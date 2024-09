Die Prinzessinnen der Milchviehbetriebe? AVA-Update gemeinsam für Tierärzte und Landwirte in Ulm

Kälber sind die Zukunft des Milchviehbetriebes. Darum müssen sich die entsprechenden Spezialisten, also Tierärzte, Landwirte, Produktions- und Futterberater kümmern. Die AVA bietet dazu ein Update an.

Die Kälber sind die Zukunft eines jeden landwirtschaftlichen Milchviehbetriebes. Darum müssen sich die entsprechenden Spezialisten, also Tierärzte, Landwirte, Produktions- und Futterberater kümmern.

„Es hat sich, nicht nur aus „politischer“ und gesetzlicher Sicht, sehr viel in letzter Zeit, speziell in der Kälberthematik, gewandelt, was für alle Kälberfachleute, also Tierärzte und Landwirte, von wichtiger Bedeutung ist“, so der Leiter und Gründer der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) , Agrarwissenschaftler und Fachtierarzt, Ernst-Günther Hellwig, aus dem münsterländischen Steinfurt in NRW.

Aus diesem und vielen anderen Gründen bietet die Agrar- und Veterinär- Akademie (AVA) am 29. und 30. Oktober 2024 in Ulm-Seligweiler eine Kälber-Fachtagung zu Gesundheit, Fütterung und Haltung für Tierärzte, Landwirte und Berater an, um sich, gemeinsam und auf Augenhöhe, mit den Kälber-Fachspezialisten der unterschiedlichsten Branchen und Bereiche, auf den neuesten Stand der Wissenschaften und der Gesetzgebung upzudaten.

„Landwirte, Tierärzte und Produktionsberater müssen alles Erdenkliche tun, damit aus der gesunden Nachzucht später leistungsbereite Milchkühe werden, die dann letztendlich, natürlich unter Tierschutz- und Tierwohlaspekten, für den landwirtschaftlichen Betrieb produktiv und ökonomisch sein sollen und müssen“, so AVA-Chef Hellwig.

Die gesamte ‚Kälberthematik‘ hat sich sehr gewandelt, und neue Erkenntnisse und Erfahrungen müssen laufend in die Kälbergesundheits- und Betreuungskonzepte mit einfließen. Auch gibt es eine Vielzahl aktualisierter Verordnungen und Gesetze zu beachten, die natürlich großen Einfluss auf die aktuelle und mittelfristige Gesundheits-, Fütterungs- und Haltungsvoraussetzungen haben. Allein die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) fordert ein komplettes Umdenken vieler traditioneller Haltungsformen.

Die Referenten der AVA-Veranstaltung, Prof. Dr. med. vet. Martin Kaske von der Universität Zürich und Dr. agr. Hans-Jürgen Kunz aus Kiel, beide mit internationalem Ruf, werden als das so genannte „Kälber-Dream-Team-Duo“, bezeichnet. Sie bieten in der AVA-Fortbildung ein komplettes Update zu der Gesamtthematik ‚Kalb‘ an.

Für alle „Kälber-Leute“, seien es Tierärzte oder Landwirte, wird das zweitägige Kälberseminar eine hochgradige und praxisorientierte Fortbildung, die eigentlich für jeden ein Muss sein sollte, um sich GEMEINSAM entsprechend auf den neuesten Stand rund um die Kälber- und Fressergesundheit (Prudent use» von Antibiotika), Kälberfütterung, Kälberhaltung und die entsprechenden veränderten gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen upzudaten.

Die beiden ausgewiesenen Fachreferenten werden ihr Wissen und ihre Erfahrungen in „spannenden“ und informativen Beiträgen mit den Teilnehmenden diskutieren. Nahezu keine Frage wird offenbleiben.

Ein Mehrwert an aktuellem Wissen zu Kälbergesundheit, Haltung und Fütterung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Nähere Informationen nebst den Anmeldeformalia zur Kälbertagung hier, bzw. auf der Homepage der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA), mit Sitz im münsterländischen Steinfurt, unter www.ava1.de zu finden.

