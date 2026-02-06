DIRKS Group erweitert Portfolio im Bereich Zulieferung für den Verteidigungssektor

DIRKS Defence übernimmt die August Schröder Maschinenbau GmbH.

Die DIRKS Group mit Sitz in Emden hat im Dezember 2025 die August Schröder Maschinenbau GmbH in Radevormwald übernommen. Das Unternehmen wird unter der bisherigen Firmierung innerhalb des Geschäftsbereichs DIRKS Defence weitergeführt.

Die August Schöder Maschinenbau GmbH ist spezialisiert auf die Fertigung und Zulieferung von Serienteilen und Ersatzteilen für Fahrzeugsysteme sowie die Herstellung komplexer Baugruppen. Zu den Kunden gehören neben zivilen Auftraggebern vor allem die Bundeswehr und die wehrtechnische Industrie. Die gefertigten Teile und Baugruppen finden ihren Einsatz in militärischen Systemen wie unter anderem Leopard I und II, Marder, GTK Boxer, TPz Fuchs, SPz Puma sowie in diversen logistischen Fahrzeugen und Komponenten.

Der fertigungstechnische Schwerpunkt der August Schöder Maschinenbau GmbH liegt auf Blech-, Dreh- und Frästeilen, Guss- und Schmiedeteilen sowie Schweißbaugruppen.

„Mit der Akquisition der August Schöder Maschinenbau GmbH erweitern wir im Geschäftsbereich Defence unser Portfolio im Bereich Zulieferung für den Verteidigungssektor“, sagt Marcus Dirks, Inhaber der DIRKS Group.

„Wir ergänzen die bisherigen Umfänge wie Instandhaltung, Anlagen- und Fahrzeugbau sowie Materialbewirtschaftung“, sagt Klaus Lübbers, Leiter DIRKS Defence und Mitglied der Gruppengeschäftsleitung. Damit passe das Portfolio analog auf die Tätigkeiten der DIRKS Group im Automobilbereich, wo das Unternehmen neben Logistik und Fahrzeugtechnik auch im Bereich Zulieferung tätig ist.

Zur DIRKS Defence gehören bereits sieben Werke in Deutschland und im Baltikum sowie ein Instandhaltungs- und Servicenetzwerk mit 160 Standorten in Deutschland (LIndE). Zum Leistungsportfolio dieser Standorte gehören neben der Instandhaltung auch die Produktion im Bereich Anlagen- und Fahrzeugbau.

Die DIRKS Group beschäftigt aktuell rund 4.500 Mitarbeitende an insgesamt 32 Standorten in Deutschland und international. Das Unternehmen wurde vor mehr als 90 Jahren in der Seehafenstadt Emden gegründet und hat dort auch heute seinen Sitz.

Zum Leistungsportfolio der DIRKS Group gehören Logistik und Warehousing, Engineering und Automatisierung, Produktion und Zulieferung sowie Sustainment und Instandhaltung, beispielsweise in der Automobilindustrie, im Schiffbau und für den Verteidigungs- und Sicherheitsbereich.

