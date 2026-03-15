EDV und IT Entsorgung in Erfurt: ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Datenträgervernichtung nachhaltig

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Umrüstung oder Modernisierung von IT-Infrastrukturen in Erfurt sicher, umweltbewusst und transparent – zertifizierte Datenträgervernichtung inklusive.

Bei IT-Modernisierungen und Technologiewechseln fallen in Unternehmen oft größere Mengen an Altgeräten und Datenträgern an. Dieser Prozess ist für viele Betriebe in Erfurt eine Herausforderung, da er nicht nur logistisch, sondern auch datenschutzrechtlich und ökologisch korrekt abgewickelt werden muss. ProCoReX Europe GmbH bietet für die EDV und IT Entsorgung in Erfurt eine maßgeschneiderte Komplettlösung, bei der von Anfang an die zertifizierte Datenträgervernichtung im Zentrum steht – für maximale Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Speichermedien – ob Festplatten, Datenbänder oder moderne SSDs – werden nach den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399 vernichtet. Dieser zertifizierte Prozess ist entscheidend, da er die unwiederbringliche Zerstörung sensibler Daten garantiert. ProCoReX Europe GmbH stellt sicher, dass jede Phase der zertifizierten Datenträgervernichtung in Erfurt vollständig dokumentiert und mit anerkannten Zertifikaten bestätigt wird. Diese Dokumentation dient Unternehmen als wichtiger Nachweis für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und für alle relevanten Compliance-Anforderungen. Nach einer detaillierten Bedarfsaufnahme berät ProCoReX Europe GmbH die Unternehmen individuell zu Abläufen, Sammelstellen und Terminen. Ziel ist es, die Abholung so zu gestalten, dass Produktionsabläufe und der Geschäftsalltag so wenig wie möglich gestört werden. Die Wertstoffaufarbeitung erfolgt konsequent nachhaltig: Altmetalle und Kunststoffe gelangen in spezialisierte Recyclingströme, LEDs, Akkus oder schadstoffhaltige Komponenten werden normgerecht entfernt und fachgerecht entsorgt. Dies leistet einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung. So wird aus der EDV und IT Entsorgung in Erfurt kein Risiko, sondern ein echter Modernisierungsvorteil: Unternehmen sind für Prüfungen, Datenschutzanforderungen und das eigene Nachhaltigkeitsreporting optimal gerüstet. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Erfurt macht dabei den entscheidenden Unterschied, indem sie höchste Sicherheit mit ökologischer Verantwortung verbindet – alles professionell begleitet von ProCoReX Europe GmbH, Ihrem zuverlässigen Partner für eine zukunftsorientierte und verantwortungsbewusste IT-Entsorgung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-erfurt/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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