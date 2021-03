Ute Schlieper zeigt in „Die geile Zeit der Stressfreiheit“, wie man durch Achtsamkeit innere Krisen überwinden, Burnout loswerden und Stress bewältigen kann.

Nach einigen Schicksalsschlägen und durchlebten Krisen ist die Autorin dieses neuen Ratgebers heute stressfrei und glücklich. Bis zur Mitte ihres Lebens hatte sie jedoch so einiges richtig gut gegen die Wand gefahren. Immer mehr Unzufriedenheit und Stress bestimmten über lange Zeit ihren Alltag. Ihre Gesundheit verschlechterte sich. Ihre zweite Ehe war zu Ende. Sie brach zusammen und wurde mit Burnout diagnostiziert. Dies war für sie der Anlass, ihr Leben zu verändern und neu anzufangen. Anstatt jedoch in die ihr empfohlene Klinik zu gehen, machte sie sich auf einen anderen Weg: 400 km in 12 Tagen auf dem

Jakobsweg in Spanien. Sie fand daraufhin machbare Möglichkeiten, um erfolgreich durch Krisen zu gehen und stärker aus ihnen herauszukommen. Dass dies gar nicht so kompliziert ist, zeigt sie nun in ihrem Buch.

Das Buch „Die geile Zeit der Stressfreiheit“ von Ute Schlieper inspiriert die Leser auf authentische und pragmatische Weise und zeigt, dass es möglich ist, optimale Gesundheit zu entwickeln und gleichzeitig mental stark zu werden. Die Autorin ist Expertin für StressFREIHEIT, Coach, Trainerin und Mutter von 3 Söhnen. Sie managte viele Jahre lang eine Patchworkfamilie und war 30 Jahre erfolgreich als Trainerin im Gesundheitssport tätig. Sie folgte ihrer Berufung und unterstützt Menschen mit Leidenschaft und viel praktischer Lebenserfahrung dabei, das Beste in sich zu erkennen und zu leben.

„Die geile Zeit der Stressfreiheit“ von Ute Schlieper ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23295-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.