Verfügbarkeit der Medizin- & Therapiegeräte sicherstellen. Prüftermine mit dem Wartungsplaner einhalten.

Die Liste der prüfpflichtigen Arbeitsmittel und Betriebsmittel bei der Klinik Bad Reichenhall, dem Zentrum für Rehabilitation, Pneumologie und Orthopädie ist endlos lang.

Mit dem Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung hat die Klinik Bad Reichenhall die nachhaltige Lösung gefunden, um auch in Zukunft alle Prüfungen transparent erfassen und verwalten zu können.

Klinik Bad Reichenhall – freier atmen – besser bewegen

Zentrum für Rehabilitation, Pneumologie und Orthopädie – Die Klinik Bad Reichenhall versteht sich als Schwerpunkt-Rehabilitationsklinik, die seit vielen Jahren Standards setzt und die sich u. a. im Rahmen wissenschaftlicher Aktivitäten und Kooperationen ständig für die Weiterentwicklung und Optimierung ihres Behandlungsangebots engagiert. Dabei stehen das Wohlbefinden und der Behandlungserfolg der Patienten stets im Mittelpunkt all ihrer Bemühungen.

Herausforderung / Ausgangslage

Die Einhaltung der Prüffristen und die revisionssichere Dokumentation von Prüfungen und Wartungen haben bei uns obersten Stellenwert, erklärt Herr Robert Ziemer, Leiter der Haustechnik bei der Klinik Bad Reichenhall.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Betreiberpflichten ist es bei der Vielzahl der Arbeits- und Betriebsmittel, der Prüftermine und der möglichen Mängel nicht einfach, den Überblick zu bewahren. Excel-Tabellen, Listen oder selbstgebaute Datenbanken lösen dieses Problem nur unzureichend.

Aus diesen Grunde hat sich die Klinik Bad Reichenhall ein Werkzeug angeschafft, dass automatisch an die Prüftermine erinnert. Um solch eine Software effektiv einsetzen zu können, muss sie einigen Anforderungen gerecht werden.

Ziele / Anforderungen

* alle prüfpflichtigen Anlagen, Maschinen und Geräte müssen übersichtlich gelistet sein

* es muss automatisch Meldungen der anstehenden Instandhaltungen geben

* es muss eine komfortable Auswertungen aller Prüfobjekte und aller Prüfberichte gewährleistet sein

Sicherstellen der technischen Anlagenverfügbarkeit

* Sicherstellen und Verfügbarkeit der Medizin- und Therapiegeräte

* Verwaltung von Liegenschaften & Grundstücken

* Ausfallsicherheit gewährleisten, vorbeugende Wartung

Realisierung

Mit dem Wartungsplaner erstellen wir unser Anlagenkataster direkt am Bildschirm. Passend zu jedem Gerät legt die Software ein eigenes Datenblatt an. Dieses erfasst nicht nur den Namen einer Maschine, sondern auch eine Beschreibung den Standort die Seriennummer und viele weitere Informationen. Auch ein Foto lässt sich in der Software hinterlegen.

Zudem protokolliert der Wartungsplaner genau , wann eine Wartung, Prüfung, Inspektion oder Reparatur stattgefunden hat – und wer sie ausführte. Ganz gleich, ob AUDIT, ISO, BetrSichV, TPM, UVV oder TBRS involviert sind – der Wartungsplaner notiert das. Bei einer Kontrolle des Gewerbeaufsichtsamts, der Berufsgenossenschaft oder einer Versicherung werden so alle vorgeschrieben Wartungen und Prüfungen nachgewiesen

„Dank einer solchen Übersicht ist es für uns kein Problem, rechtzeitig Termine für anstehende Instandhaltung und Prüfungen festzulegen und die notwendigen Arbeitsschritte in die Wege zu leiten“ erklärt Herr Robert Ziemer.

Somit haben wir die Prüffristen bei der Vielzahl unserer Objekte technischen Anlagen (wie z. B. Heizung, Klima, Wasserversorgung, medizinische Gase, Diagnostik, …), Therapiegeräte, Medizingeräte, mobile Geräte, Therapieliegen, Rollstühle jederzeit bestens im Griff. Genauso beinhaltet das auch besonders kritische Wartungen und Prüfungen von Medizingeräten, die direkt beim Patienten eingesetzt werden.

Komfortable Auswertungen

„Mit der Software Wartungsplaner der HOPPE Unternehmensberatung haben wir hervorragende Auswertungsmöglichkeiten über unsere Objekte und Berichte und somit eine hohe Transparenz der Arbeitsabläufe im gesamten Prüffristenmanagement, sowie Controlling Kennzahlen jeder Zeit per Knopfdruck zur Verfügung“, sagt Herr Günther Renaltner, kaufmännischer Direktor der Klinik.

https://www.Wartungsplaner.de

Die Hauptvorteile der mobilen Wartungsdokumentation liegen auf der Hand.

Alle Informationen, die Sie bei der Wartung benötigen, um die Wartung und Instandhaltung abzuwickeln und Entscheidungen zu treffen, sind aktuell und können jederzeit und von überall abgerufen werden. Als Verantwortlicher werden Sie mit dem Wartungsplaner von immer mehr lästigen Routineaufgaben entlastet und erhalten mehr Zeit für das Wesentliche.

Die Klinik im Überblick

Schwerpunktklinik für Pneumologie (Erkrankungen der Atmungsorgane) und Orthopädie (Erkrankungen des Bewegungsapparates)

Eine Klinik der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd. Weitere Informationen finden Sie unter:

klinik-bad-reichenhall.de

Hoppe Unternehmensberatung zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern für Arbeitsschutzmanagementsoftware – Software, welche Unternehmen bei der Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Arbeitsschutz- und Wartungsarbeiten effizient unterstützt.

Die Unternehmensberatung im hessischen Heusenstamm zählt Unternehmen, Kliniken, Krankenhäuser, Seniorenheime, öffentliche Verwaltungen und Organisationen jeglicher Größenordnung und Branche zu ihren langjährigen Kunden.

Bei der Wartungsplaner Software der HOPPE Unternehmensberatung ist Einfachheit entscheidend. Mit unserer flexiblen Preisstruktur und vielen möglichen Zusatzmodulen zahlen Sie genau für das, was Sie brauchen.

Wir bieten eine Lösung für das Wartungsmanagement, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht.

