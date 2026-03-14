EDV und IT Entsorgung in Darmstadt: ProCoReX Europe GmbH vereinfacht die zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH wird EDV und IT Entsorgung in Darmstadt für Mittelständler zum Wettbewerbsvorteil: zertifizierte Datenträgervernichtung, digitale Protokolle und nachhaltigkeit

Mittelständische Unternehmen müssen heute eine Vielzahl von Herausforderungen meistern, um im Wettbewerb bestehen zu können. Dazu gehört die Notwendigkeit, Datenschutz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in allen Geschäftsprozessen, insbesondere bei der Entsorgung sensibler IT-Hardware, zu vereinen. ProCoReX Europe GmbH bietet daher eine spezialisierte EDV und IT Entsorgung in Darmstadt an, deren maßgeschneiderte Prozesse exakt auf die Bedürfnisse des Mittelstands abgestimmt sind. Diese umfassende Lösung stellt sicher, dass Unternehmen nicht nur gesetzliche Vorgaben einhalten, sondern auch ihre Corporate Social Responsibility (CSR) effektiv demonstrieren können. Nach einer detaillierten Beratung, die individuell auf die Strukturen und Anforderungen des jeweiligen Mittelstandsunternehmens zugeschnitten ist, werden alle Geräte und Datenträger in sicheren Transporten abgeholt. Jede Komponente wird dabei individuell gekennzeichnet, um eine lückenlose Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Die anschließende zertifizierte Datenträgervernichtung in Darmstadt erfolgt nach den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399, die eine unwiederbringliche Zerstörung aller sensiblen Daten garantiert. Dies ist ein entscheidender Schritt, um das Risiko von Datenlecks, Industriespionage und Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu minimieren. Der Prozess der zertifizierten Datenträgervernichtung in Darmstadt ist vollständig digital dokumentiert. Dies gibt jedem Betrieb auditfähige Nachweise für Kunden, Compliance-Beauftragte oder interne Revisionen an die Hand. Diese lückenlose Dokumentation ist ein unverzichtbares Instrument, um die eigene Sorgfaltspflicht zu belegen und das Vertrauen von Geschäftspartnern und Kunden zu stärken. Ein ressourcenschonendes Wertstoffmanagement sorgt zudem dafür, dass jedes recycelbare Bauteil der nachhaltigsten Nutzung zugeführt wird – und dass umweltbelastende Komponenten fach- und sachgerecht entsorgt werden, wodurch der ökologische Fußabdruck des Unternehmens aktiv reduziert wird. Durch persönliche Ansprechpartner, eine einfache Terminierung und klare digitale Nachweisdokumente wird aus der EDV und IT Entsorgung in Darmstadt mit ProCoReX Europe GmbH für den Mittelstand eine Sorge weniger. ProCoReX Europe GmbH bietet nicht nur eine datensichere und nachhaltige Lösung, sondern auch eine wirtschaftlich lohnende Alternative zu unsicheren oder ineffizienten Entsorgungsmethoden. Mittelständische Unternehmen in Darmstadt können sich somit auf einen verlässlichen Partner verlassen, der höchste Standards in Datenschutz, Umweltschutz und Servicequalität vereint.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-darmstadt/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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