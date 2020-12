Reichlich turbulent geht das Jahr 2020 zu Ende. Viele Menschen wünschen sich nur noch eines: Ruhige Feiertage und ein Jahr, das entspannter startet, als es endet. Die besten Tipps vom Experten.

Viele wird man nicht unternehmen können, zum Jahreswechsel. In den meisten Ländern sind Zusammenkünfte nur im Familienkreis erlaubt und auch diese Regelungen können sich täglich ändern. First Class Holz, Experte für Relaxliegen und Wellnessliegen, stellt die besten Entspannungsmöglichkeiten für die Feiertage vor.

1. Social Media Verzicht. So sonderbar es klingen mag, im Moment klagen die meisten Menschen über ein „zu viel“ an virtuellen Kontakten, Nachrichten und Neuigkeiten. Wer ab und an, am besten regelmäßig, auf Smartphone & Co verzichtet, entspannt besser und rascher und schläft auch besser. Einfach ausprobieren!

2. Naturgenuss. In die Natur zu gehen, ohne große Pläne, ist gesund und fördert die Entspannungsfähigkeit. Wichtig dabei ist, nicht immer an Workout, Bewegungspläne oder „Pflicht Frische Luft“ zu denken, sondern einfach alle Gedanken zurückzulassen und nur zu entspannen.

3. Mehr Zeit für den Genuss. Das vergangene Jahr war für viele Menschen hektisch, für viele sorgenvoll. Zu den Feiertagen damit zu beginnen, dem Essen wieder den Stellenwert des entspannten Zusammenseins zu geben, ist das beste Vorhaben, dass man haben kann. Essen ohne Diskussionen, „no politics“, Zeit nehmen und die Küche loben, das fördert den inneren Frieden.

4. Fixe Ruhezonen einplanen. Bereits fünf Minuten Ruhe, Augen schließen und Gedanken ziehen lassen können Wunder wirken. Am besten setzt man dies täglich ein – denn fünf Minuten kann jeder Mensch für sich finden!

Diese Entspannungstipps können helfen, die Gesundheit zu fördern und ein klein wenig sorgenfreier zu werden. First Class Holz wünscht ein geruhsames Fest – und stellt unter www.first-class-holz.at seinen neuen Katalog vor!

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

