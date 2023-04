Zur regionalen Gewinnung neuer Mitarbeiter setzt die ALZURA AG aus Kaiserslautern auf Verkehrsmittelwerbung.

Das eCommerce-Unternehmen ALZURA AG baut sein Engagement im Bereich der regionalen Buswerbung weiter aus. Seit Ende März ist ein weiterer ALZURA „Recruitment-Bus“ als rollender Werbeträger im gesamten Liniennetz der Stadtwerke Kaiserslautern unterwegs. Nach der positiven Resonanz auf den bisherigen Recruiting-Bus, der gezielt zur Gewinnung neuer IT-Fachkräfte eingesetzt wurde, möchte sich das Unternehmen mit dem neuen Bus generell als attraktiver Arbeitgeber in der Region positionieren. Unter dem Motto „Wir leben eCommerce“ stellt sich das Unternehmen auf dem Bus als rollende Visitenkarte kurz vor, zeigt die Logos der einzelnen Geschäftsbereiche und bildet einige der gesuchten Stellenbezeichnungen ab. Als eCommerce-Unternehmen liegt der Schwerpunkt in den Bereichen Softwareentwicklung und Vertrieb.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen interessante Projekte und abwechslungsreiche Aufgaben in den Bereichen Support, Lieferantenmanagement, Marketing, Design und Finanzen. „Mit unserer aufmerksamkeitsstarken Buswerbung sind wir wie unsere Zielgruppe ständig in Bewegung und im Stadtgebiet von Kaiserslautern mobil. So können wir auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zu Freizeitaktivitäten Impulse bei potenziellen Bewerbern setzen, mit dem Ziel, dass sie bei uns ‚einsteigen‘. Unsere bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv. Im letzten Jahr hatten wir viele Bewerbungen von IT-Fachkräften, die durch den Bus auf uns aufmerksam geworden sind. Aber auch bei den Mitarbeitern kommt das sehr gut an, sie sind stolz, wenn sie den Bus ihres Arbeitgebers sehen“, so Michael Saitow, CEO und Gründer der ALZURA AG.

Bewerberinnen und Bewerber erwartet ein attraktiver Arbeitgeber, der mit über 20 Jahren Erfahrung zu den erfolgreichsten B2B eCommerce-Unternehmen in Deutschland zählt. Das Unternehmen bietet einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit interessanten Projekten und abwechslungsreichen Aufgaben.

Das inhabergeführte Unternehmen arbeitet sehr agil und mit flachen Hierarchien. Die Mitarbeiter/-innen haben die Möglichkeit, sich durch eigene Ideen und individuelle Stärken in das Unternehmen einzubringen. Zentrale Führungsinstrumente sind dabei Dialog und Teamarbeit sowie die Übertragung von (Mit-)Verantwortung.

Potenziale können durch ein mobiles Arbeitsmodell, remote oder im Flexoffice entfaltet werden. Die hohe Flexibilität ermöglicht eine ausgewogene Work-Life-Balance, von der nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren – sie ist auch ein zentraler Erfolgsfaktor für das Unternehmen. Denn wer zufrieden und ausgeglichen arbeitet, ist auch deutlich produktiver.

Auch die Ausbildung von Fachkräften hat einen hohen Stellenwert. Besonderer Wert wird bei der betrieblichen Ausbildungsorganisation auf optimale

Rahmenbedingungen gelegt: So werden Auszubildende von Beginn an in die Arbeitsaufgaben und Prozesse der Mitarbeiter/-innen mit eingebunden und übernehmen interessante und verantwortungsvolle Aufgaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALZURA AG

Herr Torsten Kühne

Sauerwiesen 2

67661 Kaiserslautern

Deutschland

fon ..: +49 6301 600 2000

web ..: http://www.alzura.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

ALZURA AG

Herr Torsten Kühne

Sauerwiesen 2

67661 Kaiserslautern

fon ..: +49 6301 600 2000

web ..: http://www.alzura.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.