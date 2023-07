DinnerHopping in München jetzt elektrisch

Historischer Crown Supercoach Bus zu einem umweltfreundlichen Elektro-Bus modernisiert – Verkehrsunternehmen Fragner geht neue Wege.

Der Crown Supercoach Oldtimer Bus ist seit vielen Jahren ein beliebter Anblick auf den Straßen Münchens. Die Brüder Christian und Peter Fragner haben schon zahlreiche Oldtimer Busse liebevoll restauriert und nach sorgfältiger Planung einen dieser Busse zu einem Elektro-Bus umgebaut. Dieser besondere Bus wird zukünftig für das DinnerHopping in München eingesetzt und unterstreicht das Engagement des innovativen Unternehmens für nachhaltige Mobilität und den Erhalt historischer Fahrzeuge.

Mit dieser Initiative zeigt das Verkehrsunternehmen, dass es nicht immer eine Neuanschaffung sein muss, sondern die Umrüstung von bestehenden Fahrzeugen oft die bessere Alternative ist. Hierdurch werden erhebliche Rohstoffe und Energie für die Produktion neuer Fahrzeuge eingespart.

Durch den Umbau des Crown Supercoach Oldtimers zu einem Elektro-Bus wird nicht nur der CO2-Ausstoß auf null reduziert, sondern auch der Lärmpegel während der Touren deutlich minimiert. Der Elektro-Bus bietet Platz für eine exklusive Gruppe von DinnerHopping-Teilnehmern und ermöglicht ihnen, die kulinarischen Köstlichkeiten Münchens zu entdecken, während sie gleichzeitig die historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt bewundern.

Geschäftsführer Christian Fragner äußerte sich begeistert über die vollendete Umwandlung des Oldtimer Busses: „Wir sind stolz, dass wir dieses einzigartige Projekt realisieren konnten. Der umweltfreundliche Umbau des Crown Supercoach Oldtimers zeigt, dass Tradition und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sind. Mit unserem Elektro-Bus möchten wir nicht nur ein exklusives DinnerHopping-Erlebnis in München bieten, sondern auch ein Zeichen setzen, dass die Zukunft der Mobilität grüner und sauberer sein kann. Ab September geht unsere betriebseigene Photovoltaikanlage in Betrieb, die an einem Tag drei dieser Busse laden kann. Ich bin mir sicher, dass dies nicht der letzte Umbau war.“

Der neue Elektro-Bus wird ab Mitte August offiziell beim DinnerHopping in München unterwegs sein und steht Gästen der Landeshauptstadt sowie Einheimischen gleichermaßen offen, um die Stadt auf eine einzigartige und umweltbewusste Weise zu entdecken.

Alle Informationen über das DinnerHopping-Angebot und die Buchungsmöglichkeiten sind auf der Webseite des Verkehrsunternehmens Fragner zu finden unter: https://dinnerhopping.eu

Das Verkehrsunternehmen & Fahrschule Fragner ist seit über 70 Jahren ein etablierter Familienbetrieb. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen stets weiterentwickelt. In der dritten Generation haben sich die Brüder Fragner historischen Fahrzeugen verschrieben und kombinieren Tradition mit modernen Innovationen, um ihren Kunden einzigartige Touren und unvergessliche Erlebnisse zu bieten.

