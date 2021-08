Bernadette Bruckner gibt in „Erste Hilfe für Sterbebegleitung“ viele hilfreiche Tipps zur Sterbe- und Trauerbegleitung.

Sterben und Trauern geht alle Menschen an. Früher oder später wird jeder Mensch vom Tod eines anderen Menschen betroffen. Viele Menschen wissen jedoch nicht, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Dieses neue Buch, „Erste Hilfe für Sterbebegleitung“ von Bernadette Bruckner, will dabei helfen. Es gibt den Lesern viele Tipps von Experten in diesem Bereich. Dazu gehören Susanne Auinger, Andrea Fuchs, Ulla und Robert Gschwandtner, Michaela Höss, Isabel Lopez-Kubben, Mag. Dr. Peter Rigler, Eicher Music und Ingrid Auer. Das Buch beinhaltet einfache, alltagstaugliche Methoden für den Sterbenden, die Begleiter und für die Trauer danach. Diese sind einfach umsetzbar und für jede Glaubensrichtung anwendbar. Zudem erhalten die Leser in diesem Buch weitere Tipps über Öle und Düfte zur Begleitung.

Die intuitive Sterbebegleitung, die in „Erste Hilfe für Sterbebegleitung“ von Bernadette Bruckner vorgestellt wird, soll eine holistische Sichtweise darstellen und dient als Ergänzung zur klassischen Sterbebegleitung. Es ersetzt keinerlei Therapie- oder ärztliche Begutachtungen, sondern dient als Erweiterung zur Sichtweise der Sterbebegleitung. Obwohl viele Menschen sich nur ungern mit diesem Thema auseinander setzen, schafft das Buch es, eine positive Stimmung zu verbreiten, in der es möglich ist, auch das Licht am Ende des Tunnels wahrzunehmen.

„Erste Hilfe für Sterbebegleitung“ von Bernadette Bruckner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34379-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.