Emma Hausser entführt die Leser in „Paris bleibt in Paris“ in die Stadt der Liebe, wo allerdings auch so manches gebrochenes Herz gefunden werden kann.

Elly ist Mitte dreißig und hat eine süße, vierjährige Tochter und einen Job, der ihr Spaß macht. Verheiratet ist sie auch, allerdings liebt sie ihren Mann nicht. Während einer Tagung in Paris hat sie eine Affäre mit ihrem besten Freund, der ebenfalls verheiratet ist. Leider verliebt sie sich in ihn und nichts ist mehr, wie es einst war.

Elly verliert daraufhin das, was sie am meisten liebt. Wird sie einen Weg finden, es zurück zu bekommen? Elly erhält seelische Unterstützung von zwei männlichen Seiten: Mit dem einen Mann verbindet sie Geborgenheit, Vertrauen und Freundschaft. Doch was hat sein seltsam geheimnisvolles Verhalten zu bedeuten? Mit dem anderen hat sie eine Vergangenheit und gegenwärtig eine leidenschaftliche Beziehung.

Doch dann wird die Vergangenheit in dem spannenden, romantischen Roman „Paris bleibt in Paris“ von Emma Hausser zu einem ziemlichen Problem, welches das Leben der Protagonistin noch mehr auf den Kopf stellt. Und was ist eigentlich mit dem Mann, in den sie sich in Paris verliebt hat, passiert? Warum hat er den Kontakt abgebrochen? Hat ein einziger Moment der Leidenschaft alles zerstört, was sie je hatten? Elly beginnt, die Scherben ihres Lebens neu zusammenzusetzen und die Leser begleiten sie auf dieser Achterbahnfahrt der Gefühle mit Spannung.

„Paris bleibt in Paris" von Emma Hausser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19141-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

