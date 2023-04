Österreich hat als Industriestandort einiges zu bieten – so zum Beispiel einen der innovativsten Spezialisten für Kunststoffprofile. Das Kunststoffwerk ZITTA ist in Oberösterreich ansässig.

Wenn man von Kunststoffindustrie spricht, denken viele Menschen an Asien. Doch einer der innovativsten Kunststoffverarbeiter hat seinen Firmensitz im oberösterreichischen Pasching. Das Familienunternehmen Kunststoffwerk ZITTA ist auf Kunststoffprofile spezialisiert und verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Profilerzeugung und im Formenbau.

Bei ZITTA setzt man auf Zuverlässigkeit und Entwicklungsgeist, um die Kunden zufriedenzustellen. „Wir produzieren ein breites Spektrum an Kunststoffprofilen, die auf Bestellung hergestellt werden“, sagt Werner Baumgartner, Vertriebsleiter der Kunststoffwerk ZITTA GmbH, „unsere Kunden finden bei uns alles, was sie an Kunststoffprofilen benötigen, von Bauprofilen über Dichtungsprofile bis hin zu Sonderprofilen, die für jede Branche und nahezu jede Idee geeignet sind.“

Eine umfangreiche Produktpalette und schnelle Lieferzeiten sind ein Schritt in Richtung Erfolg. Ein weiterer wichtiger Faktor ist jedoch die Flexibilität gegenüber den Wünschen der Kunden. „Wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an Profiloberflächen und ermöglichen sogar die Gestaltung der Kunststoffprofile mit ausgewählten Dekorfolien. Wir erfüllen jeden Kundenwunsch“, betont Baumgartner. ZITTA unterstützt auch bei der Projektentwicklung von Anfang bis Ende. Der Kunde bringt seine Entwurfzeichnung ein, dann werden die Werkzeuge für die Herstellung von Sonderprofilen hergestellt und schließlich die gewünschten Profile produziert.

Auf der Webseite des Unternehmens können Interessenten Beispiele für die Projektentwicklung und -betreuung sowie die Qualität und die verschiedenen Möglichkeiten einsehen: www.zitta.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kunststoffwerk ZITTA GmbH

Herr Werner Baumgartner

Industriepark 22

4061 Pasching

Österreich

fon ..: +43 (0) 72 21 / 6 43 43

fax ..: +43 (0) 72 21 / 6 43 43 2

web ..: http://www.zitta.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Profile sind unsere Welt – Kunststoffprofile unsere Passion.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Kunststoffprofiles. 50 Jahre Erfahrung im Formenbau und in der Profilerzeugung,großes Know-how und eine flexible Auftragsabwicklung sind unsere Basis.



