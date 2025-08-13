DOCUFY Machine Safety 2025: Ab sofort MVO-konforme Risikobeurteilungen erstellen

Ab Januar 2027 gilt die neue Maschinenverordnung in der EU – ohne Übergangsfrist

Die neue Maschinenverordnung (MVO) ersetzt ab Januar 2027 die bisherige Maschinenrichtlinie und bringt umfassende Änderungen bei den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen (GSAs) mit sich. Für Hersteller, Betreiber und Konstrukteure von Maschinen bedeutet das: Risikobeurteilungen und technische Dokumentationen müssen rechtzeitig angepasst werden, um weiterhin rechtskonform zu arbeiten.

Mit DOCUFY Machine Safety 2025 stellt der Bamberger Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service Unternehmen ein leistungsstarkes Tool zur Verfügung, um Risikobeurteilungen nach der Maschinenverordnung schnell, rechtssicher und effizient zu erstellen.

Die neue MVO wirkt sich direkt auf die technische Dokumentation, die Risikobeurteilung und die Erstellung von Konformitätserklärungen aus. Unternehmen, die frühzeitig umstellen, sichern sich einen klaren Wettbewerbsvorteil und vermeiden zeitliche Engpässe kurz vor Inkrafttreten.

Neue Funktionen in DOCUFY Machine Safety 2025

Das aktuelle Release enthält zahlreiche Erweiterungen für MVO-konforme Risikobeurteilungen:

* Direktauswahl der Rechtsgrundlage: Auswahl zwischen Maschinenrichtlinie und Maschinenverordnung bereits beim Projektstart.

* Aktualisierte Formularfelder mit MVO-Option.

* Vollständige Integration der neuen GSAs im System.

* Angepasste Ausgabedokumente für MVO-konforme Risikobeurteilungen, Konformitäts- und Einbauerklärungen.

* Kopierfunktion für Umstellungen: Bestehende Projekte lassen sich automatisch auf den MVO-Stand übertragen.

* Verwendungsnachweis zur lückenlosen Dokumentation der Inhaltsquellen.

Mit DOCUFY Machine Safety 2025 profitieren Anwender von:

* Effizienter und reibungsloser Umstellung auf die Maschinenverordnung 2027

* Zeitersparnis durch automatisierte Datenübernahme

* Moderner, klar strukturierter Benutzeroberfläche

* Höchster Rechtssicherheit durch stets aktuelle GSAs und Vorlagen

„Wer bereits jetzt auf die MVO umstellt, vermeidet Engpässe zum Stichtag 2027 und sichert sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil“, sagt Nadine Prill, CEO der DOCUFY GmbH.

DOCUFY ist Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service.

Die Softwarelösungen von DOCUFY

DOCUFY COSIMA ist das ausgereifte, sofort einsatzfähige und jederzeit an Kundenbedürfnisse anpassbare Compo-nent Content Management System für alle Dokumentationsprozesse – egal, ob für Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik oder Software.

DOCUFY Layouter ist eine sofort nutzbare Cloudlösung zur eigenständigen Gestaltung, Speicherung und Anpassung von Ausgabe-Layouts. Das Webinterface ist intuitiv bedienbar und benutzerfreundlich. Erstellte Layouts können direkt in COSIMA oder TopicPilot geladen werden.

DOCUFY Machine Safety ist die Spezialsoftware, mit der Unternehmen die Vorgaben der Maschinenrichtlinie umfassend und maximal effizient erfüllen. Die rechtskonforme Erstellung von Risikobeurteilungen zur CE-Kennzeichnung wird damit vereinfacht, beschleunigt und verbessert.

DOCUFY TopicPilot ist eine Out-of-the-box-Lösung zum einfachen Publizieren aller unternehmensweit verfügbaren Informationen auf mobilen Endgeräten, im Intranet und im Web. TopicPilot kann mit den vorhandenen Datenbe-ständen sofort eingesetzt werden. Eine leistungsfähige Volltextsuche ist wesentlicher Bestandteil der Anwen-dung.

Der DOCUFY CAx Quality Manager (DQM) ist das zentrale Tool zur Verbesserung der CAx-Datenqualität. DQM liefert Best-Practice-Checks, ist sofort einsetzbar und voll in NX von Siemens integriert.

DOCUFY CAx Analytics (DCA) ist das Werkzeug, um Daten des CAD-Programms Siemens NX auszuwerten, diese Daten effizient zu analysieren und Verbesserungspotenziale abzuleiten.

door2parts ist die Softwarelösung für interaktive Online-Ersatzteilkataloge im 2D/3D-Format inklusive Varianten-auflösung unseres Tochterunternehmens DOCUFY Vienna. Durch eine interaktive Darstellung von 2D-Explosionszeichnungen oder 3D-Modellen mit der jeweiligen Stückliste ist das richtige Ersatzteil einfach, schnell und effizient auffindbar.

Mit TechPub Studio® für Teamcenter® wird die Technische Redaktion integraler Bestandteil einer unternehmeri-schen PLM-Strategie und profitiert von der Integration in die wesentlichen Produktentwicklungs- & Änderungspro-zesse mit direktem Zugriff auf alle relevanten Informationen und Produktdaten.

Neu – Theum ist die intelligente Wissensbank, die Wissen versteht:

Sie versetzt Anwender in die Lage, Wissen aus ein oder mehreren Quellen bedarfsgerecht zu organisieren. Das Herzstück des Organisationskonzepts ist die Wissensbank. Darin wird das Wissen (z.B. aus verschiedenen Doku-menten) gespeichert, aufbereitet und automatisch aktuell gehalten.

