Digitales Inventarmanagement für Ihre Büroeinrichtung mit der Inventarisierungssoftware

Inventarverwaltung – Mehr Produktivität und weniger Stress im Inventarmanagement

Büroeinrichtung und die Ausstattung in Ihrem Unternehmen stellen einen erheblichen Vermögenswert dar. Hierzu gehören eine Vielzahl an unterschiedlichen Assets die inventarisiert werden müssen. Neben dem klassischen Schreibtisch gehören hierzu beispielsweise auch Besprechungstische, Schreibtischstühle, IT Geräte, IT-Equipment, usw..

Die Aufzählung lässt sich noch unendlich weiterführen. Wichtig für Sie als Inventarverantwortlicher ist, das Sie sämtliches Büroequipment in Ihrem Betrieb im Griff sowie im Blick haben und jederzeit auf Grundlage Ihrer Datenbasis ein effizientes Inventar-Management durchführen können.

Um diese Pflichtaufgabe der Inventartabelle leichter zu bewältigen, sollten Sie sich durch ein professionelles Inventarprogramm unterstützen lassen.

Inventarsoftware – kann mehr als man denkt

Mit der Inventarsoftware von Hoppe Unternehmensberatung lassen sich nicht nur Büroausstattungen und IT-Equipment effektiv verwalten, sondern die Software unterstützt Sie darüber hinaus bei allen Formen von Firmenumzügen und Betriebsverlegungen. Mit der Inventarisierungssoftware können die Umzüge von Mitarbeitern, Abteilungen, oder einzelnen Arbeitsplätzen geplant und organisiert werden.

Für die mobile Erfassung von Inventargütern hat die Hoppe Unternehmensberatung eine sehr effiziente und intuitiv handhabbare sowie ortsunabhängige App für iOS und Android entwickelt. Das Inventargut kann hierbei mit unterschiedlichen Informationen, wie beispielsweise Bildmaterial ergänzt werden.

Inventarsoftware – mehr Möglichkeiten für die Inventarisierung

Mit der Inventarsoftware sorgen Sie für die maximale Transparenz in der Inventarverwaltung und sind für die Zukunft gut gerüstet. Die Software besticht durch ein schlankes Design bei gleichzeitig hoher Funktionalität. Durch die intelligente Vernetzung von Daten entsteht ein echter Mehrwert für Ihr Unternehmen.

Die Inventarverwaltung von Hoppe Unternehmensberatung bietet zusätzliche Funktionalität bzw. Auswertungs- und Analysemöglichkeiten und natürlich verschiedene Import-/Export-Funktionen.

Das Inventarverzeichnis wird mit Blick auf die nächste Betriebsprüfung ohne großen Aufwand auf den aktuellen Stand gehalten. Unter Verwendung zusätzlicher integrierter Lösungen für das Scannen von Barcodes, kann der Aufwand bei der Inventarisierung im erheblichen Maße reduziert werden.

Auf Grundlage eines ausführlichen Inventarverzeichnisses hat der Anwender stets den Überblick über sämtliche Vermögensgegenstände. Alle Anwender haben über das Netzwerk parallelen Zugriff auf die mandantenfähige und mehrsprachige Inventarverwaltung. Der Anwender wird auch durch umfassende Such- und Filterfunktionen unterstützt. Auch lassen sich mit der Software die Kosten für Ersatzbeschaffungen exakt kalkulieren. Dadurch können erforderliche Finanzmittel zielgenauer eingesetzt und Fehlinvestitionen vermieden werden.

Inventarverwaltung – Einfaches Handling, schnelles Ergebnis

Die Inventarverwaltung beseitigt den hohen Aufwand bei der manuellen Inventarisierung von Mobiliar, IT-Equipment, Geräten, Werkzeugen, Pflanzen, Kunstgegenständen etc..

Digitalisieren Sie die Prozesse der Inventarverwaltung von der Neuaufnahme bis hin zu Aktualisierung. Die Inventarsoftware steht für einfaches Handling. Die Anlageninventur wird vollständig automatisiert.

