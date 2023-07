Labor-Etikettendrucker – Einfach bedienbar und zuverlässig

Die Labor-Etikettendrucker von MAKRO IDENT sind zuverlässig und einfach zu bedienen. Sie verfügen zum größten Teil über eine automatische Materialerkennung, um fehlerhafte Einstellungen zu vermeiden.

Alle Labor-Etikettendrucker von MAKRO IDENT, sowie die dazu erhältlichen Laboretiketten und Farbbänder, sind genau aufeinander abgestimmt. Jede Komponente wurde für unterschiedliche Laborumgebungen getestet. Ausschließlich die besten Materialien und Geräte kommen auf den Markt.

Für die Laborkennzeichnung hat MAKRO IDENT das passende Druckermodell mit einem großen Sortiment verschiedenster Laboretikettenmaterialien in unterschiedlichen Größen. Das Sortiment umfasst kleine Beschriftungsgeräte, kleine tragbare Etikettendrucker, die auch am PC oder im Netzwerk genutzt werden können. Die Tischdrucker und größeren Industriedrucker sind speziell für mittlere bis hohe Druckaufkommen geeignet, damit größere Laboren und Pharmaunternehmen hervorragende Druckergebnisse in kurzer Zeit erzielen können.

Für alle PC- bzw. Tischdrucker gibt es die BradyWorkstation LAB-Suite für die Labor-Kennzeichnung. Darin enthalten ist ein Texteditor, die Barcode-Erstellung, viele labortypische Grafik-Bibliotheken, inklusive Gefahrensymbole und vieles mehr. Enthalten ist eine EXCEL-Importfunktion, Serialisierung und viele weitere nützliche Funktionen.

Die kleinen Druckermodelle von MAKRO IDENT können mobil, wie auch am PC genutzt werden. Sie sind teils mit Ethernet oder WLAN, für die Netzwerk-Nutzung ausgestattet, teils aber auch mit Bluetooth, um über die MobileApp „Express-Labes“ am Handy oder Tablet Etiketten erstellen und am Drucker ausdrucken zu können.

Zu den tragbaren Beschriftungsgeräten gehören der M210-LAB und M211-LAB. Letzterer ist ausschließlich ein Handydrucker und über Smartphone / iPhone oder Tablet bedienbar. Die beiden mobilen Labor-Beschriftungsgeräte sind sehr günstige Drucksysteme und für geringe Druckvolumen geeignet.

Verarbeitet werden Endlos-Etikettenbänder und vorgestanzte Etiketten. Insgesamt stehen 95 Kassetten in verschiedenen Größen und Materialien zur Verfügung für die Labor-Kennzeichnung. Die Kassetten können im M210-LAB, wie auch im M211-LAB eingesetzt werden und werden von den Geräten automatisch erkannt.

Der beliebteste Labor-Etikettendrucker Brady BMP51 ist für den tragbaren Einsatz gedacht, wird aber auch sehr gerne als reiner PC-Drucker (mittels USB) in Laboren eingesetzt. Der Brady BMP51 wird vorwiegend für das Bedrucken von geringen Mengen von bis zu 50 Etiketten pro Tag genutzt. Er verarbeitet kleine Laboretiketten ab einer Breite von 9,53 mm bis maximal 38,10 mm

Da der Labordrucker BMP51 hervorragend auch für den Druck von unterschiedlichen Etikettengrößen und -materialien geeignet ist, wurde auf einen sekundenschnellen Materialwechsel besonders großer Wert gelegt. Etiketten und Farbband sind beide in einer Kassette untergebracht. Der Drucker schafft deshalb auch ein Tagespensum von durchaus 100 bis 200 Etiketten – im schnellen Wechsel – mit verschiedenen Kassetten. Die Etiketten werden vom Drucker automatisch sofort erkannt. Der Anwender muss somit nichts mehr am Drucker einstellen und nur noch sein Etikett erstellen.

Für eine höhere Druckauslastung von bis zu maximal 750 kleinen Etiketten pro Tag gibt es den Brady M611. Dieser ist als reiner PC-Drucker nutzbar oder über ein Handy als tragbarer Labordrucker. Der M611 funktioniert ähnlich wie der M211-LAB, hat aber zusätzlich ein Touch-Display mit Funktions- und Menütasten und eine USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC. Beim PC-Druckermodell ist die LAB-Suite Etiketten-Software mit im Lieferumfang dabei.

Die nächsthöheren Druckermodelle BMP61 und BMP71 sind für Labormitarbeiter, die vorwiegend viel und vorwiegend mobil arbeiten müssen. Beide Labordrucker verfügen auch über eine USB-Schnittstelle, damit auch diese Drucker am PC anzuschileßen sind. Daten können so vom PC auf den jeweiligen Drucker aufgespielt werden, um mobil arbeiten zu können. WLAN ist optional erhältlich.

Die Labordrucker BMP61 und BMP71 sind für eine Druckauslastung von bis zu 750 bzw. maximal 1.000 Etiketten gedacht. Für beide Drucker steht ein sehr umfangreiches Etiketten-Sortiment für die Labor-Kennzeichnung, wie auch die allgemeine Kennzeichnung zur Verfügung. Für den BMP71 gibt es sogar weitere Materialien, um auch Schilder und Etiketten für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung erstellen und drucken zu können.

Wer keine oder nur wenig Kenntnisse von Druckern hat, und am liebsten sich nicht all zu sehr mit dem Drucker beschäftigen will, für den sind die beiden Modelle Brady i3300 und i5300 genau richtig. Beide Drucker verfügen über eine automatische Materialerkennung. Die erhältlichen Farbbänder sind in einer Kassette untergebracht, die nur in den Drucker einzuclipsen sind. Die Etikettenrollen sind einfach nur von oben einzulegen. Man muss das Etikettenmaterial nur ein bisschen vorziehen zur Rollenkante. Dann den Deckel schließen und sofort kann man mit den Drucken anfangen. Druckereinstellungen sind hier nicht vorzunehmen.

Die Brady i5100 und i7100 sind spezielle HighSpeed Drucker für sehr große Labore mit hoher Druckauslastung oder die Pharmaindustrie. Bis zu 5.000 bzw. 7.000 Etiketten pro Tag können damit bedruckt werden. Es gibt ein 300 dpi und 600 dpi Druckermodell. Letzteres für besonders kleine Etiketten, die gestochen scharf mit Barcodes und kleinen Schriften bedruckt werden müssen. Eine große Etikettenauswahl ist auch für diese Labordrucker bei MAKRO IDENT selbstverständlich.

Aufgrund des sehr großen Sortiments hilft der Customer Service von MAKRO IDENT, die richtigen Etiketten, wie auch den passenden Labordrucker zu finden. Es werden einige Fragen gestellt, die notwendig sind, damit der Anwendende auch genau das Passende für die gewünschten Anforderungen erhält.

Weitere Informationen zu den Labor-Etikettendruckern sind zu finden unter: Labor-Etikettendrucker mit großem Labor-Etiketten Sortiment

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

