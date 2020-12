Neues Jahr, neuer Style: Wann, wenn nicht jetzt darf man Aufbruchsstimmung zeigen und zum Jahreswechsel neue Türschilder wählen!

Egal ob in Schulen, Büros oder Hotels: Türschilder sind viel im Einsatz, werden öfter berührt, als man meinen möchte und sollten darum auch einfach zu reinigen sein. Wer sich jetzt dazu entschließt, veraltete Türschilder durch neue aus Edelstahl, Glas oder Aluminium auszutauschen, macht sich das Leben garantiert einfacher, zumindest wenn es um die Reinigung geht.

Voll im Trend liegen Türschilder zum selbst Beschriften. Sie werden in passender Anzahl bestellt und können dann vor Ort beschriftet oder beklebt werden. Die Beschriftungen und Beklebungen sind jederzeit austauschbar. Bei Schilder Systeme, dem Experten für Schilder und Leitsysteme, werden beispielsweise Büroschilder mit austauschbaren Textileinlagen genauso angeboten wie Türschilder mit selbstklebenden Beschriftungen. Die Türschilder aus Glas oder Acryl mit der modernen Optik sind nicht nur ansprechend, sondern auch ganz einfach zu reinigen.

Wenn viel Edelstahl verbaut wurde, kommen Schilder aus Edelstahl besonders gut an. Sie fügen sich in die moderne Optik und sind außerdem extrem beständig und widerstandsfähig. Die am häufigsten eingesetzten Schilder in öffentlichen Gebäuden sind Türschilder mit Aluminiumrahmen. Diese besonders praktischen Schilder sind mit einer entspiegelten Abdeckscheibe ausgestattet und bieten optimalen Schutz für die Papiereinlagen.

Neben den verschiedenen Materialien werden die Türschilder auch in verschiedensten Größen und Formen angeboten. Am besten gleich im Schilder Shop nachsehen und die besten Entscheidung des auslaufenden Jahres treffen: www.schilder-systeme.com.

Die SCHILDER Systeme GmbH ist Ihr Spezialist für Schilder aus Alu und Glas, für Büroschilder, Hotelschilder und Türschilder. In unserem Shop finden Sie sicher genau das Schild, das Sie suchen, vom Türschild bis zum Infoschild, vom Tischaufsteller bis zum Fluchtwegschild.

In unserem Schilder Shop finden Sie ein großes Angebot an Schildern zur Bandschutzkennzeichnung. Sämtliche Brandschutzschilder und Rettungshinweisschilder aus unserem Schilder Shop sind DIN EN ISO 7010-genormt!

Sie sind auf der Suche nach Schaukästen zur Präsentation Ihres Unternehmens und zur Information Ihrer Mitarbeiter? Wir sind Ihre Experten für Schaukästen – sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich! In unserem Schildershop finden Sie Schaukästen zur Wandmontage oder zur freistehenden Verwendung – in verschiedenen Größen und Ausführungen!

