Die Energiepreise steigen und alternative Heizmethoden boomen. Wie man vorhandene Systeme bestens nutzen kann, erklärt der Profi.

Wer vor vielen Jahren schon auf eine alternative Heizmethode wie Hackschnitzel, Pellets oder Erdwärme umgerüstet hat, kann jetzt einigermaßen beruhigt sein. Immerhin sind all diese Heizmethoden nicht von den steigenden Erdöl- und Gaspreisen betroffen. Thema bleibt dann aber immer noch der Strompreis – und damit einhergehend erklärt der Profi, dass man auch aus Photovoltaik Anlagen noch viel mehr herausholen kann.

„Stromspeicher (Batterie Speichersysteme) speichern den überschüssigen Strom, der von einer Solaranlage produziert wird und stellen ihn im Haushalt dann zur Verfügung, wenn die Sonne nicht scheint. So können Betreiber einer Solarstromversorgung ihre Versorgung aus der Photovoltaikanlage von rund 30 Prozent auf bis zu 80 Prozent erhöhen. Batterie Speichersysteme machen das möglich“, weiß man bei Brodinger IT-Sicherheitstechnik. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Serverraum Technik, Brandschutz für den Serverraum und Batterie Speichersysteme. Wer Interesse an der Hybrid Strom Speichersystemen hat, kann ganz einfach über die Website des Unternehmens anfragen und die individuell beste Lösung erstellen lassen.

Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten in den Bereichen IT Sicherheitstechnik und innovative Lösungen tätig und kann auf langfristige Partnerschaften mit namhaften Kunden wie BOSCH, StrabAG, nöm oder VOLVO zurückblicken. Bei Brodinger IT-Sicherheitstechnik steht die Qualität der Dienstleistung an oberster Stelle, bestens geschulte und langjährige Mitarbeiter kümmern sich um die Kunden und Kundinnen. Am besten gleich vorbeischauen: www.brodinger.eu.

Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist der Experte für Serverraumlösungen, Rechenzentren und Serverschrank Systemen. Geht es um Serverschutz wie Speicherlösungen, Brandschutz und Kühlsysteme, sind die Experten von Brodinger IT-Sicherheitstechnik die idealen Ansprechpartner.

Service wird im Unternehmen groß geschrieben. Die hohe Qualität der Dienstleistungen mit bestens

geschulten und langjährigen Mitarbeitern sowie die eingesetzte Technik sind dafür Voraussetzung. Beste Qualität und ideal angepasste Serviceleistungen werden mit umfassenden Garantieleistungen kombiniert.

