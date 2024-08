Die Geschichte von Instagram

Die Anfänge…

Die Social Media Plattform Instagram wurde 2010 von Kevin Systrom und Mike Krieger in San Francisco gegründet.

Die Beiden hatten sich während ihres Studiums an der Stanford University kennengelernt. Ursprünglich war Instagram konzipiert als eine App namens „Burbn“, die sich auf das Teilen von Fotos und das Einchecken an Orten konzentrierte. Burbn hatte jedoch zu viele Funktionen, und die Nutzer fanden die App verwirrend. Deshalb entschieden sich Systrom und Krieger, die App zu vereinfachen und den Fokus ausschließlich auf das Teilen von Fotos zu legen.

Rapider Erfolg!

Am 6. Oktober 2010 wurde Instagram offiziell im App Store von Apple veröffentlicht. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach Beginn wurde die App bereits 25.000 Mal heruntergeladen. Nach nur zwei Monaten konnte Instagram eine Million Nutzer verzeichnen. Das simple, an den Benutzer angepasste Design und die Möglichkeit, Fotos mit unterschiedlichen Filtern zu schmücken, trugen enorm zum rapiden Erfolg der App bei!

Die „Qualität“ der Bilder:

Die App war einzigartig in Hinblick auf andere soziale Netzwerke. Sie fokussierte sich ausschließlich auf visuelle Inhalte. Die Nutzer konnten ihre Fotos mit einer breiten Palette von Filtern bearbeiten, die von den Foundern eigens entwickelt wurden, um die Qualität der Bilder zu „verbessern“ (heute steht diese Funktion durchaus in der Kritik) und den Fotos einen „nostalgischen Touch“ zu geben.

Übernahme durch Facebook:

Nur zwei Jahre nach Veröffentlichung der App, also im Jahr 2012, wurde Instagram von Facebook für circa 1 Milliarde US-Dollar in einer Kombination aus Bargeld & Facebook-Aktien aufgekauft. Zu der Zeit hatte Instagram schon circa 30 Millionen Nutzer, war jedoch nur für iOS-Geräte (ein von Apple entwickeltes mobiles Betriebssystem) bestimmt. Jedoch ging mit der Übernahme einher, dass eine Version für Android-Geräte entwickelt wurde, so dass die Nutzerzahlen umso mehr stiegen.

Bildung einer Konkurrenz zu Vine

In Folge der Übernahme durch Facebook begann Instagram, seine Funktionen enorm zu erweitern. Im Jahr 2013 wurde die Möglichkeit eingeführt, Videos zu veröffentlichen, was einer direkten Konkurrenz zu Vine entsprach (zu der Zeit eine bekannte Video-Sharing-Plattform). Die Videos auf Instagram waren anfänglich auf 15 Sekunden begrenzt, später wurde diese Grenze auf 60 Sekunden ausgebaut.

Eine elementare Funktion:

2016 führte Instagram eine der elementarsten Funktionen ein: Instagram Stories. Diese Funktion ermöglichte es den Nutzern, Fotos & Videos zu posten, die nach 24 Stunden wieder verschwanden, vergleichbar mit Snapchat. Diese Neuerung führte zu einem weiteren Anstieg der Nutzerbasis und des Engagements auf der Plattform. Instagram Stories wurden schnell populär und wurden zu einer der Hauptfunktionen der App.

Neue Zielgruppen?

In den darauffolgenden Jahren ergänzt Instagram weitere Funktionen, um das „Nutzererlebnis“ zu verbessern und neue Zielgruppen zu generieren. Dies inkludiert die Einführung von IGTV (Instagram TV) im Jahr 2018, das längere Videos unterstützt, und die Möglichkeit bietet, mehrere Fotos und Videos in einem einzigen Beitrag zu posten. Ebenso wurde der Algorithmus für den Newsfeed mehrere Male überarbeitet, um den Nutzern Inhalte basierend auf ihren Interessen und Interaktionen, anstelle der chronologischen Reihenfolge anzubieten.

Druck durch TikTok:

Im Jahr 2020 musste Instagram auf den steigenden Erfolg von TikTok reagieren, indem es Instagram Reels ergänzte, eine Funktion, die es den Nutzern möglich macht, kurze, kreative Videos zu entwickeln und zu teilen. Reels wurden schnell zu einem essenziellen Part von Instagram, speziell für jüngere Nutzer und Content Creator.

Fazit und der heutige Stand:

Instagram hat sich im Verlauf der Jahre von einer einfachen Foto-Sharing-App zu einer vielfältigen Plattform für soziale Interaktionen, Marketing und E-Commerce entwickelt. Heute ist Instagram eine der beliebtesten Social-Media-Plattformen weltweit, mit über einer Milliarde aktiver Nutzer pro Monat. Vor allem bei jüngeren Nutzern ist sie zumeist in der Top 3 der meistgenutzten Apps. Die Plattform hat auch eine elementare Rolle in der Entwicklung des Influencer-Marketings gespielt, indem sie es Nutzern ermöglicht, große „Fanbases“ aufzubauen und durch Partnerschaften mit Marken Einnahmen zu generieren.

Trotz seiner Erfolge hat Instagram auch mit Herausforderungen & Krisen umgehen müssen, vor allem bezüglich des Datenschutzes, in Hinblick auf den Einfluss auf die mentale Gesundheit der Nutzer und die zunehmende Wettbewerbssituation durch andere soziale Netzwerke. Dennoch bleibt Instagram ein zentraler Akteur in der Social-Media-Welt und verbessert/verändert sich kontinuierlich, um den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Nutzer gerecht zu werden.

Möchten Sie mehr über Social Media im Generellen erfahren, schauen Sie sich gerne unsere Social Media Inhouse Schulungen an!

Wir freuen uns auf Sie!

Link zu den Social Media Inhouse Schulungen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt

Deutschland

fon ..: 02871-239508-8

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de

Bildungsinstitut Wirtschaft – Bundesweite Inhouse Seminare –

Das Bildungsinstitut Wirtschaft ist spezialisiert auf praxisnahe Fortbildungen in den Bereichen

o Kommunikation im Team

o Verkaufstraining

o Telefontraining

o Business Knigge

o Social Media

o Digitalisierung

o Compliance

o Datenschutz

o Zeitmanagement

o Ereignismanagement

Die Themen werden in modernen Präsentationen für die Kunden vorbereitet und praxisnah und lebendig in Workshops an die Teilnehmer/innen weitergegeben.

Die Präsentationen werden den Teilnehmern in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

info@bildungsinistut-wirtschaft.de

www.bildungsinstitut-wirtschaft.de

Inhaberin:

Juristin Nicole Biermann-Wehmeyer

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“



Pressekontakt:

Bildungsinstitut Wirtschaft

Frau Nicole Biermann-Wehmeyer

Up de Welle 17

46399 Bocholt

fon ..: 028712395078

web ..: https://bildungsinstitut-wirtschaft.de

email : info@bildungsinstitut-wirtschaft.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.