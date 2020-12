Fast allen Verbrauchern werden pauschal Sollzinsbindungen von 15, 20 oder mehr Jahren für die Baufinanzierung empfohlen. Für die richtige Entscheidung ist ebenso die Höhe der Tilgung maßgeblich.

Verbraucher erhalten bei einer Baufinanzierungsberatung oft die pauschale Aussage: Sichern Sie sich bei dem niedrigen Zinsumfeld so lange wie möglich die Zinsen! „Das ist schade, da dies auf einen Teil der Verbraucher pauschal nicht zutrifft“, meint Robert Tzschöckel, Gründer von „zinsBewusst.“ Viel wichtiger sind diese Fragen: Wie hoch ist der Zinsunterschied für 15 oder 20 Jahre Sollzinsbindung im Vergleich zu einer 10-jährigen? Wie hoch darf der Zins zur Anschlussfinanzierung maximal sein, damit sich eine längere Sollzinsbindung rechnet? Lohnt es sich den Zinsunterschied in die Tilgung des Darlehens mit der niedrigeren Sollzinsbindung zu investieren und wie verändert sich damit meine Restschuld?

„Genau diese Szenario-Rechnung bieten wir unseren Kunden an, damit – neben dem persönlichen Sicherheitsgefühl – eine mathematische Entscheidungsgrundlage geschaffen werden kann.“, so Robert Tzschöckel von „zinsBewusst – Baufinanzierung München“.

Am Beispiel eines Annuitätendarlehens erläutern wir die Wahl der richtigen Sollzinsbindung auf unserer Website von „zinsBewusst | Baufinanzierung München und Rosenheim“.

Interpretation von zur obigen Grafik: Der Zinsvorteil in Höhe von 0,5 Prozent bei 10 Jahren Sollzinsbindung investieren Sie komplett in die Tilgung. Nach 10 Jahren muss die Restschuld für 5 Jahre anschlussfinanziert werden, damit nach 15 Jahren Sollzinsbindung die Restschulden identisch sind. Daraus ergibt sich rechnerisch für Sie ein Zins in Höhe von 3,77 Prozent (im Bild rot dargestellt). Ist Ihr angenommener 5-Jahres-Zins zum Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung in 10 Jahren höher als 3,77 Prozent lohnt sich die 15-jährige Sollzinsbindung eher. Liegt der erwartete Zins darunter sollten Sie zum jetzigen Zeitpunkt die 10-jährige Sollzinsbindung wählen.

