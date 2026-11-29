Schon 1966 konnte ein Computer im Gespräch erstaunlich menschlich wirken. Heute nutzen wir KI im Büro. Was können Unternehmen aus dieser Geschichte lernen?

Wer heute mit ChatGPT spricht, kennt vielleicht diesen Moment. Die Antwort passt so gut, dass man kurz vergisst, mit einem Computer zu sprechen. Neu ist dieses Gefühl erstaunlicherweise kaum. Schon 1966 griff das Dialogprogramm ELIZA Aussagen seines Gegenübers auf und formulierte daraus Rückfragen. Ein paar geschickt eingesetzte Regeln konnten genügen, damit sich ein Gespräch persönlich anfühlte.

Die Geschichte der künstlichen Intelligenz verlief allerdings in Schüben. In den sogenannten KI-Wintern der 1970er-Jahre und ab Ende der 1980er-Jahre verloren viele Forschungsprojekte an Unterstützung. Die Erwartungen waren hoch, während Rechenleistung, Speicher und die damaligen Verfahren enge Grenzen setzten. Später kamen leistungsfähigere Rechner, größere Datenbestände und neue Methoden zusammen. Als ChatGPT 2022 öffentlich zugänglich wurde, konnten Menschen innerhalb weniger Minuten ausprobieren, wofür zuvor vor allem Forschende und Entwickler*innen die nötigen Werkzeuge hatten.

Heute ist KI bei vielen alltäglichen Aufgaben angekommen. Sie fasst Besprechungen zusammen, bereitet Antworten auf Kundenanfragen vor oder hilft, Informationen in internen Dokumenten zu finden. Gerade bei diesen unspektakulären Anwendungen zeigt sich, worauf es ankommt. Findet ein KI-Assistent im Kundenservice die Austauschregelung für das falsche Gerätemodell, kann er einer Kundin mit großer Überzeugung einen kostenlosen Ersatz versprechen. Ein kurzer Blick in die richtige Unterlage hätte den Fehler sichtbar gemacht.

Nicole Biermann-Wehmeyer, Juristin und Compliance Officer am Bildungsinstitut Wirtschaft, beobachtet in ihrer Arbeit mit Unternehmen, wie nah Begeisterung und Skepsis beieinanderliegen. Für einen ersten Einsatz empfiehlt sie eine überschaubare Aufgabe aus dem eigenen Arbeitsalltag. Das Team kann dabei ausprobieren, wo KI tatsächlich Zeit spart, welche Daten sie dafür braucht und wer das Ergebnis prüft, bevor es weiterverwendet wird. Wer diese Fragen gemeinsam klärt, gibt den Beschäftigten mehr Sicherheit beim Ausprobieren.

Ein weiterer, ausführlicher Artikel, „Die Geschichte der KI“, beleuchtet im Blog des Bildungsinstituts Wirtschaft zusätzliche Meilensteine, die Warnungen von KI-Expert*innen und die Frage, wie Unternehmen beim Einsatz von ChatGPT, Copilot und KI-Agenten die menschliche Aufsicht organisieren können.

https://bildungsinstitut-wirtschaft.de/die-geschichte-der-ki/

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