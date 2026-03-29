Google verteilt kaum noch Besucher:innen – Reformation digitaler Sichtbarkeit?

Die vermehrte Nutzung von KI verändert die Logik digitaler Sichtbarkeit: Weg von reiner Auffindbarkeit über Suchmaschinen – hin zu klarer Positionierung, Ads und eigenständiger Reichweite.

Lange folgte digitale Sichtbarkeit einer vergleichsweise einfachen Logik:

Wer bei Google gut rankte, erhielt Besucher:innen auf die eigene Website. SEO, relevante Inhalte und Backlinks waren die zentralen Hebel, um Reichweite aufzubauen und Aufmerksamkeit zu generieren.

Aktuell lässt sich jedoch ein deutlicher Wandel beobachten. Neue Funktionen wie AI Overviews – basierend auf generativer KI – verändern das Suchverhalten grundlegend. Informationen werden zunehmend direkt in den Suchergebnissen bereitgestellt, sodass Nutzer:innen häufig keine externe Website mehr aufrufen müssen.

Für Unternehmen und Organisationen bedeutet das:

Sichtbarkeit entsteht nicht mehr automatisch durch gute Rankings allein.

Vielmehr verschiebt sich der Fokus hin zu einer erweiterten Form digitaler Präsenz: Inhalte müssen nicht nur auffindbar sein, sondern auch unmittelbar verständlich, vertrauenswürdig und anschlussfähig. Gleichzeitig gewinnen eigene Kanäle, klare Positionierung und wiedererkennbare Expertise zunehmend an Bedeutung.

Digitale Sichtbarkeit wird damit weniger zu einer rein technischen Disziplin – und stärker zu einer strategischen Aufgabe.

Parallel dazu lässt sich beobachten, dass Google sich zunehmend von einer klassischen Suchmaschine zu einem Antwortsystem entwickelt. Während früher primär eine Liste von Links angezeigt wurde, erscheinen heute immer häufiger KI-generierte Zusammenfassungen direkt über den Suchergebnissen.

Nutzer:innen erhalten Antworten unmittelbar – ohne eine Website öffnen zu müssen.

Die Folge: Ein wachsender Anteil der Suchanfragen endet ohne Klick auf externe Seiten. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass bereits über 60 % der Suchen ohne Websitebesuch bleiben.

Für Unternehmen und Organisationen hat das weitreichende Konsequenzen: Inhalte bleiben verstärkt innerhalb der Google-Oberfläche sichtbar. Selbst gut platzierte Seiten verlieren dadurch an Reichweite und an direktem Traffic.

Digitale Sichtbarkeit verschiebt sich damit von der reinen Weiterleitung (Traffic) hin zur Präsenz innerhalb von Plattformökosystemen.

– Verschiebung der Sichtbarkeit – der Weg vom Finden zum Erzeugen –

Somit verändert sich auch die Logik digitaler Sichtbarkeit.

Früher galt:

Wer nach einem Thema suchte, fand relevante Websites.

Heute gilt zunehmend:

Wer nicht aktiv nach einem Thema sucht, wird es digital kaum entdecken.

Sichtbarkeit entsteht deshalb weniger durch passives Gefundenwerden, sondern durch aktive Aufmerksamkeitserzeugung. Websites verbleiben zwar relevant – jedoch sind sie immer seltener der Ort, an dem der erste Kontakt entsteht.

– Der wertvollste Platz im www: Über den Suchergebnissen –

Oberhalb der klassischen Suchergebnisse entsteht derzeit eine neue Ebene digitaler Sichtbarkeit: die KI-basierte Zusammenfassung. Was früher in Form kurzer Snippets oder Infoboxen dargestellt wurde, entwickelt sich zunehmend zu umfassenden, direkt formulierten Antworten.

Diese aggregieren Inhalte aus unterschiedlichen Quellen und stellen sie Nutzer:innen unmittelbar im Suchergebnis zur Verfügung. Aus Nutzersicht bedeutet das eine deutliche Vereinfachung – Informationen sind schneller und ohne zusätzlichen Aufwand verfügbar.

Für Websitebetreiber und Organisationen hat diese Entwicklung jedoch weitreichende Konsequenzen:

Der zentrale Wettbewerb um Aufmerksamkeit verschiebt sich. Der entscheidende Sichtbarkeitsraum liegt nicht mehr ausschließlich innerhalb der Suchergebnisse, sondern zunehmend darüber.

Dort wird vorgeprägt, welche Inhalte überhaupt noch wahrgenommen, eingeordnet und gegebenenfalls weiterverfolgt werden.

Digitale Sichtbarkeit beginnt damit nicht mehr erst beim Klick – sondern bereits bei der Frage, ob und wie Inhalte in diesen vorgelagerten Antwortsystemen erscheinen.

– Organische Sichtbarkeit sinkt – eine Lösung: Werbung –

Wenn organische Klicks zurückgehen, erscheint bezahlte Werbung zunächst als naheliegende Alternative. Über Google Ads lässt sich weiterhin Sichtbarkeit in den Suchergebnissen erzeugen – zielgerichtet und kurzfristig steuerbar.

Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis, dass dieser Ansatz klare Grenzen hat:

Sichtbarkeit muss kontinuierlich eingekauft werden und entfällt unmittelbar, sobald das Budget reduziert oder gestoppt wird. Zudem entsteht über bezahlte Platzierungen in der Regel nur begrenzt Vertrauen bei den Nutzer:innen.

Bezahlte Reichweite kann Aufmerksamkeit erzeugen, ersetzt jedoch keine nachhaltige Glaubwürdigkeit oder langfristige Positionierung.

Sichtbarkeit muss dauerhaft bezahlt werden

Sie endet, sobald das Budget gestoppt wird.

Vertrauen entsteht dadurch kaum.

Bezahlte Reichweite erzeugt Aufmerksamkeit – jedoch selten nachhaltige Glaubwürdigkeit.

– Die Sichtbarkeit ist käuflich –

jedoch nicht das Vertrauen –

An dieser Stelle wird ein zentraler Unterschied sichtbar, der in einer zunehmend KI-geprägten Suchwelt weiter an Bedeutung gewinnt: Glaubwürdigkeit.

Während bezahlte Maßnahmen wie Anzeigen gezielt Reichweite erzeugen können, entsteht Vertrauen vor allem dort, wo Inhalte unabhängig aufgegriffen und eingeordnet werden. Das betrifft insbesondere Formen der Sichtbarkeit, bei denen Dritte über ein Thema, ein Unternehmen oder eine Expertise berichten.

Dazu zählen beispielsweise:

redaktionelle Medienberichte

Fachartikel in spezialisierten Publikationen

Beiträge auf Nachrichtenportalen

Erwähnungen in Blogs oder anderen Online-Medien

In der Kommunikationswissenschaft wird diese Form der Sichtbarkeit als Earned Media bezeichnet. Im Gegensatz zu bezahlter Reichweite basiert sie nicht auf Budget, sondern auf inhaltlicher Relevanz, fachlicher Substanz und öffentlichem Interesse.

Gerade im Kontext von KI-gestützten Suchsystemen gewinnt Earned Media zusätzlich an Bedeutung: Inhalte, die in verschiedenen vertrauenswürdigen Quellen aufgegriffen werden, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, in aggregierten Antworten berücksichtigt zu werden.

Glaubwürdigkeit entsteht somit nicht durch reine Präsenz, sondern durch Resonanz im digitalen Raum.

– Earned Media, Social Media und Blogs auf der Website des Unternehmens –

Im Kontext digitaler Sichtbarkeit ist es sinnvoll, Earned Media klar von eigenen Kanälen wie Blogs oder Social Media zu unterscheiden. Alle drei Formen erfüllen unterschiedliche Funktionen – insbesondere im Hinblick auf Reichweite, Kontrolle und Glaubwürdigkeit.

Earned Media zeichnet sich dadurch aus, dass Inhalte von unabhängigen Dritten aufgegriffen und verbreitet werden – etwa durch Medienberichte, Fachartikel oder Erwähnungen in etablierten Online-Portalen. Der zentrale Vorteil liegt in der hohen Glaubwürdigkeit: Da die Inhalte nicht selbst veröffentlicht, sondern extern eingeordnet werden, entsteht Vertrauen. Gleichzeitig erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, in übergeordneten Systemen – etwa KI-generierten Antworten – berücksichtigt zu werden.

Demgegenüber steht der Blog einer eigenen Website. Dieser bietet vollständige inhaltliche Kontrolle und ermöglicht eine tiefe Darstellung von Themen sowie eine klare Positionierung. Blogs sind ein wichtiger Bestandteil der eigenen Content-Strategie und dienen häufig als Grundlage für Expertise. Allerdings ist ihre Reichweite stark davon abhängig, ob sie aktiv gefunden oder verbreitet werden – beispielsweise über Suchmaschinen oder weitere Kanäle.

Social Media wiederum ermöglicht eine schnelle und direkte Ansprache von Zielgruppen. Inhalte können hier kurzfristig hohe Aufmerksamkeit erzielen und Interaktion fördern. Gleichzeitig ist die Sichtbarkeit stark von Plattform-Algorithmen abhängig und oft weniger nachhaltig. Zudem wird Social Media in vielen Fällen eher als kommunikativ denn als fachlich-verlässlich wahrgenommen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten:

Earned Media schafft Vertrauen und externe Validierung

Blogs sichern inhaltliche Tiefe und eigene Expertise

Social Media sorgt für Reichweite und Interaktion

In einer KI-geprägten digitalen Landschaft gewinnen insbesondere jene Inhalte an Bedeutung, die über mehrere dieser Ebenen hinweg sichtbar sind – und dabei sowohl Relevanz als auch Glaubwürdigkeit vereinen.

– Warum wird Pressearbeit wieder wichtig? –

In einer digitalen Umgebung, in der KI-Systeme Inhalte zusammenfassen und eigenständig Antworten generieren, gewinnen etablierte und vertrauenswürdige Quellen deutlich an Bedeutung.

KI-gestützte Systeme greifen bevorzugt auf Inhalte zurück, die bereits als relevant, valide und öffentlich anschlussfähig gelten. Dazu zählen insbesondere redaktionelle Beiträge, Fachartikel sowie Veröffentlichungen in anerkannten Medien.

Für Organisationen ergibt sich daraus ein erweiterter Wirkungszusammenhang:

Wer in solchen Kontexten präsent ist, erreicht nicht nur die jeweilige Leserschaft, sondern erhöht zugleich die Wahrscheinlichkeit, in KI-generierten Antworten berücksichtigt zu werden.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erhält damit eine zusätzliche Funktion. Sie dient nicht mehr ausschließlich der klassischen externen Kommunikation, sondern wird zugleich zur Grundlage für digitale Antwortsysteme, die Informationen bündeln, bewerten und weiterverarbeiten.

– Sichtbarkeit geschieht nicht mehr aus Zufall –

Lange Zeit wurde Pressearbeit in vielen Organisationen eher situativ betrieben: Veröffentlichungen entstanden anlassbezogen – etwa bei besonderen Ereignissen oder auf Anfrage von Redaktionen.

Im Kontext algorithmisch geprägter Sichtbarkeit verändert sich dieses Verständnis jedoch grundlegend. Sichtbarkeit entsteht heute weniger durch einzelne Maßnahmen, sondern durch Kontinuität und strategische Planung.

Pressearbeit entwickelt sich damit zu einem systematischen Kommunikationsprozess, der mehrere Schritte umfasst:

relevante Themen gezielt identifizieren

Inhalte strategisch aufbereiten

Beziehungen zu Medien und Redaktionen aktiv pflegen

Veröffentlichungen bewusst und wiederkehrend platzieren

Durch diese strukturierte Herangehensweise entsteht eine kontinuierliche Präsenz. Diese wirkt nicht nur in klassischen Medien, sondern entfaltet ihre Wirkung auch in digitalen Systemen, die Inhalte aggregieren, einordnen und weiterverbreiten.

– Kommunikation als Strategie –

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Digitale Sichtbarkeit befindet sich aktuell in einem strukturellen Wandel. Klassische Mechanismen wie Rankings, Klicks und Reichweite verlieren nicht ihre Bedeutung – sie werden jedoch durch neue Logiken ergänzt und teilweise ersetzt.

Im Zentrum steht zunehmend die Frage, wie Inhalte nicht nur gefunden, sondern auch eingeordnet, verarbeitet und weiterverwendet werden – sowohl von Menschen als auch von KI-Systemen. Glaubwürdigkeit, inhaltliche Relevanz und strategisch aufgebaute Präsenz gewinnen damit deutlich an Gewicht.

Für Organisationen bedeutet das: Kommunikation muss neu gedacht werden – integrativer, kontinuierlicher und stärker an Wirkung statt nur an Reichweite orientiert.

Genau hier setzt moderne Weiterbildung an. Wer diese Entwicklungen versteht und gezielt für die eigene Positionierung nutzt, schafft nachhaltige Sichtbarkeit in einer sich wandelnden digitalen Landschaft.

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Schauen Sie sich gerne unsere Homepage für weitere Informationen an: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

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