EDV und IT Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH sichert Daten mit DIN-zertifizierung

Vertrauen Sie auf ProCoReX Europe GmbH für EDV und IT Entsorgung in Essen – mit zertifizierter Datenträgervernichtung, verlässlicher Nachweisdokumentation und nachhaltigem Wirtschaftskreislauf.

In einer Ära wachsender Cybergefahren und strengster Datenschutzgesetze ist professionelle EDV und IT Entsorgung in Essen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen unverzichtbar. Die ProCoReX Europe GmbH garantiert ihren Kundinnen und Kunden zertifizierte Datenträgervernichtung in Essen nach höchsten Standards, mit transparenten Prozessen und einer klar strukturierten Nachweiskette für jede IT-Bereinigung.

Nach einer eingehenden Bestandsaufnahme werden Altgeräte und Speicherträger direkt beim Auftraggeber abgeholt. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Essen findet in zugelassenen Anlagen statt – jede Festplatte, jedes Band und jede SSD wird nach der strengen DIN 66399 anonymisiert, zerstört und lückenlos dokumentiert. Nach Abschluss erhalten Unternehmen offiziell gültige Nachweise; sie sind damit optimal für interne Kontrollen und externe Compliance-Anforderungen gerüstet.

Einen besonderen Schwerpunkt setzt ProCoReX zudem auf nachhaltige Ressourcenführung: Alle Wertstoffe, die bei der EDV und IT Entsorgung in Essen anfallen, werden dem Recycling zugeführt. Schadstoffe werden umweltfreundlich und gesetzeskonform entfernt, sodass die Umwelt zusätzlich geschont wird.

Mit schneller Reaktionszeit, flexiblen Zeitfenstern und fachkundiger Beratung bietet ProCoReX Europe GmbH für die EDV und IT Entsorgung in Essen und die zertifizierte Datenträgervernichtung ein überzeugendes Gesamtpaket – für rechtssichere, zukunftsfähige und ökologisch vorbildliche IT-Entsorgung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-essen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

