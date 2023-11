Brooks Instrument eröffnet neue Produktionsstätte in Malaysia – mehr Produktion und Kundennähe vor Ort

Brooks Instrument verdoppelt in vielen Bereichen die Kapazität Produkte und Ersatzteile zu produzieren.

Der neue Standort ist die vierte Produktionsstätte des Unternehmens und erweitert die Produktions- und Partnerschaftsmöglichkeiten mit wichtigen Kunden in der asiatisch-pazifischen Region.

HATFIELD, Pa. (USA) November 2023 – Brooks Instrument, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für die Durchfluss-, Druck- und Dampfmessung, hat eine neue Produktionsstätte in Penang, Malaysia, eröffnet. Damit hat das Unternehmen seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum für die Herstellung von Mass Flow Controllern (MFCs) erheblich erweitert. Das brandneue Werk mit einer Fläche von 57.000 Quadratmetern folgt auf die jüngste Produktionserweiterung des Unternehmens in Korea und ist der vierte globale Produktionsstandort von Brooks Instrument. Weitere Standorte befinden sich in den USA und Ungarn.

Der malaysische Standort verfügt über den größten Reinraum der Klasse 100 von Brooks Instrument und wird sich zunächst auf die Produktion der GF100-Serie von Massendurchflussreglern des Unternehmens konzentrieren. Der GF100 wird häufig in der Halbleiterindustrie und anderen kritischen Anwendungen zur Durchflussregelung von Gasen eingesetzt und gilt in der Halbleiterindustrie als Standard für die zuverlässige und wiederholbare Förderung von Prozessgasen.

Hans Sundstrom, Global Semiconductor Business Unit Manager bei Brooks Instrument, sagte, die Expansion nach Malaysia sei das Ergebnis einer Partnerschaft mit Kunden aus der Halbleiterindustrie, die eine robustere und effizientere Lieferkette für den Bezug von MFC-Produkten und Support wünschten.

„Brooks Instrument ist bereits seit Jahrzehnten in Japan, Korea und China tätig. Die hohe Nachfrage und das Wachstum der Halbleiterindustrie im asiatisch-pazifischen Raum haben uns dazu bewogen, in eine weitere Fabrik zu investieren, diesmal in Malaysia“, sagte Sundstrom. „Unsere Erweiterung zu einer Produktionsstätte für hohe Stückzahlen wird uns in die Lage versetzen, unsere weltweite Produktion von MFCs zu verdoppeln. Außerdem wird es als zusätzlicher Standort für die Fertigung und das Ersatzteillager dienen, was unsere anderen Anlagen ergänzt und das Risiko einer Unterbrechung der Lieferkette weiter verringert.“

„Wir sind bereit, ab Dezember 2023 mit der Auslieferung an unsere Kunden zu beginnen und erwarten, dass wir im Januar 2024 die volle Produktion aufnehmen können“, sagte Lik Wai Kho, Vice President und General Manager des Halbleitergeschäfts von Brooks Instrument in Asien. „Unsere malaysischen Mitarbeiter haben eine umfangreiche Ausbildung absolviert, einschließlich der exakten Kopierverfahren in unserer Hauptniederlassung in den USA, und ich bin zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, die qualitativ hochwertigen Produkte herzustellen, die Brooks Instrument zu einem so zuverlässigen Partner in dieser Branche gemacht haben.“

Über Brooks Instrument:

Seit 1946 ist Brooks Instrument ein führendes Unternehmen in der Präzisionsmessung und -steuerung von Flüssigkeiten. Das Unternehmen liefert Messgeräte für Durchfluss, Druck und Dampf und beliefert Kunden in den Bereichen Halbleiterherstellung, Faseroptik, Dünnschichtherstellung, Solarzellen, LED, Pharmazeutik, Biopharmazie, alternative Energien, Öl und Gas sowie Chemie und Petrochemie.

Mit Produktions-, Vertriebs- und Servicestandorten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien verfügt Brooks Instrument über die weltweit größte installierte Basis von Massendurchflussreglern.

