Ethanolkamin vs. Gaskamin: Welches Feuer passt besser ins Wohnzimmer? WELCON macht den Faktencheck

Echtes Feuer ohne Schornstein oder leistungsstarke Feuerstelle mit Gasanschluss: WELCON vergleicht Installation, Wärme, Verbrauch, Kosten, Sicherheit und Flexibilität von Ethanol- und Gaskaminen

Giesen, 9. September 2026 – Beide erzeugen echtes Feuer und sorgen für Atmosphäre – technisch unterscheiden sich Ethanolkamin und Gaskamin jedoch erheblich.

Während ein Ethanolkamin mit flüssigem Bioethanol betrieben wird und bei dafür vorgesehenen Geräten ohne klassische Abgasführung auskommt, verbrennt ein Gaskamin Erd- oder Flüssiggas und ist je nach Bauart mit Gasversorgung und Abgasführung verbunden.

Welches System ist besser? Welcher Kamin erzeugt mehr Wärme? Was ist günstiger? Und wann ist Bioethanol die sinnvollere Lösung?

Der Wellness- und Wohnspezialist WELCON macht den Faktencheck.

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen Ethanolkamin und Gaskamin?

Ein Ethanolkamin verbrennt flüssiges Bioethanol in einem dafür konstruierten Brenner. Es entsteht eine echte offene Flamme.

Ein fest installierter Gaskamin wird dagegen mit Erd- oder Flüssiggas betrieben. Die Brennstoffversorgung erfolgt über eine entsprechende Installation. Bei geschlossenen Systemen werden Verbrennungsprodukte über eine geeignete Abgasführung nach außen geleitet.

Der wesentliche Unterschied liegt deshalb weniger im sichtbaren Feuer als in der technischen Infrastruktur.

Braucht ein Ethanolkamin einen Schornstein?

Ein bestimmungsgemäß als schornsteinlose Ethanol-Feuerstelle konstruierter Ethanolkamin benötigt keinen klassischen Schornstein.

Darin liegt einer seiner größten Vorteile: Es sind weder Gasanschluss noch Holzlager oder klassische Abgasführung erforderlich.

„Ohne Schornstein“ bedeutet allerdings nicht „ohne Verbrennungsprodukte“.

Bei der Verbrennung entstehen unter anderem Kohlendioxid und Wasserdampf. Unter realen Bedingungen können weitere Stoffe entstehen. Ausreichende Raumgröße und Frischluftzufuhr sind deshalb wichtig.

Braucht ein Gaskamin einen Schornstein?

Ein fest installierter Gaskamin benötigt je nach Gerät ein geeignetes Abgas- beziehungsweise Luft-Abgas-System.

Das muss nicht zwangsläufig ein traditioneller gemauerter Schornstein sein. Moderne Geräte können andere technisch zugelassene Lösungen nutzen.

Gasversorgung und Abgasführung machen die Installation jedoch in der Regel aufwendiger als bei einem Ethanolkamin.

Welcher Kamin ist einfacher zu installieren?

Hier hat der Ethanolkamin einen deutlichen praktischen Vorteil.

Ein freistehendes oder entsprechend konstruiertes Ethanolmodell benötigt üblicherweise weder einen festen Gasanschluss noch eine klassische Abgasleitung.

Dadurch kann es wesentlich flexibler in bestehende Wohnräume integriert werden.

„Viele Interessenten möchten echtes Feuer, aber keinen größeren Umbau am Gebäude“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Genau an diesem Punkt ist der Unterschied zwischen Ethanol und Gas besonders groß.“

Welcher Kamin erzeugt mehr Wärme?

Wer eine hohe und kontrollierbare Heizleistung sucht, findet bei einem entsprechend dimensionierten Gaskamin grundsätzlich die größeren Möglichkeiten.

Ein Ethanolkamin erzeugt ebenfalls spürbare Wärme. Bei einem schornsteinlosen System wird die freigesetzte Wärme größtenteils direkt an den Aufstellraum abgegeben.

Trotzdem sollte ein Ethanolkamin nicht mit einer regulären Gebäudeheizung gleichgesetzt werden.

Seine Stärke liegt in der Kombination aus echtem Feuer, Atmosphäre und zusätzlicher Wärme.

Kann man mit einem Ethanolkamin ein Zimmer heizen?

Ein Ethanolkamin gibt Wärme ab und kann die Raumtemperatur beeinflussen.

Als Ersatz für eine reguläre Heizungsanlage sollte er jedoch nicht betrachtet werden.

Auch das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass Ethanol-Feuerstellen aufgrund der Verbrennungsprodukte nicht als Raumheizung eingesetzt werden sollten.

Die treffendere Beschreibung lautet deshalb:

Ein Ethanolkamin ist eine dekorative Feuerstelle mit echter Wärmeabgabe.

Wie viel Wärme erzeugt ein Ethanolkamin?

Die Wärmeleistung hängt wesentlich von Brennergröße und Brennstoffverbrauch ab.

Je mehr Bioethanol pro Stunde verbrannt wird, desto mehr Energie wird freigesetzt. Gleichzeitig entstehen entsprechend mehr Verbrennungsprodukte.

Deshalb dürfen Brennerleistung und Verbrauch nie losgelöst von Raumgröße, Lüftung und Herstellerangaben betrachtet werden.

Welches Feuer sieht natürlicher aus?

Beide Systeme erzeugen echte Flammen.

Beim Ethanolkamin verbrennt Bioethanol typischerweise mit einer gelblich-orangefarbenen Flamme.

Gaskamine können durch Brennerkonstruktion und keramische Holzscheitimitate optisch einem klassischen Holzkamin nachempfunden werden.

Was natürlicher oder schöner wirkt, bleibt Geschmackssache.

Im Gegensatz zu einem Elektrokamin findet bei beiden Systemen tatsächlich eine Verbrennung statt.

Welcher Kamin ist flexibler?

Hier punktet der Ethanolkamin.

Da bei dafür vorgesehenen Geräten weder eine feste Gasversorgung noch eine klassische Abgasführung erforderlich ist, können Ethanol-Feuerstellen wesentlich freier geplant werden.

Je nach Modell gibt es freistehende Kamine, Wandmodelle, Einbaukamine, Raumteiler und Outdoor-Feuerstellen.

Ein fest installierter Gaskamin ist dagegen stärker an die technische Infrastruktur des Gebäudes gebunden.

Was kostet der Betrieb eines Ethanolkamins?

Die Brennstoffkosten lassen sich einfach berechnen:

Verbrauch pro Stunde × Preis pro Liter Bioethanol = Kosten pro Betriebsstunde.

Verbraucht ein Brenner beispielsweise 0,25 Liter pro Stunde und kostet Bioethanol 3 Euro pro Liter, entstehen rund 0,75 Euro Brennstoffkosten pro Stunde.

Bei 4 Euro pro Liter wären es rund 1 Euro.

Der tatsächliche Verbrauch hängt vom jeweiligen Brenner ab. Käufer sollten deshalb auf den angegebenen Stundenverbrauch achten und nicht allein auf die Tankgröße.

Ist Gas oder Bioethanol günstiger?

Pauschal lässt sich das nicht beantworten.

Beim Gaskamin hängen die laufenden Kosten von Gasart, Tarif, Geräteleistung und Nutzung ab. Beim Ethanolkamin bestimmen vor allem Literpreis und Verbrauch die Brennstoffkosten.

Beim Gesamtvergleich müssen außerdem die Investitionskosten berücksichtigt werden.

Ein Gaskamin kann höhere Kosten für Gerät, Gasinstallation und Abgasführung verursachen. Ein Ethanolkamin ist häufig mit wesentlich geringerem technischen Installationsaufwand verbunden.

Ein Vergleich allein anhand des Brennstoffpreises greift deshalb zu kurz.

Ist ein Ethanolkamin emissionsfrei?

Nein.

Diese Aussage wäre physikalisch falsch.

Bei der Verbrennung von Ethanol entstehen Kohlendioxid und Wasserdampf. Unter realen Verbrennungsbedingungen können zusätzlich weitere Stoffe freigesetzt werden.

Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass Ethanol-Feuerstellen die Innenraumluft belasten können.

Bei einem fachgerecht installierten geschlossenen Gaskamin werden die Verbrennungsprodukte dagegen über das vorgesehene Abgassystem nach außen geführt.

Das ist ein wesentlicher technischer Unterschied.

Muss man bei einem Ethanolkamin lüften?

Ja.

Ein Ethanolkamin verbraucht bei der Verbrennung Sauerstoff und gibt Verbrennungsprodukte in den Raum ab.

Die Vorgaben des Herstellers zu Mindest-Raumgröße, Lüftung und Brennstoffmenge müssen deshalb beachtet werden.

„Schornsteinlos wird manchmal mit emissionsfrei verwechselt“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Wo eine echte Flamme brennt, findet auch eine echte Verbrennung statt.“

Wie viel CO? entsteht beim Verbrennen von Bioethanol?

Bei vollständiger Verbrennung von reinem Ethanol entstehen rechnerisch in der Größenordnung von etwa 1,5 Kilogramm CO? pro Liter Ethanol.

Bei handelsüblichem Bioethanol hängt der tatsächliche Wert unter anderem von Zusammensetzung und Ethanolgehalt ab.

Die Aussage, ein Ethanolkamin sei während des Betriebs „CO?-frei“, ist deshalb falsch.

Davon getrennt zu betrachten ist die Klimabilanz des verwendeten Brennstoffs über dessen gesamten Lebenszyklus.

Entstehen bei Bioethanol nur Wasser und CO??

Unter idealisierter vollständiger Verbrennung von reinem Ethanol entstehen Kohlendioxid und Wasser.

Im realen Betrieb ist die Situation komplexer. Handelsübliche Brennstoffe können weitere Bestandteile enthalten und die Verbrennungsbedingungen sind nicht immer ideal.

Deshalb sollte auch die häufig verwendete Aussage „Bioethanol verbrennt ausschließlich zu Wasser und CO?“ nicht unkritisch übernommen werden.

Welcher Kamin ist sicherer?

Beide Systeme arbeiten mit brennbaren Stoffen und echtem Feuer. Beide erfordern deshalb einen sachgerechten Umgang.

Beim Ethanolkamin ist insbesondere das Nachfüllen entscheidend.

Bioethanol darf niemals in einen brennenden oder noch heißen Brenner gefüllt werden. Die Flamme muss vollständig erloschen und der Brenner ausreichend abgekühlt sein.

Beim Gaskamin stehen dagegen fachgerechte Installation, Gasversorgung und Abgasführung im Mittelpunkt.

Eine pauschale Aussage, eine der beiden Technologien sei grundsätzlich sicherer, wäre daher nicht seriös.

Was ist der gefährlichste Fehler beim Ethanolkamin?

Zu den größten Risiken gehört das Nachfüllen von Bioethanol in einen heißen oder noch brennenden Brenner.

Ethanol ist leicht entzündlich. Dabei können sich Dämpfe entzünden und eine Stichflamme verursachen.

Deshalb gilt:

o niemals während des Betriebs nachfüllen

o Flamme vollständig löschen

o Brenner ausreichend abkühlen lassen

o verschütteten Brennstoff vollständig entfernen

o erst danach neu befüllen und entzünden

Wie jede offene Feuerstelle darf auch ein Ethanolkamin nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.

Was ist komfortabler zu bedienen?

Moderne Gaskamine können einen sehr hohen Bedienkomfort bieten. Je nach Modell lassen sich Flammenhöhe und Leistung elektronisch steuern.

Beim klassischen manuellen Ethanolkamin wird der Brennstoff eingefüllt und entzündet. Die Regulierungsmöglichkeiten sind konstruktionsabhängig und meist weniger differenziert.

Dafür benötigt ein einfacher Ethanolkamin wesentlich weniger technische Infrastruktur.

Was eignet sich besser für Mietwohnungen?

Ein Ethanolkamin kann insbesondere dann interessant sein, wenn ein freistehendes Modell ohne dauerhaften Eingriff in das Gebäude genutzt werden soll.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jede Feuerstelle automatisch in jeder Mietwohnung betrieben werden darf.

Herstellerangaben, Brandschutz, Aufstellbedingungen und gegebenenfalls Vorgaben von Vermieter oder Gebäudeversicherung müssen berücksichtigt werden.

Ein fest installierter Gaskamin erfordert in der Regel deutlich umfangreichere bauliche Voraussetzungen.

Ethanolkamin oder Gaskamin: Die wichtigsten Unterschiede

Ethanolkamin:

o echtes Feuer

o Brennstoff Bioethanol

o bei entsprechend konstruierten Geräten kein klassischer Schornstein

o kein fester Gasanschluss erforderlich

o geringer Installationsaufwand

o hohe Flexibilität bei der Platzierung

o spürbare zusätzliche Wärme

o nicht als reguläre Raumheizung gedacht

o Verbrennungsprodukte gelangen bei schornsteinlosen Geräten in den Raum

o Frischluftzufuhr erforderlich

Gaskamin:

o echtes Feuer

o Erdgas oder Flüssiggas, je nach System

o Brennstoffversorgung erforderlich

o geeignetes Abgas- beziehungsweise Luft-Abgas-System erforderlich

o höherer Planungs- und Installationsaufwand

o höhere und besser regelbare Heizleistungen möglich

o bei geschlossenen Systemen Abführung der Verbrennungsprodukte nach außen

o häufig komfortable Leistungssteuerung

o geringere räumliche Flexibilität nach der Installation

Welcher Kamin ist besser?

Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort.

Wer eine dauerhaft installierte Feuerstelle mit höherer und kontrollierbarer Wärmeleistung sucht und den technischen Aufwand nicht scheut, findet im Gaskamin eine leistungsfähige Lösung.

Wer dagegen vor allem echtes Feuer, Atmosphäre, Design und eine unkomplizierte Installation sucht, für den kann ein Ethanolkamin interessanter sein.

Warum WELCON auf Bioethanol setzt

WELCON beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Wellness- und Wohnprodukten für das eigene Zuhause. Geschäftsführer Stefan Iburg sieht den wesentlichen Vorteil des Ethanolkamins nicht darin, eine klassische Heizung zu ersetzen, sondern in der Möglichkeit, echtes Feuer vergleichsweise unkompliziert in moderne Wohnkonzepte zu integrieren.

Kein Holzlager, keine Asche und bei entsprechend konstruierten Geräten kein klassischer Schornstein: Diese Kombination ermöglicht Feuerstellen auch dort, wo ein traditioneller Kamin technisch oder wirtschaftlich schwer realisierbar wäre.

Gleichzeitig gehört zu einer seriösen Beratung der Hinweis, dass Bioethanol eine echte Verbrennung darstellt und entsprechende Anforderungen an Raumgröße, Lüftung und sicheren Umgang stellt.

Fazit: Gas für mehr Heizleistung – Ethanol für mehr Flexibilität

Ethanolkamin und Gaskamin erfüllen unterschiedliche Anforderungen.

Der Gaskamin punktet vor allem mit hoher, kontrollierbarer Wärmeleistung, technischer Regelbarkeit und – bei geschlossenen Systemen – der Abführung der Verbrennungsprodukte nach außen.

Der Ethanolkamin überzeugt vor allem durch geringeren Installationsaufwand, hohe gestalterische Flexibilität und echtes Feuer ohne klassischen Schornstein bei dafür vorgesehenen Modellen.

Wer hauptsächlich heizen möchte, sollte einen Ethanolkamin nicht als Ersatz für eine reguläre Heizungsanlage betrachten.

Wer dagegen echtes Feuer als atmosphärisches Element mit zusätzlicher Wärme sucht und eine aufwendige Gebäudeinstallation vermeiden möchte, findet im Ethanolkamin eine interessante Alternative.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht:

„Ist Ethanol oder Gas besser?“

Sondern:

„Möchte ich in erster Linie heizen – oder möchte ich möglichst unkompliziert echtes Feuer in meinen Wohnraum integrieren?“

Weiterführender Link: https://www.welcon.de/kamine/

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