Maja Henke feiert 10 Jahre Ästhetik Henke

Ein „Infusionnovation & Skinrevolution“ Cocktailfest für die Gesundheit

„Health is the new wealth“ ist zurzeit das Motto, daher war der Andrang beim „Infusionnovation & Skinrevolution“-Cocktailfest zum 10-jährigen Bestehen von MH-Ästhetik Henke riesig. Maja Henke begrüßte daher in ihrer Münchner Praxis viele illustre Gäste wie die Moderatoren Karen Webb Michael Sporer, die Schauspieler Vanessa Eichholz und Francis Fulton Smith, Charity-Lady Saskia Greipl-Konstantinidis und Ehemann Rechtsanwalt Stavros Konstantinidis sowie Modedesignerin Susanne Wiebe, die auf Maja Henkes Infusionen gegen ihre Long-Covid Erkrankung schwört. Moderatorin und Longevity-Fan Carola Ferstl, die verriet, dass sie nach München zieht, ist auch von ihren Infusionstheraphien begeistert.

Die renommierte Chirurgin und Fachärztin für ästhetischen Medizin, die auch als Helikopter-Notfallmedizinerin arbeitete, zog nach Paris und Dubai Abstechern vor 10 Jahren ihre heutigen Praxisräume. Mit minimal invasiven und innovativen Behandlungstechniken der neuesten Generation setzt Maja Henke auf High Tech unter der Haut, damit sich ihre Kunden in ihrer Haut rundum wohlfühlen und auch von innen heraus wieder strahlen. Aber auch ihre hoch dosierten Power-Infusionen, die auf jeden Patienten maßgeschneidert werden, sind ihre absolute Spezialität zur Prävention oder werden zum Entgiften der Leber, gegen hohe Cholesterinwerte, bei Migräne, Long Covid, usw. eingesetzt. Nicht umsonst gilt die Medizinerin in Deutschland als eine Vorreiterin der „flüssigen Medizin“.

Flüssiges für die Gesundheit und Schönheit wurde natürlich auch serviert: First 8 Kombucha, Römmerts Prosecco ohne Alkohol und Hallstein Wasser, denn nur ein besonders reines Wasser hydriert perfekt, entgiftet und sorgt so für den „Glow“-Effekt. Bei ein paar Gläsern, köstlichem gesunden Catering vom lokalen Start-up felicitartes fachsimpelten über die neuesten Gesundheitstrends u.a. Opernsängerin Ann-Katrin Naidu, Schauspielerin Simone Ascher (Watzmann ermittelt), Vladimir Duvnjak, Generalkonsul der Republik Kroatien, Dr. Stephan Gass, Chefarzt München Klinik, Influencerin Julia Haupt, und die Politiker Maxi Böltl, MdL, Daniela Ludwig, MdB, sowie Florian Hahn, MdB, der Lebensgefährte von Maja Henke sowie Netzwerkerin und Unternehmerin Saina Bayatpour und Schauspieler und Sänger Manuel Cortez, die vor Vorfreude auf ihre Hochzeit strahlten.

Die ausgebildete Fachärztin für Chirurgie und erfahrene Notfallmedizinerin ist als niedergelassene Ärztin mit eigener Praxis seit 2011 im Fachbereich der ästhetischen Medizin tätig. Ihr Schwerpunkt liegt in minimal invasiven Behandlungstechniken zur Modellage sowie Straffung von Gesicht, Dekolleté und Körper. Ihre Patienten sollen sich in ihrer Haut rundum wohlfühlen und auch von innen heraus wieder strahlen. Ihre hoch dosierten Power-Infusionen, die nach intensiven Vorgesprächen mit den Patienten maßgeschneidert werden, verhelfen Körper und Geist zu neuer Energie.



