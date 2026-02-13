Computerschrott Entsorgung in Freiburg: ProCoReX bringt sichere IT-Entsorgung und Datenschutz zusammen

ProCoReX sorgt für nachhaltige Computerschrott Entsorgung in Freiburg und zertifizierte Festplattenvernichtung – zuverlässig, transparent und umweltschonend.

Moderne Unternehmen und Kommunen in Freiburg stehen immer häufiger vor der Frage, wie sie sensible Altelektronik verantwortungsvoll entsorgen können. Die Computerschrott Entsorgung in Freiburg mit ProCoReX bietet hierfür eine maßgeschneiderte Lösung, die nicht nur den größtmöglichen Datenschutz garantiert, sondern auch ökologische Verantwortung großschreibt.

Schon bei der Terminvereinbarung spürt man die Professionalität: Die Computer Schrott Entsorgung in Freiburg beginnt mit einer flexiblen Abholung aller IT-Altgeräte direkt beim Kunden. Von PCs über Server bis zu Peripherie – jedes Stück wird sicher transportiert und lückenlos dokumentiert. Datenträger oder Festplatten gehen bei ProCoReX stets in zertifizierte Vernichtungsprozesse nach DIN 66399, wofür der Kunde ein offizielles Löschzertifikat erhält.

Nach der Computerschrott Entsorgung in Freiburg werden alle verwendbaren Rohstoffe recycelt, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Darüber hinaus investiert ProCoReX aktiv in Umwelt- und Sozialprojekte – so wird jeder Auftrag auch zum Beitrag für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz.

Die Kombination aus sicherer Computer Schrott Entsorgung in Freiburg, höchster Datenlöschung und nachhaltigen Mehrwerten macht ProCoReX zur idealen Wahl für Freiburger Firmen, Institutionen und Behörden, die den Wert von Datenschutz und Umweltbewusstsein erkennen.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

