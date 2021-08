Dietmar Ziegler liefert mit „Utopias Erwachen“ spannende Unterhaltung in einer angespannten Zeit und behandelt Themen wie die Klimakrise und spirituelle Gesichtspunkte der Pandemie.

Ein etwas melancholischer Ingenieur forscht seit Jahren ziemlich erfolglos an einer völlig neuen Energiegewinnung aus kosmischen Kräften, doch eines Tages macht er eine besondere Entdeckung. Zur gleichen Zeit findet eine attraktive Nebenerwerbslehrerin ihre Motivation sowohl als auch eine gute Freundin. Eine Italienerin, von Beruf Virologin, reist unerkannt nach Utopia und sucht nach Heilmitteln neben der allseits beworbenen Impfkampagne. Ein junger Student in den USA lernt und lehrt gleichzeitig und in vielen Richtungen. Ein junger Finanzfachmann findet seinen Traumjob, seine Traumfrau und ein Schlupfloch. Ein Gesundheitsbeauftragter braucht Anleihen beim Staatsschutz. Doch was haben alle diese Menschen gemeinsam?

Reiche und mächtige Männer basteln in dem Roman „Utopias Erwachen“ von Dietmar Ziegler an einer neuen Welt, die nicht nur ihren eigenen Vorgarten betrifft, ohne jemals einen anderen Menschen gefragt zu haben, ob das so alles überhaupt in Ordnung ist. Der Autor lebt und arbeitet in Süddeutschland. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er ist Augenoptiker, Sprachgestalter, Schauspieler und Regisseur. Jahrzehntelange künstlerische Tätigkeiten in Sprache und Schauspiel, wie auch die Beschäftigung mit spirituellen Fragen, waren und sind zwei wichtige Grundbestandteile seines Lebens.

„Utopias Erwachen“ von Dietmar Ziegler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35624-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

