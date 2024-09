DOCUFY übernimmt KI-Spezialisten Theum AG: KI-basierte Wissensmanagement-Plattform erweitert Lösungssortiment

DOCUFY steigert seine Expertise in der Erstellung und Verwaltung von technischen Inhalten durch die fortschrittliche KI-gestützte Wissensmanagement Technologie von Theum.

Die DOCUFY GmbH, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Technische Dokumentation, gibt die Übernahme der Theum AG bekannt. Mit diesem strategischen Schritt erweitert DOCUFY seine Expertise in der Erstellung und Verwaltung von technischen Inhalten durch die fortschrittliche KI-gestützte Wissensmanagement Technologie von Theum. Mit dieser Akquisition positioniert sich DOCUFY nicht nur als Pionier im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) für Technische Redaktionen, sondern auch im Bereich der Verarbeitung und Bereitstellung von Inhalten aller Art. Somit stärkt DOCUFY seine Kompetenz, sowohl mittelständische als auch große Unternehmenskunden mit hochmodernen Lösungen zu bedienen. Die Integration von Theum´s Technologien ermöglicht es DOCUFY, ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen anzubieten, das von der Wissenserstellung über dessen Management bis hin zur automatisierten Bereitstellung und dem präzisen Abruf von Wissen reicht.

Die DOCUFY GmbH aus Bamberg ist mit über 25 Jahren am Markt und mit ihrem KI-gestützten Technischen Redaktionssystem COSIMA einer der Platzhirsche für Software zur Optimierung der Prozesse rund um die Erstellung und Nutzung von Produktinformationen (Technische Kommunikation). Das Lösungs-Portfolio umfasst heute das KI-gestützte, XML-basierte Technische Redaktionssystem (CCMS) COSIMA, Software zur rechtssicheren Erstellung von Risikobeurteilungen für die CE-Kennzeichnung, Werkzeuge zur Verbesserung der CAx-Datenqualität oder zur Analyse von CAx-Daten, eine professionelle Lösung für das elektronische Ersatzteilmanagement sowie eine innovative Plattform zur automatisierten Bereitstellung von Unternehmensinhalten für einen einfachen & komfortablen Zugang mit präzisem Abruf benötigten Wissens. Durch die Übernahme der KGU Gruppe aus Flensburg im Januar erweiterte DOCUFY ihre Kompetenzen bereits um Dienstleistungen rund um das Product-Lifecycle-Management (PLM) und Siemens Teamcenter®. Mit dem Kauf der Theum AG perfektioniert DOCUFY ihr Lösungsangebot nun um eine KI-gestützte Wissensmanagement Plattform.

Theum® steht für vollständig automatisiertes Wissensmanagement

Die Software von Theum wird von Unternehmen und Organisationen wie Bertelsmann, Deutsche Rentenversicherung, Münchner Leukämie Labor, Siemens, Suez oder etwa Tektronix weltweit erfolgreich für das Wissensmanagement eingesetzt. Die internationalen Kunden können von der Wissensmanagement Plattform im Bereich Richtlinien, Normen, Verfahren, Legal & Compliance, Online-Handbücher, Service- und Supportinformationen, Risikomanagement, Wartungsvorschriften u.v.m. profitieren. Theum kann auch für viele weitere Zwecke wie Onboarding, Wissensbewahrung, HelpDesks und Kundenauskunftssysteme genutzt werden. Alles, was Theum für die Erzeugung und Aktualisierung dedizierter Wissensbanken benötigt, ist der lesende Zugang zu den betreffenden Ablageorten, in denen die dokumentierten Inhalte gespeichert sind.

Theum extrahiert dieses Wissen, zerlegt es in kleinste Elemente wie Absätze, Bilder und Tabellen, verknüpft diese nach ihren ermittelten Beziehungen zueinander und speichert sie vektororientiert ab. Letztlich werden so aus unstrukturierten Inhalten strukturierte Daten erzeugt, die über eine modernes Web Interface einfach zugänglich und per semantischer Suche präzise abrufbar sind. Vorselektierte Inhaltsextrakte zu jeder Recherche können bei Bedarf sicher und kontrolliert mittels generativer KI verarbeitet werden. Damit werden selbst komplexe Aufgabenstellungen wirtschaftlich, faktenbasiert und effizient per modernster KI unterstützt.

Anwender erhalten benutzerfreundliche Wissensportale mit je nach Anforderung aufbereiteten Inhalten aus den diversen Dokumenten-Silos und Ablagesystemen – nutzbar weltweit auf allen modernen Endgeräten mit jedem Standardbrowser.

Theum ist die perfekte Ergänzung zum DOCUFY-Portfolio

Nadine Prill, Geschäftsführerin der DOCUFY GmbH sagt: „Theum ist eine bahnbrechende neue Software für Wissensmanagement, die aus Dokumentationen aller Art leistungsstarke, effizient nutzbare Wissensdatenbanken für Anwender generiert. Die KI-gestützte Technologie macht Inhalte beliebiger Dokumentsammlungen in einem benutzerfreundlichen Wissensportal verfügbar. Dieser „Single-Point-of Truth“ bringt Ordnung ins Chaos und liefert Anwendern in Sekundenschnelle exakt das benötigte Wissen – aus allen relevanten Quellen, benutzerfreundlich aufbereitet, aufgabenspezifisch selektiert und zusammenfasst. Die Rechercheergebnisse sind aufgrund ihrer standardisierten Webformate sofort und auf jedem Endgerät für die anstehende Arbeit nutzbar – im gesamten Geschäftsprozess. Damit ist Theum die perfekte Ergänzung zu unserem bisherigen Portfolio. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden damit eine integrierte Wissensmanagement Plattform anbieten zu können.“

Paul Caspers, CEO der Theum AG erläutert: „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Wissensmanagement Plattform in der DOCUFY GmbH die perfekte Heimat gefunden haben. Theum wird die professionellen Softwarelösungen von DOCUFY optimal ergänzen.“

Über DOCUFY GmbH

DOCUFY ist Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service. Diese Lösungen sind insbesondere in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik sowie in der Softwarebranche bei bedeutenden Konzernen und im Mittelstand im Einsatz. Rund um diese Soft-wareprodukte bietet DOCUFY Beratungs- und Entwicklungsleistungen, um seine Standardlösungen an die spezifi-schen Anforderungen seiner Kunden anzupassen. Der leistungsstarke Support und ein breites Schulungsspektrum komplettieren das Angebot des zertifizierten Softwareanbieters. Das Unternehmen mit Sitz in Bamberg beschäftigt rund 130 Mitarbeiter*innen und verfügt über ein breites Partnernetzwerk, welches die Softwarelösungen von DOCUFY erweitert.

Die Softwarelösungen von DOCUFY

DOCUFY COSIMA ist das ausgereifte, sofort einsatzfähige und jederzeit an Kundenbedürfnisse anpassbare Compo-nent Content Management System für alle Dokumentationsprozesse – egal, ob für Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik oder Software.

DOCUFY Layouter ist eine sofort nutzbare Cloudlösung zur eigenständigen Gestaltung, Speicherung und Anpassung von Ausgabe-Layouts. Das Webinterface ist intuitiv bedienbar und benutzerfreundlich. Erstellte Layouts können direkt in COSIMA oder TopicPilot geladen werden.

DOCUFY Machine Safety ist die Spezialsoftware, mit der Unternehmen die Vorgaben der Maschinenrichtlinie um-fassend und maximal effizient erfüllen. Die rechtskonforme Erstellung von Risikobeurteilungen zur CE-Kennzeichnung wird damit vereinfacht, beschleunigt und verbessert.

DOCUFY TopicPilot ist eine Out-of-the-box-Lösung zum einfachen Publizieren aller unternehmensweit verfügbaren Informationen auf mobilen Endgeräten, im Intranet und im Web. TopicPilot kann mit den vorhandenen Datenbe-ständen sofort eingesetzt werden. Eine leistungsfähige Volltextsuche ist wesentlicher Bestandteil der Anwendung.

Der DOCUFY CAx Quality Manager (DQM) ist das zentrale Tool zur Verbesserung der CAx-Datenqualität. DQM liefert Best-Practice-Checks, ist sofort einsetzbar und voll in NX von Siemens integriert.

DOCUFY CAx Analytics (DCA) ist das Werkzeug, um Daten des CAD-Programms Siemens NX auszuwerten, diese Daten effizient zu analysieren und Verbesserungspotenziale abzuleiten.

door2parts ist die Softwarelösung für interaktive Online-Ersatzteilkataloge im 2D/3D-Format inklusive Varianten-auflösung unseres Tochterunternehmens door2solution. Durch eine interaktive Darstellung von 2D-Explosionszeichnungen oder 3D-Modellen mit der jeweiligen Stückliste ist das richtige Ersatzteil einfach, schnell und effizient auffindbar.

Mit TechPub Studio® für Teamcenter® wird die Technische Redaktion integraler Bestandteil einer unternehmeri-schen PLM-Strategie und profitiert von der Integration in die wesentlichen Produktentwicklungs- & Änderungspro-zesse mit direktem Zugriff auf alle relevanten Informationen und Produktdaten.

Neu – Theum ist die intelligente Wissensbank, die Wissen versteht: Sie versetzt Anwender in die Lage, Wissen aus ein oder mehreren Quellen bedarfsgerecht zu organisieren. Das Herzstück des Organisationskonzepts ist die Wis-sensbank. Darin wird das Wissen (z.B. aus verschiedenen Dokumenten) gespeichert, aufbereitet und automatisch aktuell gehalten.

