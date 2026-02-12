EDV und IT Entsorgung in Köln: ProCoReX Europe GmbH realisiert zertifizierte Datenträgervernichtung und umwelt

ProCoReX Europe GmbH steht für EDV und IT Entsorgung in Köln mit zertifizierter Datenträgervernichtung – sicher, nachhaltig und dokumentiert nach DIN 66399.

Sicherer Datenschutz, effizientes Recycling und klare Nachweisdokumentation – die EDV und IT Entsorgung in Köln mit der ProCoReX Europe GmbH deckt alle Anforderungen nachhaltiger IT-Strukturen ab. Sobald alte Computer, Server oder Storage-Systeme ausgemustert werden, gewährleistet ProCoReX eine zertifizierte Datenträgervernichtung in Köln auf dem aktuellsten Stand der Technik.

Alle zu entsorgenden Werkstücke werden direkt bei den Kunden abgeholt, sicher transportiert und von Fachpersonal zur zerstörungsanlage überführt. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Köln erfolgt nach den strengen Regeln der DIN 66399 und umfasst Festplatten, USB-Sticks, Magnetbänder und weitere Speicherlösungen. Unternehmen erhalten für den gesamten Vorgang der EDV und IT Entsorgung in Köln ein zertifiziertes Vernichtungsprotokoll als Nachweis für Datenschutzprüfungen und Revisionen.

Darüber hinaus legt ProCoReX Europe GmbH großen Wert auf den Umweltaspekt: Wertstoffe werden recycelt, Schadstoffe verantwortungsvoll entsorgt. Der gesamte Kreislauf der EDV und IT Entsorgung in Köln bleibt dabei vollständig transparent und rechtskonform dokumentiert.

Mit flexibler Terminierung, individueller Beratung und bewährtem Service ist ProCoReX Europe GmbH der Ansprechpartner für EDV und IT Entsorgung in Köln – mit zertifizierter Datenträgervernichtung und nachhaltiger Wiederverwertung auf höchstem Niveau.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-koeln/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

