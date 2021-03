Grillen zu Ostern? Darf man das? Aber sicher, sagen die Grillspezialisten von Isidor und stellen einige österliche Grillideen vor.

Grillen zu Ostern, warum eigentlich nicht. Das Osterfest wird 2021 wohl im sehr kleinen Familienkreis gefeiert werden und während die Erwachsenen gemütlich zusammen sitzen, können die Kleinen ihr neues Fahrrad ausprobieren oder eines der vielen bekannten Osterspiele spielen.

Wenn aber schon zu Ostern grillen, dann mit extra Rezepten für das Fest, findet man bei Isidor, dem Experten für Grillkotas und Finnische Grillhütten. Und natürlich hat man sich prompt auf den Weg gemacht und die besten Osterrezepte für die Grillkota gesammelt.

1. Zu Ostern darf es durchaus ein wenig originell sein, das Fest darf sich vom restlichen Grilljahr abheben. Wie wäre es zum Beispiel mit pikantem Spiegelei in Paprika? Dazu werden rote, grüne oder gelbe Paprikaschoten halbiert, entkernt und dann innen mit etwas Chilliöl oder Knoblauchöl bestrichen. In jede Schote wird ein Ei geschlagen und dann kommt die Schote zum Garen auf den Grill, mit dem pikanten Ei in der Mitte.

2. Die selbst gemachte Kräuterbutter mit Wildkräutern aus dem Garten darf nicht fehlen. Es eignen sich Löwenzahn, Giersch und frühe Kräuter aus dem Beet, die fein gehackt und mit weicher Butter verrührt werden. Diese Kräuterbutter eignet sich hervorragend auf frischem Bauernbrot oder zum Einstreichen von Fisch für den Grill – für das Karfreitagsessen.

3. Bei den vielen Eiern, die zu Ostern am Ostertisch eintrudeln, ist es naheliegend, auch einen deftigen Eiersalat anzubieten. Anstatt der wohl bekannten Mayonnaise werden die klein gehackten Eier mit einer Marinade aus Joghurt, Senf und hochwertigem Olivenöl vermischt, dann kommen noch fein geraspelte Gurkenscheiben, fein gehackte Frühlingszwiebeln und Weintrauben in den Salat.

4. Darf es noch eine Nachspeise sein? Wie wäre es mit marinierten Ananasscheiben vom Grill? Die Ananas wird in fingerdicke Scheiben geschnitten, die mit einer Marinade aus Olivenöl, etwas Zucker, etwas Zimt und etwas Cayennepfeffer eingestrichen werden. Serviert werden die Ananasscheiben dann am besten mit Eis – einfach unschlagbar!

Es sind noch Wünsche offen? Zum Beispiel eine eigene Grillkota? Die neuesten Modelle von Isidor können jederzeit auf der Website angesehen und bestellt werden: grillkota.isidor.de.

