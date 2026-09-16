Doppelt vertreten: Die FG Elgg-Ettenhausen schickt Frauen und Männer zum Champions Cup 2026 nach Ahlhorn

Ein Verein, zwei Mannschaften, zwei Wettbewerbe: Die FG Elgg-Ettenhausen aus der Schweiz ist beim EFA 2026 Fistball Women’s and Men’s Champions Cup am 19. und 20. September 2026 in Ahlhorn.

Ahlhorn. Ein Verein, zwei Mannschaften, zwei Wettbewerbe: Die FG Elgg-Ettenhausen aus der Schweiz ist beim EFA 2026 Fistball Women’s and Men’s Champions Cup am 19. und 20. September 2026 in Ahlhorn sowohl im Frauen- als auch im Männerturnier vertreten. Damit gehört die Spielgemeinschaft zu den auffälligsten Teilnehmern des gesamten Feldes.

Ziel der FG Elgg-Ettenhausen ist es, erfolgreich auf nationaler und internationaler Ebene Faustball zu spielen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden im Spielbetrieb die besten und talentiertesten Spielerinnen und Spieler von FB Elgg und FBV Ettenhausen zusammengeführt. Zusätzlich werden talentierte Nachwuchskräfte aus den eigenständigen Jugendabteilungen gefördert und in die Mannschaften integriert.

Diese enge Zusammenarbeit zweier Vereine steht für gelebte Nachwuchsförderung und sportlichen Ehrgeiz. Bei den Frauen sorgt das junge Talent der Spielgemeinschaft für sehenswerten Faustball, bei den Männern macht der konsequente Weg über die eigene Jugend die FG Elgg-Ettenhausen zu einem Team mit Perspektive – und in beiden Wettbewerben zu einem interessanten Gegner in Ahlhorn.

Zum Erfolg einer solchen Veranstaltung tragen engagierte Partner entscheidend bei. Der Gebäudeservice Elster e.K. aus Großenkneten-Ahlhorn unterstützt den Champions Cup 2026 als Sponsor. Das regionale Unternehmen steht für professionelle Gebäudereinigung und Serviceleistungen und zeigt mit seinem Engagement die enge Verbundenheit mit dem heimischen Sport.

Getragen wird der Champions Cup 2026 zudem von der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), die als einer der Hauptförderer die Veranstaltung unterstützt. Als verlässlicher regionaler Partner engagiert sich die LzO seit vielen Jahren für Sport, Kultur und Ehrenamt im Oldenburger Land und macht damit Sportereignisse wie den Champions Cup erst möglich.

Der EFA 2026 Fistball Champions Cup steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Olaf Lies, der die Schirmherrschaft für das gesamte Turnier übernommen hat. Den Männerwettbewerb begleitet zusätzlich der Landrat des Landkreises Oldenburg, Dr. Christian Pundt, als Schirmherr.

Tickets und weitere Informationen unter championscup.ahlhornersv.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ahlhorner SV Faustball

Herr Michael Müller

Katharinenstrasse 14

26197 Ahlhorn

Deutschland

fon ..: 04435-971010

web ..: https://championscup.ahlhornersv.de/

email : info@mueller-ahlhorn.com

Willkommen in der Faustball-Arena Ahlhorn – dem Wohnzimmer des Ahlhorner SV von 1921 und einer der bekanntesten Faustballadressen Deutschlands.

An der Katharinenstraße im niedersächsischen Ahlhorn, mitten in der Gemeinde Großenkneten, liegt eine Anlage, die weit mehr ist als ein Sportplatz. Hier trainieren und spielen rund 30 Mannschaften des ASV, von den Jüngsten im Nachwuchs bis zu den Bundesliga-Teams der Frauen und Männer. Mehr als 100 deutsche Meistertitel, neun Europapokalsiege der Frauen und zwei Weltpokale erzählen von einer Erfolgsgeschichte, die in diesem Dorf ihresgleichen sucht.

Wenn an Spieltagen der Ball über die Leine fliegt, die Zuschauer dicht am Feld stehen und die Angriffe krachen, spürt man, warum Ahlhorn als Faustball-Hochburg gilt. Ein Höhepunkt steht bereits fest: Am 19. und 20. September 2026 ist die Faustball-Arena Gastgeber des EFA Fistball Champions Cup der Frauen und Männer.

Faustball auf Topniveau – auf dem Dorf. Willkommen in Ahlhorn.

Pressekontakt:

Ahlhorner SV Faustball

Michael Müller

Katharinenstrasse 14

26197 Ahlhorn

fon ..: 04435-971010

web ..: https://championscup.ahlhornersv.de/

email : info@mueller-ahlhorn.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.