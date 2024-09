Erste deutschsprachige Vermieterakademie für private Vermieter/Anleger in Europa gestartet

Jetzt kann jeder Immobilieninteressent „Vermietung lernen“ und unabhängig werden von dem, was Immobilienmakler, Freunde, Bekannte sagen.

Was kann ich mir leisten, welche Wohnung ist richtig, wo finde ich meine Wohnung, wie finde ich den richtigen Mieter, wie verwalte ich meine Wohnung – so daß es für den Vermieter und den Mieter paßt.

Ralf Schütt, Gründer der Vermieterakademie, ist seit mehr als 29 Jahren Vermieter. 1995 kaufte er seine erste vermietete Wohnung in Hamburg. „Ich kam aus der Bank/Finanzbranche und hatte überhaupt keinen Plan, der Makler hatte leichtes Spiel mit mir“, so Ralf Schütt und weiter :“Statt mit der Wohnung Geld zu verdienen, kostete diese Wohnung mich jeden Monat mehr als 1.000,00 DM (Anm.: heutige Kaufkraft mehr als EUR 2.414.03). Als dann meine fast 102-jährige Mieterin _URPLÖTZLICH_ verstarb hatte ich ein echtes Problem. Ich hatte noch nie vermietet, die Wohnung war in keinem guten Zustand (keine Heizung), und ich hatte keine Reserven und Miete kam auch keine mehr.“

So fing die Geschichte von Ralf Schütt an, das ist mittlerweile über 20 Jahre her.

Aus diesem Problem heraus hat er eine Idee entwickelt. Aus seiner persönlichen Lösung hat er eine Lösung für alle privaten Vermieter gemacht.

Mit seinen Kenntnissen als privater Vermieter, Banker, Finanzierungsvermittler, Makler, und Honorarberater für den Immobilienkauf und nicht zuletzt als Fotograf hat er ein komplettes System entwickelt, wie seine Klienten Schritt für Schritt an dieses Thema herangeführt werden. All die Erfahrungen seiner Klienten aus über 20 Jahren fliessen ebenfalls mit in sein Konzept.

Sein Programm ist maßgeschneidert für Neu-Vermieter, aber natürlich auch für alle anderen privaten Vermieter, die vor den Herausforderungen des heutigen Immobilienmarktes stehen. „Ich liebe Immobilien und die Möglichkeiten, die diese bieten. Es ist alles immer nur eine Sache der Vorbereitung“, so der Gründer. „Die Vermieter können mit einem aktuellen Problem zu mir kommen. Richtig Freude macht es mir, wenn Einsteiger das gesamte Programm durchlaufen und am Ende Profi-Vermieter sind und laserscharf ihren Traum-Mieter gefunden haben: Nicht nur auf dem Papier, sondern auch mental. Ich arbeite grundsätzlich 1:1 via Zoom mit den Menschen zusammen, nicht in Gruppen. Das ist intensiv, ist manchmal hart, aber immer sehr zielführend. Die Module bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln gebucht werden.“

Gerade in der heutigen Zeit, wo alles immer unpersönlicher wird, ist dies eine gute Alternative, insbesondere da das Coaching bei Ralf Schütt Chef-Sache ist. Damit das auch so bleibt, werden grundsätzlich jedes Jahr nur 17 Teilnehmer angenommen.

Weitere Informationen und Miet-Statistiken von Teilnehmern sind hier zu finden:

https://vermieterakademie.eu/start1

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ralf Schütt

Herr Ralf Schütt

Hagener Allee 48

22926 Ahrensburg

Deutschland

fon ..: 0404118980

web ..: https://vermieterakademie.eu/start1

email : team@hippp.de

Ralf Schütt, seit 25 Jahren Unternehmer und Seminarleiter, Autor von drei Büchern zum Thema Haus kaufen und Geld verdienen mit Immobilien, erfolgreicher Investor und unabhängiger Finanz- und Immobilienberater. Mit „Geld verdienen mit Immobilien“ lebt er sein Hobby und seine Idee seit frühester Kindheit. Zu ihm kommen seine Klienten mit ihrer ersten Idee eines Immobilienkaufs und werden auf Wunsch betreut bis zum Verkauf oder vollständigen Entschuldung – ein fester Ansprechpartner für alles: Machbarkeit, Ankauf, Finanzierung, Vermietung, Verkauf, Gewinnrealisierung. Schwerpunkt: Vermietungscoaching

Ralf Schütt ist auch bekannt als häufiger Gast mit seiner „Geldschau“ bei dem Hamburger TV-Sender Hamburg 1!



Pressekontakt:

Ralf Schütt – Institut für angewandtes Finanzwissen

Herr Ralf Schütt

Hagener Allee 48

22926 Ahrensburg

fon ..: 040 4118980

email : team@hippp.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.