Ein Datenschutzbeauftragter (DSB) ist elementar in der Sicherstellung des Datenschutzes und der Wahrung der Datenschutzvorschriften in einer Organisation.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union bestimmt die Pflichten & Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten.

Im Folgenden können Sie sich über die zentralen Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten informieren:

Überwachung der Einhaltung von Datenschutzvorschriften

Der Datenschutzbeauftragte regelt und kontrolliert die Umsetzung der Datenschutzgesetze – vor allem die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung). Darunter fällt die Beobachtung von Handlungsketten, Verfahren und Vorgaben mit Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und Informationen.

Beratung der Organisation

Ebenso ist der Datenschutzbeauftragte (DSB) für die Beratung der Geschäftsführung & Mitarbeiter zu datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Richtlinien verantwortlich. Weiterhin unterstützt der DSB bei der Entwicklung & Angleichung der Datenschutzrichtlinien und -maßnahmen.

Kooperation mit der Aufsichtsbehörde

Der DSB dient als Kontaktperson für die Datenschutzaufsichtsbehörde, mit welcher er bei Kontrolle & Umsetzung von datenschutzrechtlichen Maßnahmen zusammenarbeitet.

Datenschutz-Folgenabschätzungen (DSFA)

Im Rahmen der Einflechtung innovativer, aber risikoreicher Rechte & Freiheiten der dazugehörigen Personen wird eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt, so dass der DSB Lösungsansätze zum Zweck der Risikominimierung initiiert.

Training & Sensibilisierung der Mitarbeiter

Der DSB plant Schulungen, sowie auch Sensibilisierungsmaßnahmen. Auf diese Art und Weise haben Mitarbeiter einen anderen Blickwinkel auf den Datenschutz und sind aufgeklärter in Bezug auf ihre datenschutzrechtlichen Verpflichtungen.

Administration der Anfragen von betroffenen Personen

Der DSB unterstützt bei der Aufarbeitung der Anfragen und Kritik betroffener Personen, die ihre Datenschutzrechte zum Ausdruck bringen wollen – beispielsweise ist damit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Datenübertragbarkeit gemeint.

Überwachung & Dokumentation

Der DSB beobachtet und dokumentiert die Verarbeitungstätigkeiten innerhalb der Organisation, um sicherzustellen, dass jene abgestimmt mit der DSGVO durchgeführt werden.

Datenschutzverletzungen

Im Zusammenhang mit einer Datenschutzverletzung hilft der DSB der Organisation bei der Meldung der Verletzung an die zuständige Aufsichtsbehörde und, falls erforderlich, an die betroffenen Personen.

Risikoanalysen

Der DSB kümmert sich in einem regulären Takt um Risikoanalysen. So identifiziert & bewertet er mögliche Datenschutzrisiken. Ebenso werden Strategien zur Minimierung der Risiken entwickelt.

Bericht an die Geschäftsstelle

Der DSB informiert die Geschäftsführung über den Stand des Datenschutzes in der Organisation auf regulärer Basis. Zudem werden festgestellte Mängel & Verbesserungsmaßnahmen thematisiert.

Fortbildung & Expertise

Zuletzt weiß der DSB über gegenwärtige Entwicklungen im Datenschutzrecht Bescheid und sorgt für eine Weiterbildung seiner Fachkompetenz, so dass seine Aufgaben effizient umgesetzt werden.

Fazit

Ein Datenschutzbeauftragter ist ein unentbehrlicher Part jeder Organisation, die personenbezogene Daten behandelt und trägt enorm zur Bewahrung des Datenschutzes und zur Minimierung von Gefahren im Kontext der Datenverarbeitung bei.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.