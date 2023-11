ELB BUREAUX feiert 13 Jahre mit Website-Relaunch und Einführung von beyoond

Die ELB BUREAUX GmbH, Agentur für Markenentwicklung und -kommunikation aus Hamburg, feiert das 13-jähriges Bestehen mit Website-Relaunch und der Vorstellung eines neuen Tools: beyoond

Hamburg, 16. November 2023

Die ELB BUREAUX GmbH, Agentur für Markenentwicklung und -kommunikation aus Hamburg, feiert das 13-jähriges Bestehen mit Website-Relaunch und der Vorstellung eines neuen Tools: beyoond vereint KI gestützte Analysen, aktuelle Zielgruppenstudien und psychografische Modelle um Kommunikationsstrategien eine neue Dimension.

13 Jahre geprägt von Kreativität und Disruption

Seit der Gründung im Jahr 2010 hat ELB BUREAUX viele Marken auf dem Weg zu Erfolg und Relevanz begleitet. „Diese 13 Jahre waren eine Reise durch Kreativität und Innovation, aber durchaus auch geprägt von Disruption. Jetzt setzen wir einen neuen Meilenstein, indem wir unser digitales Zuhause erneuern und beyoond präsentieren“, so Hakan Savasogan, Gründer, Geschäftsführer und Creative Director der ELB BUREAUX GmbH.

Der Relaunch der Website spiegelt die kontinuierliche Weiterentwicklung und das Wachstum der Agentur wider. Mit einem frischen, benutzerfreundlichen Design und den aktuellsten Projekten repräsentiert der neue Auftritt die Zukunft des Unternehmens.

Zielgruppen verstehen und aktivieren

Ein zentrales Thema ist beyoond. Hier werden datengetriebene Analysen mit psychografischen Modellen vereint, um Marken zu helfen, ihre Zielgruppen besser zu verstehen und zu aktivieren. „beyoond ist unsere Antwort auf die sich wandelnde Landschaft im digitalen Marketing. Es steht für eine vorausschauende und datenbasierte Herangehensweise bei Branding und Kundenbindung“, fügt Michaela Savasogan, Account Director hinzu.

Langfristiges Wachstum und Stabilität

Im Fokus dieser Vorgehensweise steht bei weitem nicht nur, mithilfe KI-gestützter Analysen und psychografischen Modelle Marketingziele schneller und effizienter zu erreichen. „Viel mehr geht es darum, mit der Methode emotionale Bindungen zwischen Marke und Kunde zu schaffen und die von uns geführten Marken zur Lovebrand zu machen. Branding und effektives Marketing sind nicht nur für den Umsatz relevant. Sie steigern zudem den Wert des Unternehmens. So investieren unsere Kunden nicht nur kurzfristig in Image und Kampagne, sondern in langfristiges Wachstum und Stabilität“, so Hakan Savasogan.

Mehr Infos dazu auf elb-bureaux.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELB BUREAUX GmbH

Frau Michaela Savasogan

Steinhöft 9 9

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04032892893

web ..: https://www.elb-bureaux.com/

email : michaela@elb-bureaux.com

ELB BUREAUX ist eine Agentur für Markenentwicklung und -kommunikation mit Sitz in Hamburg. Seit 13 Jahren bringt das Unternehmen Lösungen und kreative Strategien für Marken aller Größen, um sie in einer sich schnell verändernden Welt erfolgreich zu positionieren. Kürzlich ausgezeichnet als „Innovationschampion“ von Focus Business, setzt ELB BUREAUX kontinuierlich neue Standards im Bereich der Markenführung, wobei der Einsatz von fortschrittlichen Technologien und kundenorientierten Ansätzen im Mittelpunkt steht.

Pressekontakt:

ELB BUREAUX GmbH

Frau Michaela Savasogan

Steinhöft 9

20459 Hamburg

fon ..: +494032892893

email : michaela@elb-bureaux.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.