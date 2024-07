Dr. Peer-Lennart Gehlken gewinnt den Excellence Adward beim 18. Internationalen Speaker SLAM

Beim 18. Internationalen Speaker SlAM kommt Dr. Gehlken mit seinem Vortrag ins Finale und sichert sich den Excellence Adward. Wir müssen über die Verschwendung von Rohstoffen reden war sein Credo.

In kurzer Zeit seine Botschaft zu vermitteln, das Publikum zu begeistern und die Jury zu überzeugen, ist keine einfache Sache. Peer-Lennart Gehlken hat genau das beim internationalen Redewettstreit in Mastershausen am 23. Juli 2024 gemacht und sich den Excellence Adward gesichert.

Mit ca. 100 Teilnehmern aus 5 Nationen war der von den Scherer Studios organisierte Speaker SLAM hochkarätig besetzt. Der Speaker SLAM, ein renommierter Wettbewerb, wurde bereits in den Metropolen wie New York, Miami, Dubai, Wien und München ausgetragen.

Die Teilnehmer traten mit einer kurzen Rede gegeneinander an, was eine präzise und fesselnde Präsentation erforderte.

Die Vielfalt der Nationen und Sprachen sorgte für eine dynamische und inspirierende Atmosphäre, in der Redner aus unterschiedlichen Kulturen ihre einzigartigen Perspektiven teilten.

Peer-Lennart Gehlken hielt eine wissenschaftlich fundierte, sehr emotionale und fesselnde Rede zum brisanten Thema – Neue Wege zur Vermeidung der permanenten Verschwendung mineralischer Rohstoffe -. Über die permanente Verschwendung von Rohstoffen zu reden, ist in vielen Ländern ein Tabuthema. In dieser Krisen gebeutelten Zeit voller Herausforderungen, aber auch ungeahnten Möglichkeiten, ist es ein essentielles Thema. Gehlken zeigte auf, dass die Potentiale der Rohstoffe nur durch zielgerichtete Analytik voll ausgeschöpft werden können, sodass Schäden zum Fremdwort werden und Produktionsstillstände der Vergangenheit angehören.

Seine Teilnahme am Speaker SLAM unterstreicht nicht nur seine Expertise, sondern auch seinen unermüdlichen Einsatz für wahrhaftige und effektive Schonung der Rohstoffreserven unserer Erde. Dieser Erfolg ist ein Beweis für seine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln, was sowohl Laien als auch Fachleute gleichermaßen ansprach.

Gehlken ist Geowissenschaftler und seit vielen Jahren als Unternehmer (Dr. Gehlken Rohstoffanalytik GmbH, http://www.gehlken.de) und Sachverständiger international tätig. In seinen Beratungen, Vorträgen und Workshops geht es um Rohstoffrecherchen, Rohstoffanalytik und Rohstoffvermarktung.

