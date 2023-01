Wellness und Wohlfühlen wird in Bad Füssing großgeschrieben. Vor allem im „Falkenhof“, dem Bio-Vitalhotel in Bad Füssing setzt man auf Ruhe und Erholung sowie kulinarischen Genuss.

Ruhe finden kann ganz einfach sein, davon sind die Experten und Expertinnen im „Falkenhof“, dem Bio Hotel in Bad Füssing überzeugt. Was sie zu dieser Überzeugung bringt? Die jahrelange Arbeit mit Gästen beweist es: Im richtigen Ambiente, mit der entsprechenden Begleitung, können Menschen bereits nach drei Tagen zu ihrer inneren Ruhe finden. Mehr Gelassenheit im Alltag, mehr Bewusstsein und damit einhergehend mehr Selbst-Bewusstsein, das sind die wunderbaren Ergebnisse, die möglich sind.

Genau für dieses Thema bietet man nun das Paket „Ruhe finden – Bewusst innere Balance zurückgewinnen“ an. Darin inkludiert sind drei Übernachtungen im Bio-Vitalhotel in Bad Füssing, Frühstücksbuffet, Mittagssnack mit Salate und Suppe sowie ein 4 Gang Wahlmenü am Abend und zwei extra entspannende Behandlungen. Im 1.200 m² SPA mit Thermal-Außenpool, Salzwasserpool und Vitaloase können erholungssuchende Gäste so viel Zeit verbringen, wie sie möchten.

Am besten gleich buchen und dann das Smartphone für vier Tage einfach ausschalten und die Seele baumeln lassen? Das klingt gut? Auf der Website des Falkenhof findet sich dieses sowie eine Menge anderer Angebote, die gleich gebucht werden können: www.hotel-falkenhof.de.

Ruhe finden, jetzt. Sie haben es sich verdient.

Das Bio Thermalhotel Falkenhof in Bad Füssing ist eine einzigartige Kraftoase.

Wohlfühlen in lichtdurchfluteten Räumen, entspannen im heilenden Thermalwasser, feine Bio-Köstlichkeiten und lebendiges Wasser genießen, das ist das Konzept des Bio Thermalhotels Falkenhof.

Lassen Sie Ihre Seele baumeln, oder sich von unseren Therapeuten auf Ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Vitalität begleiten. Nehmen Sie wertvolles Wissen für Ihre Gesundheit mit nach Hause.

Das Haus ist bis ins Detail konsequent ökologisch gestaltet, von der Einrichtung über vielfältige Entspannungsangebote bis hin zu den kulinarischen Köstlichkeiten. Ein liebenswürdiges Team kümmert sich um das Wohlbefinden und die Bedürfnisse der Gäste.

