Social Scoring“ bekannt geworden ist. Die EU zieht hier eine klar definierte Grenze: Technologien, die grundlegende Rechte und Freiheiten gefährden, sollen gar nicht erst genutzt werden.

Deutlich relevanter für die Mehrzahl der Unternehmen ist jedoch die Kategorie der „Hochrisiko-KI“. Hier wird es konkret – und anspruchsvoll. Hochrisiko-Systeme finden sich in einer Vielzahl alltäglicher Geschäftsprozesse wieder: im Kontext der automatisierten Auswahl von Bewerbern, bei Kreditentscheidungen oder in sicherheitskritischen Bereichen wie der Energieversorgung oder im Verkehr. In all diesen Fällen kann eine fehlerhafte oder verzerrte Entscheidung erhebliche Auswirkungen auf uns Menschen haben. Unternehmen, die derartige Systeme verwenden, stehen zukünftig in der Pflicht. Sie müssen nachweisen können, dass ihre KI vertrauenswürdig, zuverlässig, nachvollziehbar und fair arbeitet. Dies bedeutet im Detail: Es braucht ein strukturiertes Risikomanagement, saubere und geeignete Trainingsdaten, eine umfassende Dokumentation, sowie auch Mechanismen, die gewährleisten, dass ein Mensch jederzeit eingreifen kann. KI darf unterstützen – jedoch nicht unkontrolliert entscheiden. Das Vier-Augen-Prinzip ist an dieser Stelle wertvoll und unabdingbar.

Eine weitere elementare Kategorie sind KI-Systeme mit limitiertem Risiko. Hier geht es weniger um strikte Auflagen als vielmehr um Transparenz. Nutzer:innen sollen wissen, wann sie es mit einer Maschine zu tun haben. Wer beispielsweise mit einem Chatbot kommuniziert oder KI-generierte Inhalte konsumiert, muss darüber informiert werden. Diese scheinbar simple Regel hat großen Einfluss, denn sie stärkt das Vertrauen und verhindert Täuschung. Für viele alltägliche Anwendungen bleibt der Aufwand hingegen gering. Systeme mit minimalem Risiko – etwa Spamfilter oder einfache Produktempfehlungen – sind kaum betroffen. Der EU AI Act fokussiert sich bewusst auf die Regionen, in denen tatsächliche absehbare Gefahren bestehen.

Die Verknüpfung zur DSGVO:

Besonders interessant & wissenswert – und für viele Unternehmen herausfordernd – ist das Zusammenspiel mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Denn der EU AI Act steht nicht für sich allein. Sobald personenbezogene Daten im Spiel sind, greifen weiterhin die strengen Vorgaben der DSGVO. Das bedeutet: Unternehmen müssen simultan zwei Regelwerke berücksichtigen. Während der AI Act vor allem die Funktionsweise und Risiken von KI adressiert, schützt die DSGVO die Daten der jeweils betroffenen Personen. In der Praxis führt dies dazu, dass KI-Projekte deutlich sorgfältiger geplant und umgesetzt werden müssen als bisher. Für Unternehmen stellt sich aus diesem Grund nicht mehr die Frage, ob sie sich mit dem EU AI Act auseinandersetzen sollten – sondern vielmehr wie schnell sie es tun. Der erste Schritt ist dabei oft ernüchternd: Viele Organisationen wissen überhaupt nicht, wo die KI bereits eingesetzt wird. Von Marketing-Tools bis hin zu HR-Software stecken heute in einer Vielzahl von Anwendungen KI-Komponenten, die nicht immer direkt erkennbar sind – oder teilweise schlichtweg gar nicht.

Sobald dieser Überblick geschaffen ist, folgt die eigentliche Arbeit. KI-Systeme müssen bewertet, eingeordnet und dokumentiert werden. Prozesse müssen angepasst, Verantwortlichkeiten geklärt und Mitarbeitende sensibilisiert werden. Besonders wichtig ist dabei die Kollaboration unterschiedlicher Bereiche: IT, Datenschutz, Recht und Fachabteilungen müssen enger zusammenrücken als bisher. Trotz all dieser Anforderungen sollte der EU AI Act nicht als Belastung gesehen werden. Er bietet gleichermaßen eine große Chance. Unternehmen, die frühzeitig auf transparente und vertrauenswürdige KI setzen, können sich klar vom Wettbewerb abheben. Vertrauen wird zunehmend zu einem entscheidenden Faktor – nicht nur bei Kunden, sondern auch bei Partnern und Mitarbeitenden.

Der EU AI Act als „roter Faden“:

Darüber hinaus kreiert der EU AI Act etwas, das in der schnelllebigen Welt der Technologie häufig fehlt: Orientierung & eine klare lineare Struktur. Statt im rechtlichen Graubereich zu agieren, erhalten Unternehmen klare Vorgaben, an denen sie sich ausrichten und orientieren können. So werden langfristig Unsicherheiten vermindert und strategische Entscheidungen simplifiziert. Am Ende steht ein grundlegender Wandel von Denkweisen. Künstliche Intelligenz wird nicht mehr nur als Tool betrachtet, welches Effizienz steigen lässt und Kosten erheblich senkt – sie wird als Technologie verstanden, die Verantwortung mit sich bringt. Der EU AI Act macht deutlich: Wer KI verwendet, muss auch die Konsequenzen betrachten. Für Unternehmen bedeutet dies zwar mehr Aufwand – aber auch die Chance, KI bewusst, verantwortungsvoll und zukunftssicher zu verwenden. Und genau darin liegt letztlich die größte Stärke dieses Gesetzes.

Der EU AI Act ist kein Innovationshemmnis, sondern vielmehr ein Vertrauensrahmen für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI.

– Ursula von der Leyen:

„Bei künstlicher Intelligenz gilt: Vertrauen ist gut, Regulierung ist besser.“

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– EU AI Act – Bildungsinstitut Wirtschaft

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